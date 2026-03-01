Nagy a baj: támadás érhette az egyik legfontosabb iráni olajlétesítményt

Cikkünk készítésekor meg nem erősített hírek szerint – a Mehr félhivatalos iráni hírügynökség szerint – szombat este robbanás rázta meg Kharg szigetét a Perzsa-öböl északi részén. Ha ez valóban így van, az azt jelenti, hogy csapás érhette a napi 3,3 millió hordó olajat termelő (a globális termelés 3 százaléka), és 1 millió hordót exportáló Irán egyik fő olajipari helyszínét, illetve exportterminálját.

A Kharg-szigetről 1973-ban készült felvétel - a szigeten fontos ecportterminálok működnek

Fotó: Wikpedia Commons

Óriási káoszt eredményezne az, ha baja esik a termináloknak

Irán tengerentúli szállítmányai számára az északi-öbölben található Kharg-szigeti terminál a fő logisztikai központ. Szombaton robbanás történt a szigeten, Irán félhivatalos Mehr hírügynöksége szerint, amely nem közölt további részleteket, és nem tett utalást az olajterminálra sem a robbanás kapcsán.

Ugyanakkor ha a Kharg-szigeten működő terminálokat találat érte, az újabb csapás a konfliktus miatt sokkot kapott olajpiac számára, különösen azért, mert Irán időközben lezárta a Hormuzi-szorost is.

A számos rakodóhellyel, mólóval, távoli kikötési ponttal és több tízmillió hordó nyersolaj tárolókapacitással rendelkező Kharg-sziget kiesése ugyanis az olajexport akár teljes leállását is eredményezheti.

A Bloomberg felidézi, hogy a létesítmények az elmúlt években napi 2 millió hordónál is nagyobb exportmennyiséget kezeltek. Ugyan az amerikai szankciók elriasztották az iráni nyersolaj potenciális vásárlóinak többségét, de a kínai magánfinomítók továbbra is hajlandóak voltak vásárolni az energiahordozót, persze jelentős árkedvezménnyel.

Teherán nemzetközi szállítmányait elöregedő tankerekből álló flottával szállították, amelyek többnyire deaktivált transzponderekkel közlekedik.

Február elején Irán rohamtempóban irányított tankereket töltött Kharg szigetére, valószínűleg azért, hogy minél több nyersolajat juttasson vízre, és a hajókat elmozdítsa a veszélyzónából, ha a létesítményt megtámadnák.

Ez a lépés hasonló volt a tavaly júniusihoz, az akkori izraeli és amerikai támadások előtt.

Bármilyen Kharg-szigeti csapás kétségbeesett csapás lenne az ország gazdaságára, de az is aggodalomra adhat okot, ha a gázmezők működése bénul meg.