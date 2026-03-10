Nyolcmilliárd forintos kutatás-fejlesztési beruházást jelentett be a magyar szoftverfejlesztő

Az NNG nyolcmilliárd forint értékű kutatás-fejlesztési beruházása újabb nagy lépés a magyar gazdaság dimenzióváltása terén, ami a kormányzat egyik fő célkitűzése - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten. A szoftverfejlesztő cég a mérnökök teljesítményére alapozva tervezi a beruházást.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az NNG Kft. friss beruházásának bejelentésén arról tájékoztatott, hogy a magyar szoftverfejlesztő cég több mint nyolcmilliárd forint értékben kíván kifejleszteni egy átfogó, mesterséges intelligenciával támogatott navigációs megoldást, amihez a kormány 1,8 milliárd forintnyi támogatást nyújt, így segítve tucatnyi új, magas képzettséget igénylő munkahely létrehozását.
Beszédében kiemelte, hogy ez a projekt egy újabb nagy lépés a magyar gazdaság dimenzióváltása terén, ráadásul túl is mutat önmagán, hiszen a vállalat szorosan együttműködik a járműgyártókkal és a magyar egyetemekkel is közös kutatások és tehetséggondozási programok érdekében.
"És ezzel az új fejlesztéssel újabb magyar technológiai-informatikai vállalkozások kapnak lehetőséget a fejlődésre, hiszen alapvetően magyar szállítókkal fog dolgozni az NNG" - fűzte hozzá.
Majd köszönetet mondott a cégnek, amiért magyar szoftvermérnökök teljesítményére alapozva tervezi a beruházást annak dacára is, hogy sikerrel tört be a világpiacra.
Szijjártó Péter ezután kijelentette, hogy a magyar gazdaság dimenzióváltása minden nehézség ellenére is jól halad, ugyanis az elmúlt időszakban a felhalmozott komoly termelési tapasztalatra épülve igencsak megnőtt a kutatás-fejlesztési beruházások, az innovációra épülő fejlesztések száma, s így a technológiai színvonal és a hozzáadott érték is folyamatosan nagy lépésekkel emelkedik.
Rámutatott, hogy ezen új világgazdasági korszakban alapvetően az innovatív technológiák felhasználása és elterjedése határozza meg egy-egy nemzetgazdaság sikerességét.
"Ezért nekünk, magyaroknak nem lehet kisebb célunk, mint hogy az új világgazdasági korszakhoz vezető modern iparágakban az európai vezető pozíciót célozzuk meg. Ezért például a digitális átállásban vagy a mesterséges intelligencia alkalmazásában is az éllovasok között akarunk haladni" - hangsúlyozta.
"Sok fontos lépést tettünk ennek érdekében, ilyen például az, hogy a tavalyi évben rekordot döntött az egy esztendő alatt Magyarországra érkező kutatás-fejlesztési beruházások száma" - jegyezte meg.
"Soha korábban nem volt olyan, hogy egyetlen év leforgása alatt tizennégy kutatás-fejlesztési beruházás Magyarországra hozataláról állapodjunk meg. A tavalyi évben Magyarországra érkező kutatás-fejlesztési beruházások összesen 227 milliárd forintos értéket képviselnek, s összességében hatszáz újabb kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó munkahelyet hoztak létre" - tudatta.
Illetve fontosnak nevezte, hogy ezen iparágban minél több hazai cég tudjon élni a kutatás-fejlesztéshez szükséges támogatásokkal, ezért szavai szerint ilyen irányban módosították is a támogatási szabályokat.
"Emellett pedig támogatásainkkal ösztönözzük a nagyvállalatokat, akik itt fejlesztenek Magyarországon, hogy a szabadalmaikat itt jegyezzék be" - mondta.
A miniszter végezetül érintette az elmúlt másfél évtized kríziseit, a súlyos bizonytalanságot, amely kíséri az új világrend kialakulását, és üdvözölte, hogy Magyarország közben igazi gazdasági bravúrokat hajtott végre.
"Viszont pontosan tudjuk azt, hogy egy ilyen időszakban a közösen nehezen elért eredmények könnyen veszélybe kerülhetnek és könnyen válhatnak törékennyé, ha a minket körülvevő háborúk eszkalálódnak, vagy nem sikerül elejét venni a globális energiaellátás rendkívüli bizonytalanságának" - figyelmeztetett.
"Ezért nekünk mindig az a legfontosabb kormányzati célunk, hogy Magyarország békéjét és biztonságát megőrizzük, vagyis hogy Magyarországot kívül tartsuk minden háborún, és megóvjuk az energiaellátási válságok minden létező következményétől" - összegzett.