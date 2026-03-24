Mesés fizetéseket osztogatnak az ukrán aranykonvoj bankjában

Az állami tulajdonú ukrán Oscsadbank igazgatóságának tagjai februárban 640 ezer hrivnya (csaknem 5 millió forint) és 1,2 millió hrivnya (9,25 millió forint) közötti összegű munkabérben részesültek. Ez derül ki a bank által közzétett adatokból. Az Ukrajinszki Novini hírügynökség cikke szerint az igazgatóság elnöke 1,232 millió hrivnya (9,6 millió forint) munkabért kapott. A bank igazgatóság tagjai a következő összegekben részesültek: 640 ezer hrivnya, 800 ezer hrivnya, 810 ezer hrivnya, 840 ezer hrivnya, 846 ezer hrivnya és 950 ezer hrivnya.
Az ukrán Oscsadbank igazgatósága hét főből áll:
- Jurij Kacion (az igazgatóság elnöke),
- Jevhen Dracko-Jermolenko,
- Anton Tjutyun,
- Oleh Strinzsa,
- Arszen Miljutyin,
- Darja Oniscsenko,
- Natalja Butkova-Vitvicka.
Amint arról az Ukrajinszki Novini korábban beszámolt, az Oscsadbank egy nyílt részvénytársaság, a bank részvényeinek 100 százaléka ukrán állami tulajdonban van. Az Oscsadbank felügyelőbizottsága november 4-én választotta meg a bank igazgatósági elnöki tisztségére kiírt pályázat győztesét, aki Jurij Kacion, a vállalati üzletágért felelős vezérigazgató-helyettes lett.
A szemünk előtt hullik darabokra az ukrán aranykonvoj bankja: lecsapott az ügyészség az Oscsadbank alelnökére – azonnal felfüggesztették
Az ukrán aranykonvojbotrányban érintett Oscsadbank pénzügyi vezérigazgató-helyettesét, Oleh Strinzsát csütörtökön felfüggesztették, miután a hatóságok hivatalos gondatlansággal gyanúsították meg a pénzintézet egyik nagy értékű beszerzésében – írta meg a Világgazdaság. A döntést a bank igazgatótanácsa hozta meg, és a felfüggesztés a közbeszerzési bizottságban betöltött szerepére vonatkozik.
A pénzintézet közleménye szerint a Pecserszki Kerületi Ügyészség hivatalosan is gyanúsítotti értesítést adott át Sztrinzsa számára. Az ügy a bank egyik nagy értékű beszerzéséhez kötődik. Az Oscsadbank 140,9 millió hrivnya értékben vásárolt inverterekkel ellátott akkumulátorokat, amelyek célja az volt, hogy biztosítsák a bankfiókok folyamatos működését még áramkimaradások esetén is.
Ukrán aranykonvoj – Kijev csak fenyegetőzik és vádaskodik válaszok helyett
Március 6-án hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot, és két páncélozott pénzszállító autót állítottak meg a magyar hatóságok. A konvoj Ausztriából tervezetten Ukrajnába összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállított. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás gyanújával folytat büntetőeljárást. Kijev immáron több mint két hete ködösít az aranykonvoj ügyében, és egyenes válaszok helyett inkább vádaskodik és fenyegetőzik.
A NAV akkori közlése szerint csak az idei év folyamán több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. Az ukrán aranykonvoj ügye két hét után sem kerül nyugvópontra; Kijev egyenes válaszok helyett csak maszatol.
Rovott múltú volt titkosszolgálati tiszt felelt az aranykonvojért
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az eljárás megkezdésekor azonnal értesítette az ukrán konzuli szolgálatot, azonban az ukrán féltől több mint két hét elteltével sem érkezett semmilyen értékelhető visszajelzés. Hiába várt azonnali választ a magyar kormány Kijevtől arra, hogy miért készpénzben és miért Magyarországon keresztül, illetve titkosszolgálati emberekkel szállíttat át százmilliárd forintokat érő dollár és euró kötegeket, valamint aranyrudakat.
Ukrajna külügyminisztere érdemi válasz és a helyzet tisztázása helyett minderre annyit reagált, hogy a hazánkban elfogott, majd pénzmosás vádjával meggyanúsított és az országból kiutasított ukránokat túszul ejtették. Ezen kiutasított ukrán állampolgárok egyike – aki egyébként a szállítmány irányításáért is felelt –, Genadij Kuznyecov, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) terrorizmusellenes központjának volt vezérkari főnöke. Ahogy arra egy román oknyomozó újságíró fényt derített, Kuznyecovot 2011. február 24-én egy kijevi bíróság elítélte a katonai szolgálat iránti hanyag magatartásért, illetve korrupciós ügyek miatt kétszer is elbocsátották az SZBU-ból.
Iosefina Pascal 2019 és 2020 között elvégzett vizsgálatai arra a megállapításra jutottak, hogy Kuznyecov Andrij Jermak közeli munkatársa is volt. Az akkori publikációk azzal vádolták őket, hogy a fogolycseréket jövedelmező „üzletté” alakították, amelyben váltságdíjak, kenőpénzek vagy személyes gazdagodási tervek is szerepeltek.
