Drámai fordulat Kijevben – valami történt Zelenszkijjel

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 632,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: +37,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 688,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: +73,4 Ft

tisza párt

A Tisza a Mol átalakításával foglalkozik a drámai olajválság közepén – Tarr Zoltán megint elszólta magát

A brüsszeli Politico cikke szerint a Tisza Párt gazdasági körei már tervet készítettek a Mol „kezelésére”. A portál arról ír, hogy a Tisza átformálná a vállalat vezetői és tulajdonosi struktúráját. Egy olyan időszakban rúgnák ki a vezetőket, amikor globális olajválság fenyeget, amikor Európában elszálltak az energiaárak és Brüsszel kétségbeesve keresi a megoldást. Éppen ma próbálnak valamiféle rezsivédelmet kitalálni az uniós energiaügyi miniszterek, mert megint későn ébredtek. Ebben a helyzeten Tarr Zoltán terítette a kártyákat.
tisza párt, brüsszel, Magyar Péter
