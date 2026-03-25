Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
termálfürdő

Két népszerű termálfürdő is újranyit április 1-jén

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jó hír érkezett a gyógyvizek szerelmeseinek: a jövő héttől tovább bővül a fürdőkínálat. A Borgátai Termálfürdőben, a tavalyinál jóval korábban indul a strandszezon, míg a siófoki Galerius többéves zárva tartást követően nyitja meg újra kapuit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
termálfürdőgyógyvízgyógyfürdőzés

A Termalonline számolt be róla, miszerint a Sárvártól 17 kilométerre található Borgátai Termálfürdőben április 1-jétől, jövő szerdától fogadják a vendégeket. A kisközség fürdője csak szezonálisan üzemel, tavaly április 18-án nyitottak, idén azonban hamarabb elkezdődik a szezon. Az 1968 óta üzemelő hangulatos fürdőben strandmedence, két termál-ülőmedence, élménymedence és gyermekpancsoló is helyet kapott, amelyek várhatóan szeptember 30-ig üzemelnek. A település termálvize gazdag kalciumban, magnéziumban, hidrogén-karbonátban és más ásványi anyagokban, és az alacsony sótartalma által ideális rekreációs központ reumás és mozgásszervi megbetegedésben szenvedő emberek számára.

Jó hír érkezett a gyógyvizek szerelmeseinek: a jövő héttől tovább bővül a termálfürdő-kínálat. (illusztráció) Fotó: Shutterstock

Hamarosan újranyit a Balaton egyik legkedveltebb termálfürdője

Szintén április 1-jén nyitja meg kapuit a Galerius Fürdő. 

A siófoki létesítmény 2021-ben zárt be, miután komoly műszaki és gépészeti problémákat tártak fel az épületben. 

A bezárás akkor sokakat ért váratlanul: a fürdő nemcsak a helyiek, hanem a Balaton déli partjára érkező turisták körében is népszerű volt. A felújítás mintegy 1,8 milliárd forintos beruházás keretében valósult meg, amelyhez jelentős állami turisztikai támogatás is kapcsolódik. 

Jövő szerdától tehát, egy teljesen megújul fürdő várja a vendégeket: az épület új külső színt kapott, eltűnt a régi vöröses-sárga árnyalat, és felkerült az új Galerius-felirat is a homlokzatra. Belül elkészült az új belső csúszda és többek közt a szaunavilágot is korszerűsítették. A Galerius esetében igazi hiánypótló létesítményről van szó, hiszen a Balaton partján található települések nem bővelkednek fedett, négyévszakos fürdőzési lehetőségekben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!