Mérgező édességek kerültek a hazai boltokba. Ne egye meg őket!

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát a Hatóság felügyeli. A Mondelez Hungária Kft. tájékoztatása alapján a termék vételárát a vásárlás helyén visszatérítik.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: Dörmi Tejes krémmel (28%) töltött puha piskóta
- Kiszerelés: 30 g
- Tételszám és minőségmegőrzési idő:
- OPM0154442 01.05.2026
- OPM0154443 01.05.2026
- OPM0154451 02.05.2026
- OPM0154753 23.05.2026
- OPM0154761 24.05.2026
- OPM0154762 24.05.2026
- Gyártó: Mondelēz International, Inc.
- Termékvisszahívás oka: Penész jelenléte a termékben.
A penész mikroszkopikus gombákból áll, amelyek élelmiszereken is megtelepedhetnek. Nemcsak a felszínen jelennek meg, hanem az étel belsejébe is behatolnak, miközben megváltoztatják érzékszervi tulajdonságait, ami az élelmiszer romlásában jelentkezik.
Egyes penészfajták mérgező anyagokat, úgynevezett mikotoxinokat termelnek, ezért a penészes élelmiszer fogyasztása egészségügyi kockázatot jelenthet.
A mikotoxinok allergiát, hányingert, májkárosodást okozhatnak.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosító adatokkal rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!