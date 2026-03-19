Egészségre veszélyes élelmiszer került magyarországi forgalomba, ne egye meg!

Egészségre potenciálisan veszélyes élelmiszer termékek miatt figyelmeztet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A PACO márkájú csomagolt mazsolák egyes kiszereléseiben növényvédőszer-maradékot mutattak ki. A visszahívást a termék gyártója kezdeményezte.
A visszahívással érintett termékek adatai:
Termék neve: PACO Mazsola
Probléma jellege: növényvédőszer-maradék jelenléte
Bejelentő: Pa-Comp Kft.
Visszahívás módja: Önkéntes
Termék megnevezése: PACO Mazsola
Márka: PACO
Minőségmegőrzési idők: 2027.01.19.; 2027.01.25.; 2027.01.30.; 2027.02.23.; 2027.02.24; 2027.02.25.
Tételszám: T:0016
Kiszerelések: 100 g, 1 kg
A Pa-Comp Kft. a honlapján tájékoztatta vásárlóit a 100 grammos és az 1 kilogrammos mazsola visszahívásáról.
A Nébih kéri a vásárlókat, hogy a fenti azonosító adatokkal megegyező terméket ne fogyasszák el!
A termékvisszahívás kizárólag a fenti adatokkal azonosított termékre vonatkozik.