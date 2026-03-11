Ötnapos szja-határidőt közölt a NAV, gyorsan kell cselekedni

A NAV tájékoztatása szerint az, akinek nincs elektronikus elérhetősége, március 16-ig adóazonosító jele és születési dátuma megadásával többféle módon kérheti az idei szja-tervezet postázását.

A NAV kérésre idén is postázza az szja-tervezetet, de az igénylésnek határideje van

Így igényelhető az szja-tervezet postázása

A NAV szerint az szja-tervezet, azaz a bevallási tervezet postázását a legegyszerűbb SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon, „SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn” formában igényelni. Ezenkívül űrlapon, levélben, telefonon vagy akár személyesen is igényelhető a dokumentum.

A kész tervezeteket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tértivevényesen, április 30-áig küldi el postán.

A postázás helyett azonban érdemes az online utat választani: az Ügyfélkapu+ vagy a DÁP-regisztrációval rendelkezőknek elektronikusan érhető el a tervezet, március 15-től.

A dokumentum a hivatal eSZJA-oldalán akár okostelefonon is megtekinthető, szükség esetén módosítható is. Aki egyetért a benne foglalt adatokkal, az – néhány kattintással – jóvá is tudja hagyni.

Mint az Origón arról korábban írtunk, bár a NAV által elkészített szja-tervezet adózók milliói számára jelent könnyebbséget, adókedvezmények vagy más, speciálisabb adózási szituációban érdemes lehet ellenőrizni a hatóság által készített dokumentumot, és szükség szerint módosítani azt.