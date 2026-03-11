Kiderült, mennyit tojnak a magyar tyúkok – jó hír érkezett a húsvét előtti tojásárakról

Tavaly év elején jelentősen emelkedtek, majd aztán visszarendeződtek a termelői árak, mindemellett az ágazat jövedelmezősége kedvezően alakult. Héjja Csaba, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának stratégiai elemzője szerint annak ellenére, hogy a madárinfluenza időről időre próbára teszi az állattartókat, az árutojás-termelés továbbra is az egyik legstabilabb pontja a hazai és európai állattenyésztésnek. Az idei húsvét előtt a tavalyihoz hasonló tojásárakra számíthatnak a vásárlók az Agroinform.hu elemzése szerint.

A tavalyihoz hasonló tojásárakra lehet számítani az idei húsvét előtt

A tavalyihoz hasonló tojásárakra lehet számítani

A szakértő elmondta: „A munkabérek és az energiaárak emelkedése most ugyan nyomást gyakorol a szektorra, de a takarmányárak stagnálása vagy enyhe csökkenése ellensúlyozni tudja ezeket a hatásokat.

Ezért – bár a jelenlegi 85-100 forint közötti árszint az ünnepek előtt szokásos módon 5-10 forinttal feljebb kúszhat –, az idei húsvéti szezonban a tavalyihoz hasonló árakkal találkozhatunk.

A szakértő ugyanakkor hozzátette, hogy a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt volatilissá, azaz rövid idő alatt, erősen ingadozóvá váltak a devizaárfolyamok, és fennáll a kockázata a szállítási költségek hirtelen megugrásának, ami a tojás árában is megmutatkozhat.

Átrendeződés zajlik az európai tojáspiacon

Az európai kontinensen a termelés súlypontja egyértelműen Kelet-Közép-Európa felé tolódik. Miközben Németországban az elmúlt évtizedben több mint 35 százalékkal esett vissza a termelés, Lengyelország valóságos „tojásnagyhatalommá” vált, 2015 és 2025 között 60 százalékos bővülést produkálva.

Magyarország ezen az időtávon stagnálás közeli, de stabil szinten maradt: a 8-8,5 millió tojótyúk évente mintegy 2,4-2,5 milliárd tojást termel.

A piac azonban időközben letisztult: a hazai állomány több mint 90 százaléka immár a professzionális, ötezer főnél nagyobb gazdaságok kezében összpontosul.

„A tojás aminosav-összetétele szinte tökéletesen megfelel az emberi szervezet szükségleteinek, és eredményesen levetkőzve a korábban hozzátapadt előítéleteket, immár sikeresen beépült az egészségtudatos táplálkozási trendekbe. Mindez stabil keresletet biztosít a termék iránt. A nyugat-európai állománycsökkenés további teret nyit a hazai bővülésnek, különösen, ha a termelők képesek fenntartani jelenlegi versenyképes pozícióikat, tovább invesztálva a technológiai megújulásba és a mélyalmos tartásra való átállásba” – tette hozzá Héjja Csaba.