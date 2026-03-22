Ezekkel a hibákkal akár pénzt is bukhatunk az szja-bevallásnál

A személyijövedelemadó-bevallás (szja-bevallás) elkészítése ma már egyszerűbb, mint régen, mégis sok adózó követ el olyan hibákat, amelyek késedelmet vagy anyagi hátrányt okozhatnak.

Noha az adóhatóság sokak számára elkészíti az szja-bevallástervezetet, nem minden esetben kell automatikusan elfogadni azt

A Niveus szerint a leggyakoribb problémák közé tartozik

A bevallási tervezet automatikus elfogadása ellenőrzés nélkül. Sokan úgy gondolják, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által készített tervezet (amely március 15-étől elérhető) minden adatot tartalmaz, azonban ez nem minden jövedelemtípusra igaz. Különösen az ingatlan bérbeadásból, külföldről származó jövedelemből vagy egyes nem lejelentett befektetésekből származó bevételek hiányozhatnak.

Gyakori hiba, hogy az adózók nem érvényesítik az összes jogos kedvezményt — például családi kedvezményt, első házasok kedvezményét vagy személyi kedvezményt — így akár jelentős visszatérítéstől eshetnek el.

Rosszul feltüntetett vagy hiányzó jövedelmek: a nem rendszeres bevételek — például alkalmi munkából, külföldi munkából vagy egyes befektetésekből származó jövedelem — gyakran kimaradnak vagy hibásan kerülnek feltüntetésre.

Hibás bankszámlaszám megadása: meglepően gyakori adminisztratív hiba, hogy a visszatérítéshez megadott bankszámlaszámot elírják, ami késleltetheti a kifizetést.

Sokan az utolsó pillanatra hagyják a beadást, ami növeli a hibázás esélyét és az adminisztratív problémák kockázatát.

Munkahelyváltás vagy párhuzamos foglalkoztatás esetén könnyen eltérés lehet a levont adó és a tényleges kötelezettség között, ezért fontos az igazolások ellenőrzése.

Az ingatlan eladásából származó jövedelem adózása összetett szabályokhoz kötött, ezért gyakran hibásan vagy hiányosan kerül be a bevallásba, de az is lehet, hogy nem is gondolnak rá.

Egyéni vállalkozói státusz figyelmen kívül hagyása: az egyéni vállalkozók bevallása jóval összetettebb, és a költségelszámolás hibái könnyen eltérésekhez vezethetnek.

Sokan megfeledkeznek arról, hogy az adó 1+1%-áról külön kell rendelkezni, vagy nem jelölik meg helyesen a kedvezményezettet.

„A digitalizáció jelentősen megkönnyítette az adóbevallást, de a felelősség továbbra is az adózóé. Néhány perc alapos ellenőrzéssel komoly kellemetlenségek és anyagi veszteségek előzhetők meg” — emelte ki Bagdi Lajos a Niveus partnere.