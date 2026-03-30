Új lottó indul: minden nap döntés elé állít ez a szerencsejáték

Új perspektívát nyit a Lutri a sorsolásos játékok világában. A Szerencsejáték Zrt. március 30-án indította útjára legújabb játékát, ahol az nyer, aki nem a kihúzott számokat ikszelte – írja közleményében a Szerencsejáték Zrt.

Új lottót indított hétfőtől a Szerencsejáték Zrt. / Fotó: MTVA/Róka László

Így működik az új lottó

A Lutrin 49 számból kell 10-et választani, majd pedig drukkolni, hogy ne szülessen találatunk. Minden sorsoláson 14 számot húznak ki a 49-ből. A játék újdonsága azonban nemcsak a szokásostól eltérő játékélményben rejlik, hanem abban is, hogy akár négy napig, négy sorsolás erejéig izgulhatunk számainkért.

A hagyományos lottójátékoktól eltérően a Lutrinál akár naponta hozhatunk döntést, hogy kiszállunk-e az elért nyereménnyel, vagy kockáztatunk és továbbmegyünk egy magasabb lehetséges nyereményért, a 4. sorsolás végén akár a 400 millió forintért.

A Szerencsejáték Zrt. játékok és innováció igazgatója, Horváth Zoltán arra számít, hogy a Lutri nemcsak a meglévő játékosbázisuknak kínál izgalmas játékélményt, hanem olyan potenciális játékosokat is megszólít, akik eddig nem játszottak velük. Hisznek benne, hogy ezzel a termékkel nemcsak egy új játékot adnak az ügyfeleinknek, hanem egy új perspektívát is arra, hogyan lehet a klasszikus lottóélményt újra értelmezni.

A sorsolások minden nap 23:30 és 23:59 között zajlanak hitelesített véletlenszám-generátor segítségével.

A feladott szelvény azonnal játékba kerül, és részt vesz az aznapi sorsoláson, amennyiben az esti sorsolást megelőzően vették meg.

Egy szelvény legfeljebb négy egymást követő napon – vagyis négy sorsoláson – keresztül érvényes, és a főnyeremény eléréséhez nem szabad eltalálni egyik nap sem a kihúzott számokat.

Jó hír viszont, hogy nemcsak akkor nyerhetünk, ha minden számunk életben maradt, vannak kisebb összegű nyeremények arra az esetre is, ha néhány számunkat azért kihúzták.

A Lutri saját fejlesztés

A mostani fejlesztés egy izgalmas innovációs folyamat újabb mérföldköve, amelyben a játékélményt a technológiai fejlődés és a játékosok változó elvárásai mentén gondolták újra – mondta Horváth Zoltán.

Nagyon büszke vagyok arra, hogy a Lutri egy saját fejlesztés eredménye. Nem egy játékfejlesztő beszállító kínálta fel nekünk, nem egy másik lottótársaság kínálatából vettük át, hanem egy saját, zöld mezős innováció terméke

– fogalmazott.