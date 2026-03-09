Milliók SzJA-bevallása készül el automatikusan- erre vigyázzunk, mert egy apró hiba is büntetést hozhat

Bár a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) milliók helyett készíti el a tervezetet, az új kedvezményrendszer útvesztőiben egy apró hiba is súlyos bírságot vonhat maga után – figyelmeztetnek a WHC Payroll szakértői. A háromgyermekes édesanyáknak különösen érdemes figyelniük az idei SzJA-bevallás áttekintésekor.
Napokon belül megtekinthetőek az SZJA-bevallás tervezetek
Hivatalosan is elindult a 2025-ös jövedelmek utáni személyijövedelemadó bevallás időszaka. Bár a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén is a legtöbb adózó helyett elkészíti a bevallási tervezetet, az új kedvezményrendszer és a speciális élethelyzetek miatt minden eddiginél fontosabb az adatok alapos ellenőrzése.
A NAV 2026. március 15-től teszi elérhetővé az adóbevallási tervezeteket elektronikus felületen az eSZJA rendszerében. Az elkészült dokumentum a munkáltatók és kifizetők által év közben bejelentett adatokon alapul, és tartalmazza a megszerzett SZJA-köteles jövedelmet, az ekhót, az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bérek adóköteles részét.
Fontos tudni, hogy a tervezet automatikusan elkészül
- a magánszemélyeknek,
- mezőgazdasági őstermelőknek,
- áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek
- és egyéni vállalkozóknak is.
Aki nem rendelkezik elektronikus azonosítással (KAÜ-azonosító), az március 16-ig kérheti a tervezet postázását SMS-ben, telefonon vagy személyesen.
Ugyanakkor bizonyos esetekben a tervezet még ki kell egészíteni különben a bevallás hibás lesz. Ilyen eset például, ha az adózó őstermelőként adóköteles bevételt szerzett, ha egyéni vállalkozó, vagy ha külföldről származó jövedelme volt.
Akkor is módosítani kell a tervezetet, ha az illető olyan jövedelmet kapott, amely után saját magának kell megállapítania az adót, vagy ha ellenőrzött tőzsdei kereskedésből származott haszna. Az átalányadózó egyéni vállalkozók számára könnyebbség, hogy ha negyedévente benyújtották az egyszerűsített bevallásaikat, a NAV rendszere ezeket már beépíti a tervezetbe, de az éves korrekciókat nekik is ellenőrizniük kell.
Ezek csak a jövő évi bevallásban jelentkeznek
Több változás is érkezett 2026 elejétől, azonban ezek a kedvezmények csak a 2027-es bevallásban lesznek érvényesek. Ilyen változás, hogy a 40 év alatti, legalább két gyermeket nevelő anyák mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól a munkával szerzett jövedelmük után. A mentesség 2027-től kiterjed a munkabérre, a vállalkozói és a megbízási díjakra is.
Emellett a még dolgozó, többgyermekes, nyugdíjas korú anyák munkajövedelme főszabály szerint szocho-mentes, 2026. január 1-től az éves átlagkereset négyszeresét – 34 356 720 forintot – meghaladó jövedelemrész után már meg kell fizetni a szociális hozzájárulási adót, amit szintén jövőre kell a bevallásban feltüntetni.
Az adóbevallás kitöltésekor rendkívül fontos az év közben tett adóelőleg-nyilatkozatok felülvizsgálata. Amennyiben valaki jogalap nélkül kérte mondjuk a családi vagy személyi kedvezmény érvényesítését, vagy a nyilatkozott költségei jelentősen eltérnek a valóságtól, 12 százalékos különbözeti bírságot köteles fizetni a befizetési különbözet után. Ez a bírság akkor kerülhető el, ha a különbözet nem haladja meg a 10 ezer forintot. Ezért a WHC Payroll feltétlenül javasolja, hogy mindenki vesse össze az év közben leadott nyilatkozatait a tényleges éves adatokkal, mielőtt véglegesíti a bevallást.
Az időszak legfontosabb dátuma 2026. május 20.; eddig kell beküldeni a módosított tervezetet vagy az önállóan elkészített (25SZJA jelű) bevallást, megfizetni az esetleges adótartozást, és rendelkezni az adó 1+1 százalékáról
– összegeznek.
Ezekre figyeljünk, mielőtt véglegesítünk
A WHC Payroll szakértői szerint erre figyeljünk a véglegesítés előtt:
- A belépés és elérhetőség tekintetében rendelkezem-e érvényes KAÜ-azonosítóval – Ügyfélkapu+ vagy DÁP –, ha nem, március 16-ig kértem-e a tervezet postázását?
- Igazolások összeszedése: megkaptunk-e minden munkáltatónktól és kifizetőnktől az összesített jövedelemigazolást? Megvannak-e a kedvezményekre jogosító igazolásaink – például orvosi igazolás tartós betegségről –, és ellenőriztük-e, hogy ezek végleges típusúak, vagy ideiglenesek, amit évente ki kell kérni.
- Kedvezmények ellenőrzése: feltüntette a NAV a három- vagy négygyermekes anyák kedvezményét? Beírtuk-e az első házasok kedvezményét, a 30-, illetve 25 év alattiak kedvezményét, és a személyi kedvezményt, ha jogosultak vagyokunk rá? Megvizsgáltuk-e a házastársunkkal közösen érvényesíthető adókedvezményeket, nehogy dupla érvényesítés történjen?
- Önálló tevékenységből származó jövedelmek: volt az évben ingatlaneladásunk, bérbeadásunk, tőzsdei nyereségünk vagy külföldi jövedelmünk? Ezeket ugyanisnekünk kell beírnunk a tervezetbe.
- Adóelőleg nyilatkozatok felülvizsgálata: összevetettük-e az év közben leadott nyilatkozatainkat a tényleges számokkal?
- 1+1 százalék: kiválasztottuk-e azt a civil szervezetet és egyházat, akinek felajánljuk az adónk morzsáit?
- Beküldés és fizetés: ha módosítottuk, rányomtunk-e a „Beadás” gombra? Ha befizetendő adónk keletkezett, azt május 20-ig átutaltuk-e?