Jogos kérdések merültek fel a szállítmánnyal kapcsolatban – túl sok a gyanús körülményÁm Kuznyecov nem éppen makulátlan múltján kívül is van számos körülmény, aminek joggal követelheti tisztázását a magyar kormány. Ilyen példul az is, hogy
- Miért pont Magyarországon keresztül szállították a valutát és aranyat?
- Kinek és milyen célra szánták a pénzt?
- Kikhez került volna végső soron az arany- és valutaszállítmány?
- Illetve van-e köze az ukrán háborús maffiának mindehhez?
- Ha valóban legális, bankok közötti tranzakcióról van szó, felmerül az a kérdés is: miért készpénzben történt a szállítás?
A megjelent hírek nyomán több olyan feltételezés is felmerült, hogy a pénz végső címzettje az ukrán politikai vezetés lehetett, sőt akár Volodimir Zelenszkij köre is érintett lehetett a történetben. Nem ez lenne az első eset, hogy az ukrán kormányhoz közel álló emberek súlyos korrupciós ügyekbe keverednek. De természetesen ezt a nyomozásnak kell tisztáznia – ugyanakkor már önmagában az a tény is sokat mond, hogy titkosszolgálati kapcsolatokkal rendelkező emberek páncélozott autókban több tízmillió dollárt, eurót és aranyat visznek át Európán keresztül.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közben feltárta ennek a hét ukrán állampolgárnak a hátterét is. Kuznyecov helyettese például az ukrán légierő egykori őrnagya volt, illetve a műveletben több, katonai tapasztalattal rendelkező személy is részt vett. A megismert információk alapján a magyar hatóságok az aranykonvoj lefoglalását követő napon a hét érintett ukrán személyt egyébként kiutasította Magyarország területéről.
A Tisza Párthoz és Brüsszelbe is jutott a pénz- és aranyszállítmányból
Ezt követően ahelyett, hogy tisztázta volna Kijev a szállított pénz és arany eredetét és rendeltetését, az ukrán állami tulajdonú Oscsadbank Facebook-bejegyzésben követelte Magyarországtól a lefoglalt vagyontárgyainak visszaadását. A bank ahelyet, hogy megmagyarázta volna a pénz eredetét és rendeltetését, azt hangsúlyozta a közösségi oldalon közzétett posztjában, hogy a magyar hatóságok a szállítmányt jogtalanul tartják lefoglalva.
Később Orbán Viktor miniszterelnök a Bayer Showban arra utalt, hogy nem véletlen az ukrán fél részéről a ködösítés az aranykonvoj kapcsán, ugyanis nem kizárt, hogy a Magyarországon lefoglalt ukrán milliárdok és aranyrudak egy része akár itthon, vagy mint ahogy arról egy neves ukrán újságíró értekezett, még Brüsszelben is visszaosztásra került volna.
Zelenszkij Magyar Péter győzelmében érdekelt
Fontos tényező az ügyben, hogy Bécsből Kijevbe nem Magyarországon keresztül vezet a legrövidebb út, ezért joggal vetődik fel, hogy konkrét céllal haladhatott át az aranykonvoj hazánk területén. Ráadásul az elmúlt időszakban olyan hírek is napvilágot láttak, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök eminens érdeke, hogy a magyar választáson Magyar Péter kerüljön ki győztesen, mivel tőle reméli az Orbán-kormány által megtagadott pénzügyi és háborús támogatást. Az informatikai és kitudja még milyen támogatáson kívül, a kormány szerint a Tisza Párt malmára akarták azzal is hajtani a vízet az ukránok, hogy leállították a Barátság olajvezetéken a szállítást.
Ám Kijev reménye, hogy káoszt tudnak okozni a választások előtt Magyarországon nem vált valóra. Sőt, Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy hazánk mindaddig blokkolja az Ukrajna számára előnyös döntéseket, köztük a 90 milliárd eurós uniós hitelt, amíg nem indul újra a csővezetéken az olajszállítás.
További érdekes színezetet ad a történteknek, hogy Magyar Pétert egy müncheni háborúpárti konferencián tájékoztathatták a kőolajvezeték leállításáról szóló tervről is. Mindeközben az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága is vizsgálja az aranykonvoj ügyét, illetve azt, hogy kik és milyen módon próbálnak beavatkozni a magyarországi választásokba. A testület hamrosan nyilvánosságra hozhatja az esettel kapcsolatos, közérdeklődésre számot tartó információkat.
Már a háború előtt is tombolt a korrupció Ukrajnában, azóta csak rosszabb a helyzetUkrajna már a háború előtt is a kontinens egyik legkorruptabb országának számított. A 2025 végén kirobbant korrupciós botrány több magas rangú kormányzati szereplőt is érintett, Volodimir Zelenszkij elnök kabinetfőnöke is lemondásra kényszerült. A korrupcióellenes hatóság jelentése szerint a bűnszervezet az egyik állami energetikai vállalat beszállítói szerződéseit csapolta meg, egyenként 10-15 százalékos mértékben.
Összesen legalább százmillió dollárt loptak ki a rendszerből. A nyomozók szerint a korrupciós hálózatot Zelenszkij korábbi üzlettársa irányította, akinek aranyvécéje azóta a médiatudósításokban az ukrajnai korrupció szimbólumává vált. Egyes becslések szerint ezek a körök a háború kezdete óta több ezer milliárd dollárt is lenyúlhattak a közösből.