Új lottó indul: minden nap döntés elé állít ez a szerencsejáték

Új perspektívát nyit a Lutri a sorsolásos játékok világában. A Szerencsejáték Zrt. március 30-án indította útjára legújabb játékát, ahol az nyer, aki nem a kihúzott számokat ikszelte – írja közleményében a Szerencsejáték Zrt.
Így működik az új lottó
A Lutrin 49 számból kell 10-et választani, majd pedig drukkolni, hogy ne szülessen találatunk. Minden sorsoláson 14 számot húznak ki a 49-ből. A játék újdonsága azonban nemcsak a szokásostól eltérő játékélményben rejlik, hanem abban is, hogy akár négy napig, négy sorsolás erejéig izgulhatunk számainkért.
A hagyományos lottójátékoktól eltérően a Lutrinál akár naponta hozhatunk döntést, hogy kiszállunk-e az elért nyereménnyel, vagy kockáztatunk és továbbmegyünk egy magasabb lehetséges nyereményért, a 4. sorsolás végén akár a 400 millió forintért.
A Szerencsejáték Zrt. játékok és innováció igazgatója, Horváth Zoltán arra számít, hogy a Lutri nemcsak a meglévő játékosbázisuknak kínál izgalmas játékélményt, hanem olyan potenciális játékosokat is megszólít, akik eddig nem játszottak velük. Hisznek benne, hogy ezzel a termékkel nemcsak egy új játékot adnak az ügyfeleinknek, hanem egy új perspektívát is arra, hogyan lehet a klasszikus lottóélményt újra értelmezni.
- A sorsolások minden nap 23:30 és 23:59 között zajlanak hitelesített véletlenszám-generátor segítségével.
- A feladott szelvény azonnal játékba kerül, és részt vesz az aznapi sorsoláson, amennyiben az esti sorsolást megelőzően vették meg.
- Egy szelvény legfeljebb négy egymást követő napon – vagyis négy sorsoláson – keresztül érvényes, és a főnyeremény eléréséhez nem szabad eltalálni egyik nap sem a kihúzott számokat.
- Jó hír viszont, hogy nemcsak akkor nyerhetünk, ha minden számunk életben maradt, vannak kisebb összegű nyeremények arra az esetre is, ha néhány számunkat azért kihúzták.
A Lutri saját fejlesztés
A mostani fejlesztés egy izgalmas innovációs folyamat újabb mérföldköve, amelyben a játékélményt a technológiai fejlődés és a játékosok változó elvárásai mentén gondolták újra – mondta Horváth Zoltán.
Nagyon büszke vagyok arra, hogy a Lutri egy saját fejlesztés eredménye. Nem egy játékfejlesztő beszállító kínálta fel nekünk, nem egy másik lottótársaság kínálatából vettük át, hanem egy saját, zöld mezős innováció terméke
– fogalmazott.
Magyarországon először a Lutrival jelenik meg sorsolásos játékok esetében a cash out-hoz hasonló funkció, vagyis a kiszállás lehetősége, tehát a játékos nyereményét bármely sorsolás után felveheti, de dönthet úgy is, hogy a nagyobb összeg reményében kockáztat. Ez a megoldás nemcsak új szintre emeli az inverz játékélményt, hanem egy modernebb, rugalmasabb, és a játékosok döntési szabadságát előtérbe helyező játékmódot is teremt – emelte ki Horváth Zoltán.
A Lutrin a kiszállás funkcióval a játékosok minden nap 23:30-ig élhetnek, vagyis addig kell döntést hozniuk arról, hogy játékban maradnak vagy felveszik a nyereményüket. Kiszállni internetes játék vagy Játékoskártyával vásárolt Lutri esetén a szerencsejatek.hu oldalon, míg Játékoskártya nélkül vásárolt játék esetében valamelyik értékesítőhelyen, a nyitvatartási időben van lehetősége a játékosoknak. A nyeremény összege attól is függ, hogy a játékosnak hány száma maradt bent és melyik sorsolást követően döntene a kiszállás mellett.
Ennyit lehet nyerni
A nyeremények az alábbiak szerint lesznek elérhetőek:
Első sorsolás után
Második sorsolás után
Harmadik sorsolás után
Negyedik sorsolás után
|10 számom maradt játékban
2 000 Ft
100 000 Ft
5 000 000 Ft
400 000 000 Ft
|9 számom maradt játékban
500 Ft
10 000 Ft
200 000 Ft
7 500 000 Ft
|8 számom maradt játékban
0 Ft, de még maradt esély
1 500 Ft
20 000 Ft
300 000 Ft
|7 számom maradt játékban
0 Ft, de még maradt esély
0 Ft, de még maradt esély
3 000 Ft
30 000 Ft
|6 számom maradt játékban
0 Ft, de még maradt esély
0 Ft, de még maradt esély
0 Ft, de még maradt esély
5 000 Ft
A Szerencsejáték Zrt. az elmúlt években következetesen azon dolgozott, hogy játékfejlesztéseivel és digitális megoldásaival reagáljon a játékosok változó igényeire. A Lutri a klasszikus lottó egyszerűségét ötvözi a digitális kor elvárásaival, miközben rugalmas játékmódot és változatos nyereményeket kínál, valamint olyan innovációkat alkalmaz, amelyek ebben a formában nemzetközi szinten is kuriózumnak számítanak – írják a közleményben.