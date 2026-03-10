Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb sokkoló fejlemény az ukrán aranykonvoj kapcsán – Magyar Péterhez is köze van

Ne maradjon le!

Brutális teljesítményű fegyverrel készül támadni Irán – elképesztő pusztítást hoz

kutatás

Nyolcmilliárd forintos kutatás-fejlesztési beruházást jelentett be a magyar szoftverfejlesztő

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó Péter: a magyar NNG Kft. kutatás-fejlesztési beruházása nagy lépés a gazdaság dimenzióváltása terén. A szoftverfejlesztő cég nyolcmilliárd forintos beruházásba kezd.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kutatásszijjártó péterpurger tamásnngberuházás

Az NNG nyolcmilliárd forint értékű kutatás-fejlesztési beruházása újabb nagy lépés a magyar gazdaság dimenzióváltása terén, ami a kormányzat egyik fő célkitűzése - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten. A szoftverfejlesztő cég a mérnökök teljesítményére alapozva tervezi a beruházást.

Budapest, 2026. március 10.David Wiernik, a szofverfejlesztő vállalat elnöke (b), Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (háttal) az NNG Kft. beruházásbejelentő sajtótájékoztató után a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2026. március 10-én. Az NNG szoftverfejlesztő cég nyolcmilliárd forint értékű kutatás-fejlesztési beruházásához a kormány 1,8 milliárd forintnyi támogatást nyújt.MTI/Purger Tamás
A szoftverfejlesztő cég beruházása egy újabb nagy lépés a magyar gazdaság dimenzióváltása terénFotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az NNG Kft. friss beruházásának bejelentésén arról tájékoztatott, hogy a magyar szoftverfejlesztő cég több mint nyolcmilliárd forint értékben kíván kifejleszteni egy átfogó, mesterséges intelligenciával támogatott navigációs megoldást, amihez a kormány 1,8 milliárd forintnyi támogatást nyújt, így segítve tucatnyi új, magas képzettséget igénylő munkahely létrehozását.

Beszédében kiemelte, hogy ez a projekt egy újabb nagy lépés a magyar gazdaság dimenzióváltása terén, ráadásul túl is mutat önmagán, hiszen a vállalat szorosan együttműködik a járműgyártókkal és a magyar egyetemekkel is közös kutatások és tehetséggondozási programok érdekében.

"És ezzel az új fejlesztéssel újabb magyar technológiai-informatikai vállalkozások kapnak lehetőséget a fejlődésre, hiszen alapvetően magyar szállítókkal fog dolgozni az NNG" - fűzte hozzá.

Majd köszönetet mondott a cégnek, amiért magyar szoftvermérnökök teljesítményére alapozva tervezi a beruházást annak dacára is, hogy sikerrel tört be a világpiacra.

Szijjártó Péter ezután kijelentette, hogy a magyar gazdaság dimenzióváltása minden nehézség ellenére is jól halad, ugyanis az elmúlt időszakban a felhalmozott komoly termelési tapasztalatra épülve igencsak megnőtt a kutatás-fejlesztési beruházások, az innovációra épülő fejlesztések száma, s így a technológiai színvonal és a hozzáadott érték is folyamatosan nagy lépésekkel emelkedik.

Rámutatott, hogy ezen új világgazdasági korszakban alapvetően az innovatív technológiák felhasználása és elterjedése határozza meg egy-egy nemzetgazdaság sikerességét.

"Ezért nekünk, magyaroknak nem lehet kisebb célunk, mint hogy az új világgazdasági korszakhoz vezető modern iparágakban az európai vezető pozíciót célozzuk meg. Ezért például a digitális átállásban vagy a mesterséges intelligencia alkalmazásában is az éllovasok között akarunk haladni" - hangsúlyozta.

"Sok fontos lépést tettünk ennek érdekében, ilyen például az, hogy a tavalyi évben rekordot döntött az egy esztendő alatt Magyarországra érkező kutatás-fejlesztési beruházások száma" - jegyezte meg.

"Soha korábban nem volt olyan, hogy egyetlen év leforgása alatt tizennégy kutatás-fejlesztési beruházás Magyarországra hozataláról állapodjunk meg. A tavalyi évben Magyarországra érkező kutatás-fejlesztési beruházások összesen 227 milliárd forintos értéket képviselnek, s összességében hatszáz újabb kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó munkahelyet hoztak létre" - tudatta.

Illetve fontosnak nevezte, hogy ezen iparágban minél több hazai cég tudjon élni a kutatás-fejlesztéshez szükséges támogatásokkal, ezért szavai szerint ilyen irányban módosították is a támogatási szabályokat.

"Emellett pedig támogatásainkkal ösztönözzük a nagyvállalatokat, akik itt fejlesztenek Magyarországon, hogy a szabadalmaikat itt jegyezzék be" - mondta.

A miniszter végezetül érintette az elmúlt másfél évtized kríziseit, a súlyos bizonytalanságot, amely kíséri az új világrend kialakulását, és üdvözölte, hogy Magyarország közben igazi gazdasági bravúrokat hajtott végre.

"Viszont pontosan tudjuk azt, hogy egy ilyen időszakban a közösen nehezen elért eredmények könnyen veszélybe kerülhetnek és könnyen válhatnak törékennyé, ha a minket körülvevő háborúk eszkalálódnak, vagy nem sikerül elejét venni a globális energiaellátás rendkívüli bizonytalanságának" - figyelmeztetett.

"Ezért nekünk mindig az a legfontosabb kormányzati célunk, hogy Magyarország békéjét és biztonságát megőrizzük, vagyis hogy Magyarországot kívül tartsuk minden háborún, és megóvjuk az energiaellátási válságok minden létező következményétől" - összegzett.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!