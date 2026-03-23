Kísért a koronavírus időszaka: megismétlődhet a válság a tengereken

Az ENSZ szakosított tengerhajózási szervezeteként működő IMO kormányzótanácsa nemrég Londonban kétnapos rendkívüli közgyűlést tarott. Az értekezleten több tagország javaslatot terjesztett be arról, hogy alakítsanak ki biztonságos tengeri folyosót, amelyen át a hajók elhagyhatnák a térséget. A hajókon szolgáló tengerészek helyzete napról napra romlik, miközben veszélynek vannak kitéve.

Egy indiai tanker, amit állítólag Irán átengedett a Hormuzi-szorosan – egyre nehezebb helyzetben vannak a Perzsa-öbölben rekedt hajókon dolgozó tengerészek

Több tengerész halt meg a Perzsa-öbölben a háború kitörése óta

Arsenio Dominguez, az IMO főtitkára az értekezleten tartott helyzetértékelésében elmondta:

eddig legalább hét tengerész vesztette életét és többen súlyosan megsérültek a Perzsa-öbölben veszteglő hajók ellen végrehajtott támadásokban.

Dominguez felszólította a hajózási vállalatokat, hogy a lehető legnagyobb elővigyázatossággal járjanak el, ha az iráni háborútól érintett térségben közlekedtetnek hajókat, és amennyire lehetséges, kerüljék az áthaladást a veszélyeztetett vizeken.

A főtitkár teljesen elfogadhatatlannak nevezte a civil teherhajók és a személyzetek elleni támadásokat. Úgy fogalmazott:

nem szabad megengedni, hogy tengerészek váljanak széleskörű geopolitikai feszültségek áldozataivá.

Arsenio Dominguez felszólította a konfliktusban érintett összes országot, hogy tegyék lehetővé a Perzsa-öbölben rekedt hajóknak és tengerészeiknek a térség biztonságos elhagyását. Az IMO londoni közgyűlésén az

Egyesült Arab Emírségek,

Japán,

Szingapúr,

Bahrein, és

Panama hivatalosan is beterjesztett egy közös javaslatot erről.

Az indítvány szerint – amelyet az Egyesült Államok küldöttsége is támogatott – biztonságos tengeri folyosót kellene kijelölni, amelyen keresztül ezek a hajók elhagyhatnák a térséget.

Több kereskedelmi hajót ért támadás a térségben

Jegyrendszer a vízre, egyre kimerültebbek a tengerészek

A helyzet emlékezetet a koronavírus okozta globális válság idején kialakult helyzetre, amikor százezres nagyságrendben rekedtek áruszállító hajókon tengerészek azért, hogy a vállalatok fönn tudják tartani a világkereskedelemben az áruáramlás legalább egy részét. Ennek kulcsa volt, hogy a járvány berobbanásakor és a korlátozó intézkedések bevezetésekor az épp a hajókon szolgáló, a vírus által biztosan nem érintett tengerészeket nem engedték hazatérni vagy akárcsak leszállni a hajókról, hanem ki- és berakodás után újabb és újabb utakat megtéve kellett szolgálatot teljesíteniük az áruforgalom fenntartása érdekében. Ennek részleteit az Origón akkor ebben az összeállításban mutattuk be.