Elárvereznek egy legendás magyar szállodát

Kalapács alá került a korábban Szolnok nevezetességének tartott, 1928-ban épült Tisza Szálló és Gyógyfürdő. Az egykor szebb napokat látott szálloda mára Hotel Tiszaként van bejegyezve, és teljesen elvesztette patináját. A licit március 27-én indul, mindössze 144,5 millió forintról.
A Termalonline.hu számolt be róla, miszerint a műemléki védettség álló épületre április 6-ig lehet ajánlatot tenni. A fürdőrészleggel is rendelkező Tisza Szállót még 2010-ben vásárolták meg a jelenlegi kínai tulajdonosok, akik a 2010 – 2020 közötti időszakban részleges felújításokat végeztek az ingatlanon.

Kalapács alá került a korábban Szolnok nevezetességének tartott, 1928-ban épült Tisza Szálló és Gyógyfürdő.

A Tisza szálló már évek óta nem üzemel

A Tisza Szálló és Gyógyfürdő épülete Szolnokon a Tisza folyó partján található és 1928-ban épült Hegedűs Ármin tervei alapján, neobarokk stílusban. A létesítmény hosszú ideig zárva tartott, majd 2023 végén nyitották újra. A vendégek azonban nem sokáig élvezhették a hotel szolgáltatásait, ugyanis 2024 januárjában már be is zárták a kínai tulajdonosok, a megnövekedett víz-és csatornadíjakra hivatkozva. 

A 948 méter mélységből feltörő, 55,6 °C-os hévíz alapvetően a jódos-brómos gyógyvizek közé sorolható, a kút azonban el van fojtva - derül ki az EÉR oldalán található részletekből. 

A hosszú évtizedekig háromcsillagos kategóriában működő szálloda mára elvesztette csillagait,

és a „nem minősített” kategóriába került. Sőt, a helyiek szerint egy darabig még munkásszállóként is üzemelt. Összesen 73 főt képes vendégül látni 33 szobával, azonban előtte teljes külső és belső felújításra szorul.

Fotó: Nagy Balázs/Új Néplap
Fotó: Nagy Balázs/Új Néplap
Fotó: Nagy Balázs/Új Néplap
A korábban Szolnok nevezetességének tartott szállodának pár évtizede még:

  • saját termálkútja,
  • ártézi vize,
  • gyógyvíz-szolgáltatása,
  • étterme,
  • kerthelyisége,
  • táncterme,
  • fagyizója,
  • és önálló sörözője is volt – írta meg a Szoljon.

 

