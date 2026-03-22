Ezekkel a hibákkal akár pénzt is bukhatunk az szja-bevallásnál

Néhány perc alapos ellenőrzés és a legfontosabb adminisztratív lépések betartása jelentősen csökkentheti a hibák és az utólagos korrekciók kockázatát. Az szja-bevallásban tíz olyan hiba fordul elő leggyakrabban, ami miatt akár pénzvisszatérítéstől is eleshet az adózó.
A személyijövedelemadó-bevallás (szja-bevallás) elkészítése ma már egyszerűbb, mint régen, mégis sok adózó követ el olyan hibákat, amelyek késedelmet vagy anyagi hátrányt okozhatnak.
A Niveus szerint a leggyakoribb problémák közé tartozik
- A bevallási tervezet automatikus elfogadása ellenőrzés nélkül. Sokan úgy gondolják, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által készített tervezet (amely március 15-étől elérhető) minden adatot tartalmaz, azonban ez nem minden jövedelemtípusra igaz. Különösen az ingatlan bérbeadásból, külföldről származó jövedelemből vagy egyes nem lejelentett befektetésekből származó bevételek hiányozhatnak.
- Gyakori hiba, hogy az adózók nem érvényesítik az összes jogos kedvezményt — például családi kedvezményt, első házasok kedvezményét vagy személyi kedvezményt — így akár jelentős visszatérítéstől eshetnek el.
- Rosszul feltüntetett vagy hiányzó jövedelmek: a nem rendszeres bevételek — például alkalmi munkából, külföldi munkából vagy egyes befektetésekből származó jövedelem — gyakran kimaradnak vagy hibásan kerülnek feltüntetésre.
- Hibás bankszámlaszám megadása: meglepően gyakori adminisztratív hiba, hogy a visszatérítéshez megadott bankszámlaszámot elírják, ami késleltetheti a kifizetést.
- Sokan az utolsó pillanatra hagyják a beadást, ami növeli a hibázás esélyét és az adminisztratív problémák kockázatát.
- Munkahelyváltás vagy párhuzamos foglalkoztatás esetén könnyen eltérés lehet a levont adó és a tényleges kötelezettség között, ezért fontos az igazolások ellenőrzése.
- Az ingatlan eladásából származó jövedelem adózása összetett szabályokhoz kötött, ezért gyakran hibásan vagy hiányosan kerül be a bevallásba, de az is lehet, hogy nem is gondolnak rá.
- Egyéni vállalkozói státusz figyelmen kívül hagyása: az egyéni vállalkozók bevallása jóval összetettebb, és a költségelszámolás hibái könnyen eltérésekhez vezethetnek.
- Sokan megfeledkeznek arról, hogy az adó 1+1%-áról külön kell rendelkezni, vagy nem jelölik meg helyesen a kedvezményezettet.
„A digitalizáció jelentősen megkönnyítette az adóbevallást, de a felelősség továbbra is az adózóé. Néhány perc alapos ellenőrzéssel komoly kellemetlenségek és anyagi veszteségek előzhetők meg” — emelte ki Bagdi Lajos a Niveus partnere.
Néhány tippet is ad a tanácsadó cég
- Nézzük át a bevallási tervezet minden adatát, ne fogadjuk el automatikusan
- Ellenőrizzük a munkáltatói igazolásokat (M30), és hasonlítsuk össze a tervezettel
- Gyűjtsük össze az összes jövedelemhez kapcsolódó dokumentumot (külföldi, ingatlan, befektetés stb.)
- Ellenőrizzük, hogy minden jogos kedvezményt érvényesítettünk-e
- Nézzük át a bankszámlaszámot és személyes adatokat elírások szempontjából
- Több munkáltató esetén különösen figyeljünk az eltérésekre
- Ha volt ingatlanügylet vagy vállalkozói jövedelem, ellenőrizzük a részletszabályokat
- Bizonytalan esetben kérjünk szakértői segítséget
- Ha az adózó speciális élethelyzetben van (külföldi munkavégzés, több jövedelemtípus, vállalkozás), különösen érdemes részletesen átnézni a bevallást vagy szakértővel egyeztetni.
