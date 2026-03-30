Mérgező édességek kerültek a hazai boltokba. Ne egye meg őket!

A Mondelez Hungária Kft. Dörmi Tejes krémmel (28%) töltött puha piskóta 30 g-os megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel Lengyelországban a termék több tételének esetben penész jelenlétét azonosították. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság elrendelte az érintett tételek forgalomból történő kivonását, valamint a fogyasztóktól történő visszahívását, az intézkedésekről a Mondelez Hungária Kft. gondoskodott.
A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát a Hatóság felügyeli. A Mondelez Hungária Kft. tájékoztatása alapján a termék vételárát a vásárlás helyén visszatérítik.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság elrendelte az érintett termékek forgalomból történő kivonását, valamint a fogyasztóktól történő visszahívását. A kép illusztráció

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: Dörmi Tejes krémmel (28%) töltött puha piskóta
  • Kiszerelés: 30 g
  • Tételszám és minőségmegőrzési idő:
  • OPM0154442 01.05.2026
  • OPM0154443 01.05.2026
  • OPM0154451 02.05.2026
  • OPM0154753 23.05.2026
  • OPM0154761 24.05.2026
  • OPM0154762 24.05.2026
  • Gyártó: Mondelēz International, Inc.
  • Termékvisszahívás oka: Penész jelenléte a termékben.

A penész mikroszkopikus gombákból áll, amelyek élelmiszereken is megtelepedhetnek. Nemcsak a felszínen jelennek meg, hanem az étel belsejébe is behatolnak, miközben megváltoztatják érzékszervi tulajdonságait, ami az élelmiszer romlásában jelentkezik. 

Egyes penészfajták mérgező anyagokat, úgynevezett mikotoxinokat termelnek, ezért a penészes élelmiszer fogyasztása egészségügyi kockázatot jelenthet.

A mikotoxinok allergiát, hányingert, májkárosodást okozhatnak.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosító adatokkal rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

 

