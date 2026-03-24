Mesés fizetéseket osztogatnak az ukrán aranykonvoj bankjában

Az állami tulajdonú ukrán Oscsadbank igazgatóságának tagjai februárban 640 ezer hrivnya (csaknem 5 millió forint) és 1,2 millió hrivnya (9,25 millió forint) közötti összegű munkabérben részesültek. Ez derül ki a bank által közzétett adatokból. Az Ukrajinszki Novini hírügynökség cikke szerint az igazgatóság elnöke 1,232 millió hrivnya (9,6 millió forint) munkabért kapott. A bank igazgatóság tagjai a következő összegekben részesültek: 640 ezer hrivnya, 800 ezer hrivnya, 810 ezer hrivnya, 840 ezer hrivnya, 846 ezer hrivnya és 950 ezer hrivnya.

Az Oscsadbank szerint a magyar hatóságok jogtalanul kapcsolták le az ukrán aranykonvojt és jogellenesen tartják lefoglalva azóta is az aranyat és a készpénzt/Fotó: MTI Fotószerkesztõség

Az ukrán Oscsadbank igazgatósága hét főből áll:

Jurij Kacion (az igazgatóság elnöke),

Jevhen Dracko-Jermolenko,

Anton Tjutyun,

Oleh Strinzsa,

Arszen Miljutyin,

Darja Oniscsenko,

Natalja Butkova-Vitvicka.

Amint arról az Ukrajinszki Novini korábban beszámolt, az Oscsadbank egy nyílt részvénytársaság, a bank részvényeinek 100 százaléka ukrán állami tulajdonban van. Az Oscsadbank felügyelőbizottsága november 4-én választotta meg a bank igazgatósági elnöki tisztségére kiírt pályázat győztesét, aki Jurij Kacion, a vállalati üzletágért felelős vezérigazgató-helyettes lett.

A szemünk előtt hullik darabokra az ukrán aranykonvoj bankja: lecsapott az ügyészség az Oscsadbank alelnökére – azonnal felfüggesztették

Az ukrán aranykonvojbotrányban érintett Oscsadbank pénzügyi vezérigazgató-helyettesét, Oleh Strinzsát csütörtökön felfüggesztették, miután a hatóságok hivatalos gondatlansággal gyanúsították meg a pénzintézet egyik nagy értékű beszerzésében – írta meg a Világgazdaság. A döntést a bank igazgatótanácsa hozta meg, és a felfüggesztés a közbeszerzési bizottságban betöltött szerepére vonatkozik.

A pénzintézet közleménye szerint a Pecserszki Kerületi Ügyészség hivatalosan is gyanúsítotti értesítést adott át Sztrinzsa számára. Az ügy a bank egyik nagy értékű beszerzéséhez kötődik. Az Oscsadbank 140,9 millió hrivnya értékben vásárolt inverterekkel ellátott akkumulátorokat, amelyek célja az volt, hogy biztosítsák a bankfiókok folyamatos működését még áramkimaradások esetén is.