Megdöbbentő: rengeteg, a nácizmushoz köthető számlát találtak a svájci mintabanknál

A UBS azt kéri keresetében a brooklyni szövetségi bíróságtól, hogy zárja ki a holokauszttal kapcsolatos további pereskedések lehetőségét, amelyek az általuk korábban átvett Credit Suisse második világháború alatti tevékenységéhez köthetők. Azt szeretnék, ha Edward Korman kerületi bíró kiadna egy pontosító végzést arra vonatkozóan, hogy egy korábban, 1999-ben kötött 1,25 milliárd dolláros megállapodás kiterjed minden, a holokauszttal, a második világháborúval, valamint azok elő- és utóhatásaival kapcsolatos összes követelésre, legyen az múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli.

A nácizmushoz köthető számlák miatt került a figyelem középpontjába a UBS

Fotó: JOAN CROS / NurPhoto

A UBS 2003-ban vásárolta meg a nagy bajban lévő Credit Suisse-t egy, a svájci kormány által elrendelt vészhelyzeti intézkedés nyomán. Azóta kifizették a bíróság által a több mint 458.000 náci áldozatnak és családtagjaiknak megítélt 1,25 milliárd dollárt, akikhez a Credit Suisse tevékenysége negatív módon volt köthető a II. világháború során.

890 náci kötődésű számlát találtak a UBS-nél

A Reuters cikke szerint a UBS azt követően fordult bírósághoz, hogy egy 2020-ban lezajlott vizsgálat további kapcsolatokat tárt fel a bank és a nácik között: 890 potenciálisan náci kötődésű számlát azonosítottak be.

Egyelőre nem ismert, mikor születhet döntés az ügyben.

A bank ügyvédje, David Burns azt nyilatkozta, szeretnék elkerülni, hogy a Simon Wiesenthal Központ bírósági úton megtámadja a megállapodást, vagy új követeléseket nyújtson be, az újabb információk kerülnek napvilágra kerülése után. A UBS az ügy végleges lezárását akarja elérni.

Faith Gay, az 1999-es megállapodást támogató Wiesenthal Központ ügyvédje, mindezzel kapcsolatban azt közölte, hogy nem áll szándékukban újabb pert indítani.

Az akkori német külügyminisztérium is vezetett számlát a banknál

A jogvita részben abból fakad, hogy a UBS vonakodik átadni mintegy 150 dokumentumot a nyomozást vezető Neil Barofsky számára, miután úgy véli, hogy azok az ügyvédi titoktartási kötelezettség alá esnek. A bank korábban 16,5 millió dokumentumot továbbított Barofskynak, és abban az esetben adná át neki a szóban forgó 150 iratanyagot is, ha a bíróság megfelelő pontosító végzést adna ki.