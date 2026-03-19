Egészségre veszélyes élelmiszer került magyarországi forgalomba, ne egye meg!

Növényvédőszer-maradék jelenléte miatt vonnak ki a forgalomból, illetve hívnak vissza a vásárlóktól mazsola termékeket. A hatóság és a termékek gyártója is azt kéri a vásárlóktól, hogy azokat ne fogyasszák el.
Egészségre potenciálisan veszélyes élelmiszer termékek miatt figyelmeztet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A PACO márkájú csomagolt mazsolák egyes kiszereléseiben növényvédőszer-maradékot mutattak ki. A visszahívást a termék gyártója kezdeményezte.

Csomagolt mazsola terméket hív vissza a Nébih (képünk illusztráció)
Fotó: Unsplash

A visszahívással érintett termékek adatai:

Termék neve: PACO Mazsola

Probléma jellege: növényvédőszer-maradék jelenléte

Bejelentő: Pa-Comp Kft. 

Visszahívás módja: Önkéntes

Termék megnevezése: PACO Mazsola

Márka: PACO

Minőségmegőrzési idők: 2027.01.19.; 2027.01.25.; 2027.01.30.; 2027.02.23.; 2027.02.24; 2027.02.25.

Tételszám: T:0016

Kiszerelések: 100 g, 1 kg 

Tájékoztató jellegű kép a termékekről:

A Pa-Comp Kft. a honlapján tájékoztatta vásárlóit a 100 grammos és az 1 kilogrammos mazsola visszahívásáról.

A Nébih kéri a vásárlókat, hogy a fenti azonosító adatokkal megegyező terméket ne fogyasszák el!

A termékvisszahívás kizárólag a fenti adatokkal azonosított termékre vonatkozik.

 

