Egészségre veszélyes élelmiszer került magyarországi forgalomba, ne egye meg!

Növényvédőszer-maradék jelenléte miatt vonnak ki a forgalomból, illetve hívnak vissza a vásárlóktól mazsola termékeket. A hatóság és a termékek gyártója is azt kéri a vásárlóktól, hogy azokat ne fogyasszák el.

Egészségre potenciálisan veszélyes élelmiszer termékek miatt figyelmeztet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A PACO márkájú csomagolt mazsolák egyes kiszereléseiben növényvédőszer-maradékot mutattak ki. A visszahívást a termék gyártója kezdeményezte.

Fotó: Unsplash A visszahívással érintett termékek adatai: Termék neve: PACO Mazsola Probléma jellege: növényvédőszer-maradék jelenléte Bejelentő: Pa-Comp Kft. Visszahívás módja: Önkéntes Termék megnevezése: PACO Mazsola Márka: PACO Minőségmegőrzési idők: 2027.01.19.; 2027.01.25.; 2027.01.30.; 2027.02.23.; 2027.02.24; 2027.02.25. Tételszám: T:0016 Kiszerelések: 100 g, 1 kg Tájékoztató jellegű kép a termékekről: A Pa-Comp Kft. a honlapján tájékoztatta vásárlóit a 100 grammos és az 1 kilogrammos mazsola visszahívásáról. A Nébih kéri a vásárlókat, hogy a fenti azonosító adatokkal megegyező terméket ne fogyasszák el! A termékvisszahívás kizárólag a fenti adatokkal azonosított termékre vonatkozik.

