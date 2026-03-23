Trump bejelentette: itt a vége - az egész világot sokkolta a lépés

válság

Kísért a koronavírus időszaka: megismétlődhet a válság a tengereken

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) főtitkára szerint 20 ezer tengerész rekedt a Perzsa-öbölben a Hormuzi-szoros lezárása miatt, és a kereskedelmi hajók elleni támadásoknak halálos áldozatai is vannak. Ha a helyzetben nem várható ebből a szempontból kedvező válság, az a Covid-19 világjárvány első két évében látott krízist idézheti elő a tengereken. Akkor több tízezer tengerész ragadt a hajókon, olykor fél-egy évvel is szerződéses ideje után, hogy fenntarthatók legyenek az ellátási láncok.
Az ENSZ szakosított tengerhajózási szervezeteként működő IMO kormányzótanácsa nemrég Londonban kétnapos rendkívüli közgyűlést tarott. Az értekezleten több tagország javaslatot terjesztett be arról, hogy alakítsanak ki biztonságos tengeri folyosót, amelyen át a hajók elhagyhatnák a térséget. A hajókon szolgáló tengerészek helyzete napról napra romlik, miközben veszélynek vannak kitéve.

Egy indiai tanker, amit állítólag Irán átengedett a Hormuzi-szorosan – egyre nehezebb helyzetben vannak a Perzsa-öbölben rekedt hajókon dolgozó tengerészek
Fotó: STR / AFP

Több tengerész halt meg a Perzsa-öbölben a háború kitörése óta

Arsenio Dominguez, az IMO főtitkára az értekezleten tartott helyzetértékelésében elmondta:

eddig legalább hét tengerész vesztette életét és többen súlyosan megsérültek a Perzsa-öbölben veszteglő hajók ellen végrehajtott támadásokban.

Dominguez felszólította a hajózási vállalatokat, hogy a lehető legnagyobb elővigyázatossággal járjanak el, ha az iráni háborútól érintett térségben közlekedtetnek hajókat, és amennyire lehetséges, kerüljék az áthaladást a veszélyeztetett vizeken. 

A főtitkár teljesen elfogadhatatlannak nevezte a civil teherhajók és a személyzetek elleni támadásokat. Úgy fogalmazott: 

nem szabad megengedni, hogy tengerészek váljanak széleskörű geopolitikai feszültségek áldozataivá. 

Arsenio Dominguez felszólította a konfliktusban érintett összes országot, hogy tegyék lehetővé a Perzsa-öbölben rekedt hajóknak és tengerészeiknek a térség biztonságos elhagyását. Az IMO londoni közgyűlésén az 

  • Egyesült Arab Emírségek, 
  • Japán, 
  • Szingapúr, 
  • Bahrein, és
  • Panama hivatalosan is beterjesztett egy közös javaslatot erről. 

Az indítvány szerint – amelyet az Egyesült Államok küldöttsége is támogatott – biztonságos tengeri folyosót kellene kijelölni, amelyen keresztül ezek a hajók elhagyhatnák a térséget.

This handout photo taken on March 11, 2026 and released by the Royal Thai Navy shows smoke rising from the Thai bulk carrier 'Mayuree Naree' near the Strait of Hormuz after an attack. A Thai bulk carrier travelling in the crucial Strait of Hormuz was attacked March 11, with 20 crew members rescued so far, the Thai navy said. (Photo by Handout / ROYAL THAI NAVY / AFP) / -----EDITORS NOTE --- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / ROYAL THAI NAVY " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS -
Több kereskedelmi hajót ért támadás a térségben
Fotó: HANDOUT / ROYAL THAI NAVY

Jegyrendszer a vízre, egyre kimerültebbek a tengerészek

A helyzet emlékezetet a koronavírus okozta globális válság idején kialakult helyzetre, amikor százezres nagyságrendben rekedtek áruszállító hajókon tengerészek azért, hogy a vállalatok fönn tudják tartani a világkereskedelemben az áruáramlás legalább egy részét. Ennek kulcsa volt, hogy a járvány berobbanásakor és a korlátozó intézkedések bevezetésekor az épp a hajókon szolgáló, a vírus által biztosan nem érintett tengerészeket nem engedték hazatérni vagy akárcsak leszállni a hajókról, hanem ki- és berakodás után újabb és újabb utakat megtéve kellett szolgálatot teljesíteniük az áruforgalom fenntartása érdekében. Ennek részleteit az Origón akkor ebben az összeállításban mutattuk be.

A mostani helyzetben hasonló tengerészeti krízis fenyeget. Az IMO közlésével összhangban adott ki főtitkári nyilatkozatot a Nemzetközi Hajózási Kamara (ICS) is, melyben az áll, hogyí „minél tovább tart ez a válság, annál nagyobb megterhelésnek lesznek kitéve a legénységek, mivel a készletek kimerülni kezdenek, és a hajóüzemanyagok fogynak.” Az ICS jelézése szerint nem pusztán arról van szó, hogy a tengerészeknek szerződéses idejükön túl kell szolgálniuk a hajókon, hanem 

olyan alapvető szempontokról is, mint hogy például lesz-e elég élelmiszerük majd az út folytatásához, ha a Hormuzi-szoros felszabadul, és ha igen, honnan.

Úgy tűnik, a Hormuzi-szoros hajózhatóvá tétele érdekében nagyobb országok mégis hajlandók valamiféle szerepvállalásra a kérdésben, bár ennek részletei egyelőre nem ismertek, az IMO szerint pedig az a korábbi amerikai javaslat, mely szerint hadihajók kíséretében kellene átvezetni kereskedelmi konvojokat az átjárón, nagy segítséget jelentene ugyan, de az sem garantálna teljes biztonságot. Az IMO főtitkára a Financial Timesnak adott interjúban hangsúlyozta: a problémát részben a Hormuzi-szoros földrajzi adottságai okozzák. Elmondta: a szoros a legszűkebb részén 33 kilométer széles, viszont a mélytengeri hajózási útvonalak együttes szélessége mindkét irányt tekintve nem egészen 4 kilométer.

A kialakult helyzetre egyre több országban hárul közfigyelem. Például az Egyesült Államok egyik szenátora nyílt levelet írt az illetékes parancsnokságnak azért, hogy tegyenek valamint a Perzsa-öbölben rekedt amerikai áruszállítók legénysége érdekében.

A hajókon tartózkodó legénység állítólag már jegyrendszerrel osztja be a vizet és az ellátmányt, miközben tartós pszichológiai nyomás alatt dolgoznak”

idézi a gCaptain Richad Blumenthal szavait.

A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő a térségbeli kereskedelmi hajózás biztosítási kockázatairól összeállított, Londonban ismertetett legutóbbi elemzésében kiemelte, hogy

a Perzsa-öbölben és környékén jelenleg hozzávetőleg ezer teherhajó tartózkodik, és ezek összesített biztosítási értéke több mint 25 milliárd dollár. 

A Hormuzi-szoroson halad át a globális nyersolajszállítmányok 20 százaléka, és Irán a hadműveletek kezdete óta az IMO adatai szerint legalább 18 kereskedelmi hajó ellen intézett támadást.  

 

