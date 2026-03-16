A Tisza a Mol átalakításával foglalkozik a drámai olajválság közepén – Tarr Zoltán megint elszólta magát

A brüsszeli Politico cikke szerint a Tisza Párt gazdasági körei már tervet készítettek a Mol „kezelésére”. A portál arról ír, hogy a Tisza átformálná a vállalat vezetői és tulajdonosi struktúráját. Egy olyan időszakban rúgnák ki a vezetőket, amikor globális olajválság fenyeget, amikor Európában elszálltak az energiaárak és Brüsszel kétségbeesve keresi a megoldást. Éppen ma próbálnak valamiféle rezsivédelmet kitalálni az uniós energiaügyi miniszterek, mert megint későn ébredtek. Ebben a helyzeten Tarr Zoltán terítette a kártyákat.

