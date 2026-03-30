Új lottó indul: minden nap döntés elé állít ez a szerencsejáték

Alapjaiban írhatja át a hazai szerencsejáték-piac működését egy új fejlesztés, amely teljesen új megközelítést hoz a sorsolásos játékok világába. Az új lottó napi döntési helyzetek elé állítja a játékosokat, miközben akár 400 millió forintos nyereményért is versenybe szállhatnak.
Új perspektívát nyit a Lutri a sorsolásos játékok világában. A Szerencsejáték Zrt. március 30-án indította útjára legújabb játékát, ahol az nyer, aki nem a kihúzott számokat ikszelte – írja közleményében a Szerencsejáték Zrt. 

Új lottót indított hétfőtől a Szerencsejáték Zrt. / Fotó: MTVA/Róka László

Így működik az új lottó

A Lutrin 49 számból kell 10-et választani, majd pedig drukkolni, hogy ne szülessen találatunk. Minden sorsoláson 14 számot húznak ki a 49-ből. A játék újdonsága azonban nemcsak a szokásostól eltérő játékélményben rejlik, hanem abban is, hogy akár négy napig, négy sorsolás erejéig izgulhatunk számainkért. 

A hagyományos lottójátékoktól eltérően a Lutrinál akár naponta hozhatunk döntést, hogy kiszállunk-e az elért nyereménnyel, vagy kockáztatunk és továbbmegyünk egy magasabb lehetséges nyereményért, a 4. sorsolás végén akár a 400 millió forintért.

A Szerencsejáték Zrt. játékok és innováció igazgatója, Horváth Zoltán arra számít, hogy a Lutri nemcsak a meglévő játékosbázisuknak kínál izgalmas játékélményt, hanem olyan potenciális játékosokat is megszólít, akik eddig nem játszottak velük. Hisznek benne, hogy ezzel a termékkel nemcsak egy új játékot adnak az ügyfeleinknek, hanem egy új perspektívát is arra, hogyan lehet a klasszikus lottóélményt újra értelmezni.

  • A sorsolások minden nap 23:30 és 23:59 között zajlanak hitelesített véletlenszám-generátor segítségével. 
  • A feladott szelvény azonnal játékba kerül, és részt vesz az aznapi sorsoláson, amennyiben az esti sorsolást megelőzően vették meg. 
  • Egy szelvény legfeljebb négy egymást követő napon – vagyis négy sorsoláson – keresztül érvényes, és a főnyeremény eléréséhez nem szabad eltalálni egyik nap sem a kihúzott számokat. 
  • Jó hír viszont, hogy nemcsak akkor nyerhetünk, ha minden számunk életben maradt, vannak kisebb összegű nyeremények arra az esetre is, ha néhány számunkat azért kihúzták. 

A Lutri saját fejlesztés

A mostani fejlesztés egy izgalmas innovációs folyamat újabb mérföldköve, amelyben a játékélményt a technológiai fejlődés és a játékosok változó elvárásai mentén gondolták újra – mondta Horváth Zoltán. 

Nagyon büszke vagyok arra, hogy a Lutri egy saját fejlesztés eredménye. Nem egy játékfejlesztő beszállító kínálta fel nekünk, nem egy másik lottótársaság kínálatából vettük át, hanem egy saját, zöld mezős innováció terméke

 – fogalmazott.

Magyarországon először a Lutrival jelenik meg sorsolásos játékok esetében a cash out-hoz hasonló funkció, vagyis a kiszállás lehetősége, tehát a játékos nyereményét bármely sorsolás után felveheti, de dönthet úgy is, hogy a nagyobb összeg reményében kockáztat. Ez a megoldás nemcsak új szintre emeli az inverz játékélményt, hanem egy modernebb, rugalmasabb, és a játékosok döntési szabadságát előtérbe helyező játékmódot is teremt – emelte ki Horváth Zoltán. 

A Lutrin a kiszállás funkcióval a játékosok minden nap 23:30-ig élhetnek, vagyis addig kell döntést hozniuk arról, hogy játékban maradnak vagy felveszik a nyereményüket. Kiszállni internetes játék vagy Játékoskártyával vásárolt Lutri esetén a szerencsejatek.hu oldalon, míg Játékoskártya nélkül vásárolt játék esetében valamelyik értékesítőhelyen, a nyitvatartási időben van lehetősége a játékosoknak. A nyeremény összege attól is függ, hogy a játékosnak hány száma maradt bent és melyik sorsolást követően döntene a kiszállás mellett. 

Ennyit lehet nyerni

A nyeremények az alábbiak szerint lesznek elérhetőek: 


 

Első sorsolás után

Második sorsolás után

Harmadik sorsolás után

Negyedik sorsolás után

10 számom maradt játékban 

2 000 Ft

100 000 Ft

5 000 000 Ft

400 000 000 Ft

9 számom maradt játékban

500 Ft

10 000 Ft

200 000 Ft

7 500 000 Ft

8 számom maradt játékban

0 Ft, de még maradt esély

1 500 Ft

20 000 Ft

300 000 Ft

7 számom maradt játékban

0 Ft, de még maradt esély

0 Ft, de még maradt esély

3 000 Ft

30 000 Ft

6 számom maradt játékban

0 Ft, de még maradt esély

0 Ft, de még maradt esély

0 Ft, de még maradt esély

5 000 Ft

A Szerencsejáték Zrt. az elmúlt években következetesen azon dolgozott, hogy játékfejlesztéseivel és digitális megoldásaival reagáljon a játékosok változó igényeire. A Lutri a klasszikus lottó egyszerűségét ötvözi a digitális kor elvárásaival, miközben rugalmas játékmódot és változatos nyereményeket kínál, valamint olyan innovációkat alkalmaz, amelyek ebben a formában nemzetközi szinten is kuriózumnak számítanak – írják a közleményben.

 

 

