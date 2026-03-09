Milliók SzJA-bevallása készül el automatikusan- erre vigyázzunk, mert egy apró hiba is büntetést hozhat

Bár a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) milliók helyett készíti el a tervezetet, az új kedvezményrendszer útvesztőiben egy apró hiba is súlyos bírságot vonhat maga után – figyelmeztetnek a WHC Payroll szakértői. A háromgyermekes édesanyáknak különösen érdemes figyelniük az idei SzJA-bevallás áttekintésekor.

A háromgyermekes anyák adómentességének bevezetése miatt is muszáj jobban figyelni az SzJA-bevallásra / Fotó: Unsplash

Napokon belül megtekinthetőek az SZJA-bevallás tervezetek

Hivatalosan is elindult a 2025-ös jövedelmek utáni személyijövedelemadó bevallás időszaka. Bár a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén is a legtöbb adózó helyett elkészíti a bevallási tervezetet, az új kedvezményrendszer és a speciális élethelyzetek miatt minden eddiginél fontosabb az adatok alapos ellenőrzése.

A NAV 2026. március 15-től teszi elérhetővé az adóbevallási tervezeteket elektronikus felületen az eSZJA rendszerében. Az elkészült dokumentum a munkáltatók és kifizetők által év közben bejelentett adatokon alapul, és tartalmazza a megszerzett SZJA-köteles jövedelmet, az ekhót, az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bérek adóköteles részét.

Fontos tudni, hogy a tervezet automatikusan elkészül

a magánszemélyeknek,

mezőgazdasági őstermelőknek,

áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek

és egyéni vállalkozóknak is.

Aki nem rendelkezik elektronikus azonosítással (KAÜ-azonosító), az március 16-ig kérheti a tervezet postázását SMS-ben, telefonon vagy személyesen.

Ugyanakkor bizonyos esetekben a tervezet még ki kell egészíteni különben a bevallás hibás lesz. Ilyen eset például, ha az adózó őstermelőként adóköteles bevételt szerzett, ha egyéni vállalkozó, vagy ha külföldről származó jövedelme volt.

Akkor is módosítani kell a tervezetet, ha az illető olyan jövedelmet kapott, amely után saját magának kell megállapítania az adót, vagy ha ellenőrzött tőzsdei kereskedésből származott haszna. Az átalányadózó egyéni vállalkozók számára könnyebbség, hogy ha negyedévente benyújtották az egyszerűsített bevallásaikat, a NAV rendszere ezeket már beépíti a tervezetbe, de az éves korrekciókat nekik is ellenőrizniük kell.

Ezek csak a jövő évi bevallásban jelentkeznek

Több változás is érkezett 2026 elejétől, azonban ezek a kedvezmények csak a 2027-es bevallásban lesznek érvényesek. Ilyen változás, hogy a 40 év alatti, legalább két gyermeket nevelő anyák mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól a munkával szerzett jövedelmük után. A mentesség 2027-től kiterjed a munkabérre, a vállalkozói és a megbízási díjakra is.