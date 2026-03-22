Vége a szabad tankolásnak? Durva korlátozás jön a szomszédban

Tankolási korlátozás lép életbe Szlovéniában. Egy magánszemély naponta legfeljebb 50 liter, jogi személy pedig legfeljebb 200 liter üzemanyagot vásárolhat egy benzinkúton. A korlátozás célja részben a külföldi vásárlók generálta kereslet visszafogása. Idehaza csak a magyar rendszámú járművek tankolhatnak védett árakon.
A szlovén kormány vasárnaptól korlátozza a benzinkutakon megvásárolható üzemanyag mennyiségét a megnövekedett kereslet miatt, valamint felszólította a piacvezető Petrol vállalatot az ellátási zavarok haladéktalan felszámolására − közölte a kabinet.

üzemanyag
Szlovéniában a lakosság naponta 50 liter üzemanyagot tankolhat
Robert Golob miniszterelnök szombaton este Ljubljanában rendkívüli sajtótájékoztatón elmondta: a döntés értelmében egy magánszemély naponta legfeljebb 50 liter, jogi személy pedig legfeljebb 200 liter üzemanyagot vásárolhat egy benzinkúton. A kormányfő közölte: a szlovén fegyveres erők is részt vesznek az üzemanyag szállításában, hogy segítsék a benzinkutak ellátását. A miniszterelnök szerint az ország üzemanyagkészlete elegendő, a raktárak tele vannak, de egyes kereskedőknél gondok merültek fel a benzinkutakhoz történő kiszállításban.

A kormány a helyzetről egyeztetett miniszterekkel, fuvarozók képviselőivel, valamint az üzemanyag-kereskedőkkel, köztük a Petrol és a Mol vállalattal. Golob bírálta a Petrol működését, azt mondta: a vállalat jelentése "katasztrofális helyzetről" tanúskodik az ellátás megszervezésében. Hozzátette: ha más piaci szereplők képesek biztosítani a benzinkutak ellátását, akkor a Petrolnak is meg kell tudnia oldani ezt.

 

A Mol és a Shell szlovéniai töltőállomásain ideiglenesen már korábban korlátozták a tankolható üzemanyag mennyiségét a megnövekedett kereslet miatt, a piacvezető Petrol azonban nem vezetett be korlátozásokat. A Petrol közleményben utasította vissza a kritikákat, és közölte: az egyes benzinkutakon tapasztalható hiányt a hirtelen megugró kereslet okozza, nem pedig ellátási zavar. Golob szerint a korlátozás célja részben a külföldi vásárlók generálta kereslet visszafogása. 

A kormány március 9-én csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját. Az intézkedés hatására Szlovéniában egyes szomszédos országokhoz képest alacsonyabbak lettek az árak, ami a határ menti töltőállomásoknál növelte a külföldi vásárlók számát. A szlovén kormány vasárnap további intézkedéseket jelentett be az üzemanyag-ellátásban jelentkező zavarok miatt, és újabb jelentést vár a kereskedőktől a benzinkutak helyzetével kapcsolatban, ennek alapján dönthet további intézkedésekről. 

A kabinet felszólította a piacvezető Petrol vállalat vezetését, hogy haladéktalanul dolgozzon ki intézkedési tervet a benzinkutak ellátásának biztosítására, és arról hétfőn reggel tegyen jelentést Bojan Kumer környezetvédelmi, klíma- és energiaügyi miniszternek. A kormány egyúttal arra kérte a Szlovén Állami Holdingot, hogy kezdeményezze a Petrol részvényesi közgyűlésének összehívását, amelyen külön vizsgálat indulhat a vállalat logisztikai és ellátási tevékenységével kapcsolatban. 

A belügyminisztérium feladata lesz annak vizsgálata is, hogy felmerül-e gazdasági bűncselekmény gyanúja a kialakult helyzettel összefüggésben. A szlovén autós szövetség adatai szerint jelenleg a 95-ös benzin literenként átlagosan 1,466 euróba (mintegy 554 forint), a dízel 1,528 euróba (mintegy 578 forint) kerül.

 

