A Leadec Kft. európai szolgáltatóközpontot hozott létre Győrben, amelynek nyomán hatvan új, magas képzettséget igénylő munkahely jön létre - közölte a külgazdasági és küügyminiszter. Szijjártó Péter a Leadec Kft. beruházásának projektlezáró rendezvényén arról számolt be, hogy a német vállalat 940 millió forint értékben európai szolgáltatóközpontot hozott létre Győrben a beszerzési és könyvelési területeinek támogatására. Ehhez a kormány 190 millió forint támogatást nyújtott, így segítve mintegy hatvan új, magas képzettséget igénylő munkahely létrehozását.

Szijjártó Péter tájékoztatott arról, hogy a német vállalat 940 millió forint értékben európai szolgáltatóközpontot hozott létre Győrben. Fotó: MTI

Kiemelte, az ipari szolgáltató cég a Széchenyi István Egyetemmel szoros együttműködésben képzi majd a jövő munkavállalóit ebben az központban. Majd rámutatott, hogy Győr-Moson-Sopron vármegye mindig is a magyar gazdaság egyik motorjaként működött, ahol az utóbbi tíz év alatt háromszorosára nőtt a gazdasági teljesítmény tavaly 6000 milliárd forintos értékkel, miközben a munkanélküliség is a harmadára eset, alig két százalékra.

Szavai szerint ez annak is köszönhető, hogy ez idő alatt 124 nagy beruházásról állapodott meg a kormány itt 810 milliárd forintos értékben. Illetve kifejtette, hogy a gazdaság dimenzióváltásában kulcsszerepe van annak, hogy a vállalatok a globális vagy európai vállalati szolgáltatási központjaikat egyre-másra hozzák Magyarországra "Az elmúlt hét esztendő alatt megduplázódott a Magyarországon működő vállalati központok száma és az ott dolgozó emberek száma is. Hét év alatt 120-ról 245-re nőtt az itt működő szolgáltatóközpontok száma és 55 ezerről 120 ezerre nőtt az ott dolgozók száma" − tudatta.

A miniszter aláhúzta, hogy ezek a központok biztosítják, hogy a több nyelvet beszélő, diplomás fiatalok itt Magyarországon is vonzó karrierlehetőségeket találjanak. "Jellemző, hogy ma a magyarországi szolgáltatóközpontokban összesen negyven nyelven zajlik a szolgáltató munka. 81 százalékban egyetemi végzettséggel rendelkező fiatalokat alkalmaznak, hiszen az átlagéletkor 35 esztendő alatt van" − mondta.

"Az elmúlt években már ez úgy alakult, hogy az autóipar és az elektronika után a vállalati szolgáltatói központok szektora lett a harmadik legerősebb ágazat a Magyarországon beruházásokat végrehajtó ágazatok közül. Legalább ennyire fontos, hogy ezek a központok ma már nem csak Budapesten vannak" − folytatta. "

A külföldi vállalatok, a nagy nemzetközi vállalatok a központjaikat alapvetően Budapesten hozták létre. Ma ez már másként van,

a nagy vidéki városok, elsősorban az egyetemi városok is kiváló célpontjai ezeknek a beruházásoknak. Debrecenben ma már több mint ötezren, Szegeden 1600-an, Miskolcon és Pécsett 1400-an dolgoznak ilyen vállalati szolgáltató központokban" − tette hozzá. Szijjártó Péter ezután érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben igazi gazdasági bravúrokat hajtott végre. "Európát korábban a béke és a biztonságos fejlődés kontinensének tartották. Ez most már némiképpen megbicsaklott, és a közel-keleti háborúval nem csak a globális biztonság kapott egy hatalmas kérdőjelet, hanem a globális energiaellátás is komoly veszélybe került" − figyelmeztetett.