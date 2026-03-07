Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

Irán

A világ egyik legértékesebb építészeti kincsét érte bombatalálat – képek a romokról

8 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Amerikai-izraeli légicsapás rongált meg egy UNESCO Világörökség részét képező iráni épületet. Az építészeti remekmű Teherán egyik legrégibb műemlék helyszíne volt, és az Iszlám Köztársaság megalakulásáig az iráni uralkodó hivatalos székhelye.
Link másolása
Vágólapra másolva!
IránUNESCO világörökségháború

Az iráni Golesztán-palota március 2-án, hétfőn rongálódott meg a törmelék és a lökéshullám által, amelyet a teheráni Arag térre irányuló légicsapás okozott  – derült ki az Unesco közleményéből. A 400 esztendős palota jelenleg múzeumként működik.

IRAN, TEHRAN - MARCH 3, 2026: The Golestan Palace, a UNESCO World Heritage Site, suffers damage from US-Israeli military strikes.
Amerikai-izraeli légicsapás rongálta meg az UNESCO Világörökség részét képező teheráni épületet. Fotó: Nortphoto/Tasnimnews

UNESCO: kulturális javak, köztük a Golesztán-palota is, nemzetközi jogvédelem alatt állnak

Az örökségvédelmi ügynökség aggodalmát fejezte ki a régió kulturális helyszíneinek védelme miatt – írta az Euronews. Az UNESCO közleményében emlékeztetett arra, hogy a kulturális javakat a nemzetközi jog védi, nevezetesen az 1954. évi Hágai ​​Egyezmény a kulturális javak fegyveres konfliktus esetén történő védelméről.

„Az UNESCO továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a kulturális örökség helyzetét az országban és a régióban, annak védelme érdekében" - közölték. „Ennek érdekében a szervezet minden érintett féllel közölte a világörökségi listán szereplő, valamint a nemzeti jelentőségű helyszínek földrajzi koordinátáit, hogy elkerülje a lehetséges károkat.”

IRAN, TEHRAN - MARCH 3, 2026: The Golestan Palace, a UNESCO World Heritage Site, suffers damage from US-Israeli military strikes.
Fotó: Northphoto/Tasnimnews

A hagyományos perzsa dizájnt az európai hatásokkal ötvöző komplexum nyolc fő építményből áll, amelyeket egy csodás kert köré terveztek. A pazar Golesztán-palota a Kadzsár-korszak remekműve, amely a korábbi perzsa kézművesség és építészet sikeres integrációját testesíti meg a nyugati hatásokkal” – írta az UNESCO.

Facade and pond, Golestan Palace, UNESCO World Heritage Site, Tehran, Islamic Republic of Iran, Middle East (Photo by G&M Therin-Weise / Robert Harding Premium / robertharding via AFP)
Fotó: robertharding via AFP
Shams-al Emarat Towers (Edifice of the Sun), Golestan Palace, UNESCO World Heritage Site, Tehran, Iran, Middle East (Photo by James Strachan / Robert Harding Premium / robertharding via AFP)
Fotó: robertharding via AFP

Pár nappal ezelőtt egy modern építészeti remekművet értek el a bombák: Dubajban iráni csapások rongálták meg a város Burj Al Arab felhőkarcolóját. A helyszínen rögzített videók tanúsága szerint lángok csaptak fel a 321 méter magas szálloda alapzatából.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!