A hazai termálfürdők hatalmas kedvezményeket hirdettek a tavaszra

Húsz hazai termálfürdő készült különleges árengedménnyel az első tavaszi hónapra. A Termalonline összegyűjtötte, hol lehet kedvezményesen fürdőzni, gyógyulni márciusban.
Ezekben a termálfürdőkben lettek olcsóbbak a belépők
Agárd: február eleje óta ismét elérhető az Agárdi Gyógy-és Termálfürdő fürdőgyógyászati akciója. Ez 60 db tb támogatott fürdőkezelést foglal magában. A csomagár 95.400 forint, a helyi lakosoknak pedig mindössze 87 ezer forint. A kedvezmény március 31-ig vehető igénybe.
Berekfürdő: március 15-ig még érvényes a Berekfürdői Gyógyfürdő hétköznapi akciója, amelynek keretében a felnőtt belépők 3800 forint helyett 3200 forintért vásárolhatók meg. Emellett márciusban is folytatódik a "nyugdíjas szerda", ami azt jelenti, hogy szerdánként 3300 forint helyett 2500 forintban kerül a nyugdíjas belépő.
Berettyóújfalu: hétköznap 2400 forintért váltható belépő a Bihar Termálligetbe. A kedvezmény március 15-ig érvényes.
Budapest: hétköznap 15 százalékos kedvezményt ad az egész napos diák- és nyugdíjas belépők árából az Aquaworld Élményfürdő. A fürdő akciója március 15-ig tart.
Bükkszék: a bükkszéki fürdőben hétköznap 15 százalékos kedvezményt biztosítanak a teljes árú belépőkből. Az akció itt is március 15-ig tart.
Esztergom: az Aquasziget Élményfürdő márciusban is keddi kedvezményt biztosít a nyugdíjasoknak. A keddi napokon számukra a belépő csupán 2200 forint, a wellness kiegészítő jegy ára pedig 1000 forint.
Hajdúszoboszló: Idén is kedvező fürdőgyógyászati csomagajánlattal indította az évet a Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő. A gyógykezelési csomagok kedvezményes napi áron érhetők el, és naponta akár négy kezelést, valamint fürdőbelépőt is tartalmaznak. A kedvezmény március 13-ig érvényes.
Igal: márciusban is elérhető az Igali Gyógyfürdő Fifty-Fifty akciója, amely azt jelenti, hogy szerdánként az 50 év felettiek 50 százalékos kedvezményt kapnak a teljes áru belépők árából, ami 2250 forintos jegyárat jelent.
Kaposvár: márciusra újranyitották a Virágfürdő gyógyfürdő részlegét. Ehhez kapcsolódva március 2. és 29. között napi kedvezményekkel várják a vendégeket.
Kisújszállás: megéri szerdánként felkeresni a Kumánia Gyógyfürdőt, ugyanis júniusig minden szerdán 2300 forintért kínálják a napi belépőjegyeket.
Mórahalom: márciusban olcsóbb a fürdőbelépő a hölgyeknek - igaz, csak az online jegyvásárlás esetén. A Mórahalmi Gyógyfürdő webshopjában 25 százalékkal olcsóbban váltható meg a napi belépő. A jegyek a megvásárlás időpontjától számítva 3 hónapig érvényesek, és noha bárki megveheti, csak a hölgyek használhatják fel azokat.
Nagyatád: megéri márciusban fürdőgyógyászati kezeléseket igénybe venni a Nagyatádi gyógyfürdőben, ugyanis a 10 és 15 napos kezelések mellé ötöt ajándékba adnak. Ezen felül a hölgyek március 8-án 50 százalékos kedvezményt kapnak a szaunajegy árából.
Nagyszénás: a teljes árú belépők árából hétköznap 25 százalékos árengedményt biztosít a Nagyszénási Parkfürdő. Az akció március 15-ig tart.
Pápa: hétfőnként és csütörtökönként 50 százalékos kedvezményt biztosítanak a nyugdíjas vendégeknek a Várkertfürdőban. Az akció május végéig érvényes az ünnepnapok kivételével.
Ráckeve: Március 15-ig munkanapokon 15 százalékos árengedményt nyújtanak a Super Day belépőjegyek árából az Aqua Land Termál-és Élményfürdőben.
Szentes: Péntekenként a helyi nyugdíjasoknak csupán 935 forint a belépő a városi termálfürdőbe, míg a más településekről érkező nyugdíjasok 1100 forintért fürdőzhetnek. Szaunahasználattal ez a két jegytípus 1685, illetve 1850 forint. Emellett hétfőnként jelentős kedvezménnyel kínálják a 2 és 3 órás belépőket. Előbbi 1000, utóbbi 1100 forintba kerül.
Szigetvár: márciusban minden kedden 30 százalékos kedvezményt biztosítanak a nyugdíjasok számára az egész napos, medencés fürdőbelépők árából. Nőnapon pedig a Szigetvári Gyógyfürdő minden hölgyvendége számára 20 százalékos engedményt ad az egész napos belépő árából, 10 százalékos kedvezményt pedig a délutáni jegyekből.
Tiszakécske: A Termál Napok keretében hétfőnként és szerdánként egységes 3000 forintos belépővel várják a vendégeket. Emellett érvényes a Kedvező Hétköznapok akció is, aminek keretében a délutáni belépők árából 20 százalékos kedvezményt nyújtanak a város termálfürdőjében. Mindkét kedvezmény a nyári tanítási szünet kezdetéig érvényes a kiemelt időszakok kivételével.
Túrkeve: Keddenként és csütörtökönként a Túrkevei Termálfürdő minden belépőjegy árából 20 százalékos árengedményt biztosít. Az akció a visszavonásig érvényes.
Zalakaros: a Zalakarosi Fürdő közkedvelt részlege a Gyógy- és Termálvilág, ahová kiegészítő jeggyel lehet belépni. Ennek az ára 2300 forint. Március 15-ig hétköznaponként ebből 15 százalékos kedvezményt nyújtanak.