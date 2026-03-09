Itt az ukrán állami bank reakciója az aranykonvoj ügyére

Az ukrán állami tulajdonú Oscsadbank Facebook-bejegyzésben követeli Magyarországtól a március 5-én lefoglalt, s azóta is visszatartott vagyontárgyainak visszaadását. A bank szombati posztja szerint a magyar hatóságok az ukrán aranykonvojt kísérő hét személyt ugyan hazaengedték, a pénzszállító autókat, az aranyat és a készpénzt viszont jogtalanul tartják még mindig lefoglalva.

Az Oscsadbank szerint a magyar hatóságok jogtalanul kapcsolták le az ukrán aranykonvojt és jogellenesen tartják lefoglalva azóta is az aranyat és a készpénzt/Fotó: MTI Fotószerkesztõség

A bank jelezte, fellebbeznek az alkalmazottaik Magyarországról való kitiltása ellen, és követelik, hogy vizsgálják ki a letartóztatásuk és fogva tartásuk körülményeit is, ugyanis a pénzintézet állítása szerint munkatársaikat a magyar hatóságok több mint egy napon át segítség és konzuli támogatás nélkül tartották őrizetben.

Ezen felül Az Oscsadbank visszaköveteli lefoglalt vagyontárgyait, köztük

„a két pénzszállító autót,

összesen 40 millió dollárnyi értéktárgyat,

valamint 35 millió eurót

és 9 kilogramm banki aranyat”.

Az Oscsadbank a bejegyzésben kiemelte, hogy a szállítás teljes mértékben az ukrán törvényekkel összhangban történt, a művelet dokumentációját már megküldték vizsgálatra az Ukrán Nemzeti Banknak. Hozzátették, lehetséges, hogy az ellenőrzésbe egy független nemzetközi könyvvizsgáló céget is bevonnak majd.

Mint arról lapunk is beszámolt, csütörtökön hét ukrán állampolgárt állítottak elő Magyarországon, akik két páncélozott pénzszállító autóval jelentős mennyiségű készpénzt és aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába.

A Nemzet Adó- és Vámhivatal (NAV) az ügyben pénzmosás gyanúja miatt indított eljárást. Az már viszonylag korán kiderült azonban, hogy a konvoj egyik utasa az ukrán titkosszolgálatok volt tábornoka volt.

Az ukránok szerint a konvoj egy bankok közötti tranzakció része volt, azonban azt eddig még nem sikerült tisztázni, hogy ez miért történt készpénzben. Ennek egyik lehetséges magyarázata lehet, hogy a nyomon nem követhető készpénzből az ukrán háborús maffia illegális műveleteket finanszírozott.

Erről beszélt nemrégiben egy Facebookra feltöltött videóban két amerikai újságíró is a helyzetet elemezve.

Milyen tranzakciókhoz használnak készpénzt? Nyilván olyanokhoz, amelyek után nem akarsz nyomot hagyni. Terrorizmus, merényletek, drogok, szabotázs, embercsempészet, ezeknek a kifizetése mind készpénzben történik”

– fogalmazott az egyikük.