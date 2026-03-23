Szennyezett ukrán tojás árasztja el Európát: nem lehet pontosan tudni, milyen termékekbe kerülnek bele

A Berliner Zeitung elemzése szerint a látens esetek száma valószínűleg még ennél is sokkal nagyobb lehet, ugyanis miután Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát, az EU megnyitotta agrárpiacait Ukrajna előtt, és jelentősen növelte a térségből származó tojásimportját, amely a német lap szerint a 2022-es 13 ezer tonna héjas tojásról több mint 85 ezer tonnára emelkedett a múlt évben. Ez fokozza a nyomást az uniós ellenőrzési rendszeren. Amikor az Európai Unió 2022 tavaszán, az orosz–ukrán háború kitörését követően megnyitotta agrárpiacait, ezt a szolidaritás gesztusának szánta. Számos ukrán agrártermék esetében felfüggesztették a vámokat és az importkvótákat, hogy a háború ellenére is új exportlehetőségeket biztosítsanak az ország gazdaságának. Azonban azóta a kereskedelmi folyamatok jelentősen átalakultak, többek között a tojáspiacon is – számolt be cikkében a Világgazdaság.

Egészségre káros tojások is érkezhetnek az ukrán gazdáktól (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Egészségre káros tojások is érkezhetnek az ukrán gazdáktól

Míg korábban az ukrán tojás viszonylag csekély szerepet játszott az EU kereskedelmében, az export az elmúlt években erőteljesen növekedett. 2022 óta a mennyiség több mint hatszorosára duzzadt. A RASFF adatai most azokat a kockázatokat is megmutatják, amelyek ezzel az exportrobbanással együtt járnak.

Az Ukrajnából származó, az EU-ban a RASFF-ben nyilvántartott tojásos esetek különféle kockázatokhoz kapcsolódnak – a tiltott állatgyógyászati készítmények maradványaitól a mikrobiológiai szennyezettségen át egészen a jelölési hiányosságokig.

Különösen gyakran fordulnak elő azonban antibiotikum-maradványok.

Több esetben az uniós hatóságok AOZ-t mutattak ki (ez a nitrofuránok antibiotikum-csoportjába tartozó anyagok egyik bomlásterméke, amelyeket korábban az állattartásban alkalmaztak, például bakteriális fertőzések kezelésére vagy növekedésserkentésre). Az EU-ban az 1990-es évek közepe óta tilos az alkalmazásuk haszonállatok esetében. Toxikológiai szempontból a nitrofuránok különösen veszélyesnek számítanak. A Német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet rámutat arra, hogy ezek az antibiotikumok toxikus tulajdonságaik miatt teljes mértékben tiltottak. Ezen anyagok esetében nem lehet egészségügyi szempontból elfogadható határértékeket megállapítani.