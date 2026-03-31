Hatalmas bírság jöhet a magyarok egyik kedvenc kirándulóhelyén, ha megszegik ezeket a szabályokat

A közösségi médiában rendszeresen bukkannak fel olyan felvételek, amelyeken emberek saját biztonságukat kockáztatva, vagy a Tátrai Nemzeti Park előírásait megszegve készítenek látványos képeket csak azért, hogy azokat megosszák az interneten.

A Tátra lengyel oldalán új munkakört hoznak létre a természetvédelmi szabályokat megsértő turisták megfigyelésére

Fotó: OMAR MARQUES / ANADOLU

Az egyik legismertebb eset Romana Tabak, szlovák politikushoz köthető, aki egy olyan fotót tett közzé, amelyen egy fokozottan védett területen, egy tátrai patakban fürdik és 500 euróra (kb. 200 ezer forintra) büntették.

Bekeményít a Tátrai Nemzeti Park

A Tátra lengyel oldalán a Gazeta Krakowska beszámolója szerint egy új munkakört hoznak létre, amelyet informálisan „kiberőrként” emlegetnek.

Az új tisztviselő feladata az lesz, hogy figyelemmel kísérje az interneten megjelenő tartalmakat, és ellenőrizze, hogy a fotókat közzétevő személyek megsértik-e a természetvédelmi szabályokat.

Ide tartozik például az engedély nélküli területekre való belépés, a kijelölt túraútvonalak elhagyása, tűzrakás, tiltott időszakban történő túrázás, a kempingezés vagy a drónhasználat.

Korábban a park munkatársai elsősorban turisták bejelentései alapján foglalkoztak a szabálysértésekkel, ami gyakran azt jelentette, hogy az őrök a terepmunka helyett a számítógép előtt ültek.

A hatóságokat különösen aggasztja, hogy az ilyen tartalmak terjedése másokat is hasonló viselkedésre ösztönözhet. „Ezeket a képeket Instagramon, Facebookon vagy YouTube-on teszik közzé, és ezzel másokat is inspirálnak” – idézi a Síelők.hu Szymon Ziobrowskit, a lengyel Tátrai Nemzeti Park igazgatóját.

A szabályszegőket figyelmeztetésben részesíthetik, de pénzbírságot is kiszabhatnak rájuk. Ismételt jogsértések esetén a büntetés akár az 1000 zlotyt (kb. 92 ezer forintot) is meghaladhatja.