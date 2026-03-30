Tejipari gigaberuházást jelentett be Szijjártó Péter: tízmilliárdos fejlesztést hajt végre egy magyar cég

Szijjártó Péter a Tolnatej Zrt. friss beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a hazai tulajdonú vállalat tízmilliárd forint értékben korszerű, automatizált savófehérje-feldolgozó üzemet létesít, amit a kormány 3,5 milliárd forinttal támogat, betonbiztossá téve számos munkahelyet. Beszédében kiemelte, hogy olyan, a világpiacon rendkívüli keresletnek örvendő terméket fognak ennek a beruházásnak a nyomán előállítani, amely komoly versenyelőnyt fog jelenteni a nemzetközi piacokon.

A Tolnatej Zrt. több mint száz magyar termelőnek biztosít majd kiszámítható keresletet – mutatott rá Szijjártó Péter.

Rámutatott, hogy a mintegy 260 millió liter nyerstej felvásárlásával a legmagasabb higiéniai és egészségi elvárásoknak megfelelő, korszerű működést folytató Tolnatej Zrt. több mint száz magyar termelőnek biztosít majd kiszámítható keresletet. Majd hangsúlyozta, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszeripar a hazai gazdaság lelkét jelenti, az ágazat régi hagyományokra tekint vissza, mégis rendkívül versenyképes nemzetközi szinten is.

„Az elmúlt tíz esztendőben Magyarországon 295 élelmiszeripari nagyberuházás történt, több mint 1500 milliárd forintos értékben, aminek nyomán mostanra a magyar mezőgazdaság termelési értéke abszolút csúcsokat dönt, tavaly elérte a 7000 milliárd forintot” – tájékoztatott. „És e beruházások nyomán ma Magyarországon húszmillió ember számára tudunk előállítani megfelelő minőségű és mennyiségű élelmiszert (…) Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a magyar lakosság dupláját tudnánk ellátni élelmiszeripari termékekkel. Ezek után nem csoda, hogy a magyar élelmiszeripar komoly rekordokat döntött az elmúlt években, tavaly például az élelmiszeripar termelési értéke elérte a 7000 milliárd forintot, amire korábban még soha egyetlen alkalommal sem volt példa” – folytatta.

Illetve arra is kitért, hogy Tolna vármegyében az elmúlt években háromszorosára nőtt az ipari termelés, értéke tavaly elérte az 1000 milliárd forintot, miközben a munkanélküliség a harmadával csökkent. Ebben szavai szerint Szekszárdnak kimagasló szerepe van, ugyanis a kormány az utóbbi években tizenkét másik vállalattal is támogatási megállapodást kötött, aminek eredményeként összesen 14 milliárd forint értékben valósulhattak meg beruházások, nagyjából 1650 munkahelyet megóvva.