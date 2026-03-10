Nyolcmilliárd forintos kutatás-fejlesztési beruházást jelentett be a magyar szoftverfejlesztő

Az NNG nyolcmilliárd forint értékű kutatás-fejlesztési beruházása újabb nagy lépés a magyar gazdaság dimenzióváltása terén, ami a kormányzat egyik fő célkitűzése - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten. A szoftverfejlesztő cég a mérnökök teljesítményére alapozva tervezi a beruházást.

A szoftverfejlesztő cég beruházása egy újabb nagy lépés a magyar gazdaság dimenzióváltása terénFotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az NNG Kft. friss beruházásának bejelentésén arról tájékoztatott, hogy a magyar szoftverfejlesztő cég több mint nyolcmilliárd forint értékben kíván kifejleszteni egy átfogó, mesterséges intelligenciával támogatott navigációs megoldást, amihez a kormány 1,8 milliárd forintnyi támogatást nyújt, így segítve tucatnyi új, magas képzettséget igénylő munkahely létrehozását.

Beszédében kiemelte, hogy ez a projekt egy újabb nagy lépés a magyar gazdaság dimenzióváltása terén, ráadásul túl is mutat önmagán, hiszen a vállalat szorosan együttműködik a járműgyártókkal és a magyar egyetemekkel is közös kutatások és tehetséggondozási programok érdekében.

"És ezzel az új fejlesztéssel újabb magyar technológiai-informatikai vállalkozások kapnak lehetőséget a fejlődésre, hiszen alapvetően magyar szállítókkal fog dolgozni az NNG" - fűzte hozzá.

Majd köszönetet mondott a cégnek, amiért magyar szoftvermérnökök teljesítményére alapozva tervezi a beruházást annak dacára is, hogy sikerrel tört be a világpiacra.

Szijjártó Péter ezután kijelentette, hogy a magyar gazdaság dimenzióváltása minden nehézség ellenére is jól halad, ugyanis az elmúlt időszakban a felhalmozott komoly termelési tapasztalatra épülve igencsak megnőtt a kutatás-fejlesztési beruházások, az innovációra épülő fejlesztések száma, s így a technológiai színvonal és a hozzáadott érték is folyamatosan nagy lépésekkel emelkedik.

Rámutatott, hogy ezen új világgazdasági korszakban alapvetően az innovatív technológiák felhasználása és elterjedése határozza meg egy-egy nemzetgazdaság sikerességét.

"Ezért nekünk, magyaroknak nem lehet kisebb célunk, mint hogy az új világgazdasági korszakhoz vezető modern iparágakban az európai vezető pozíciót célozzuk meg. Ezért például a digitális átállásban vagy a mesterséges intelligencia alkalmazásában is az éllovasok között akarunk haladni" - hangsúlyozta.