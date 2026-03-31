Fontos hír húsvétra: a magyar torma lenyomta a kínait

A betakarított éves tormamennyiség 11-12 ezer tonna, ezzel Magyarország az EU legnagyobb termelője, világszinten pedig a harmadik Kína és az Egyesült Államok után. A termelési kapacitás jelenleg összhangban áll a piaci igényekkel, hiszen az árak 8-10 ezer tonna fölött kezdenek csökkenni, de a konzervipari és a gyógyszeripari nyersanyagigény várhatóan emelkedni fog. A belföldi termés 90-95 százalékát a feldolgozóipar vásárolja föl, a legfontosabb értékesítési időszak a húsvét – adott tájékoztatást az MTI-nek a NAK.

A magyar torma jobb minőségű, mint olcsóbb kínai versenytársa, a hazai piacon továbbra is meghatározó (illusztráció)

Ez a magyarországi tormatermesztés központja

A közlemény szerint Magyarországon a termőterület megközelíti az 1470 hektárt, ebből 1427 hektár Hajdú-Bihar vármegyében fekszik.

A hajdúsági torma 2009 óta rendelkezik az EU-ban oltalom alatt álló eredet megjelöléssel.

A belföldi termesztést nehezíti, hogy a nagyobb hozam és jobb minőség érdekében öntözésre van szükség, ami aszályos években elérheti az összes költség 20 százalékát. A ráfordítás ugyanakkor megtérül, megfelelő ápolás mellett az első osztályú áru aránya 80 százalék.

Belföldön a betakarítási időszak véget ért, a tormát ezt követően hűtőtárolókban tárolják.

Kereskedelmi forgalomba a főgyökerek kerülnek, a mellékgyökereket szaporítóanyagként hasznosítják a következő évi termeléshez, az újratelepítés elkezdődött – tették hozzá.

Miként az Origón korábban megírtuk, a szakaszos betakarításnak és a tárolástechnológiának köszönhetően az újtorma betakarításáig nemcsak a hazai piac, hanem az európai piac több mint felének kiszolgálására is elegendő a magyar termés. A hazánkban termelt tormát 80-90 százalékban exportáljuk, többek közt Németországba, Lengyelországba, az Egyesült Királyságba és Csehországba, jellemzően friss, lédig formában.

A tormát a jól ismert – és a húsvéti időszakban kiemelkedően keresett – reszelt változatán túl savanyított és ecetes tartósított készítményekhez (uborka, káposzta, cékla, vegyes vágott, paprika, csalamádé stb.) ízesítőként is előszeretettel használják. A torma jellegzetesen csípős ízét a gyökerében lévő butiltiocianát és az allil-izotiocianát okozza. Ezen vegyületek nagyon hasonlóak a mustárolaj hatóanyagához, a nyálkahártyára és a könnymirigyekre hatnak; fogyasztáskor ezért szökik könny a szemünkbe, illetve az orrunkat is erősen ingerli.