Most már Orbán Viktor szavait harsogja Ursula von der Leyen 

Az Európai Unióban az atomenergia részarányának csökkentése a villamosenergia-termelési mixben stratégiai hiba volt, tekintettel arra, hogy a közösség sem olaj-, sem gáztermelőnek nem számít – mondta kedden Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.
„Az atomenergia részarányának csökkentése döntés kérdése volt, és úgy vélem, stratégiai hiba volt Európa részéről hátat fordítani egy megbízható, megfizethető, alacsony kibocsátású áramforrásnak” – közölte egy párizsi, atomenergiáról szóló rendezvényen elhangzott beszédében a Reuters beszámolója szerint. Hozzátette, hogy az EU 1990-ben villamos energiájának egyharmadát atomenergiából fedezte, míg ma ez az arány már csak közel 15 százalék.
Tájékoztatása szerint az Európai Unió célja immár az, hogy ösztönözze a kis nukleáris reaktorok fejlesztését, és ezzel Európát kevésbé tegye függővé az importált fosszilis tüzelőanyagoktól. Mindenesetre, amennyiben ez igaz és nem egy újabb semmibe vezető terv, úgy ezzel Magyarország is jól járhat. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tavaly jelentette be, hogy Magyarországon is létesülni fognak kis moduláris reaktorok. A tárcavezető szerint a fejlesztések amerikai technológiával valósulnak meg, ezért a Paks II. vállalatcsoporthoz tartozó, nukleáris fejlesztésekre specializálódott Hunatom megállapodást kötött a Synthos Green Energy-vel az új megoldás magyarországi bevezetésének előkészítéséről.
A nukleáris energia világszinten újjáéled. És Európa is részese akar lenni ennek
– mondta von der Leyen ma, miközben bejelentette, hogy az EU 200 millió eurós (233 millió dolláros) garanciát nyújt a kis moduláris reaktorok fejlesztésébe irányuló beruházások ösztönzésére. Elmondása szerint a pénz az EU kibocsátáskereskedelmi rendszeréből származik.
„Azt szeretnénk, hogy ez az új technológia a 2030-as évek elejére működőképessé váljon” – mondta. Von der Leyen szerint a közel-keleti háború miatt megugró energiaárak „éles emlékeztetőként” szolgáltak Európa sérülékenységére mint fosszilisenergia-importőrre, és rávilágítottak arra, mennyire fontos növelni a megújuló energiaforrásokból és atomreaktorokból származó áramtermelést.
Magyarországnak nem igaza van, igaza lesz
Emlékezetes, hogy Orbán Viktor miniszterelnök idén februárban Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel közösen tartott budapesti sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy a magyar–amerikai kapcsolatok történelmi csúcson vannak, és az akkor aláírt energetikai és nukleáris együttműködési megállapodások tovább erősítik a partnerséget. A magyar miniszterelnök 2024-ben az Európai Nukleáris Szövetség csúcstalálkozóján is felszólalt, jelezve, hogy a magyar elektromos-energia termelésen belül 70 százalékra emelkedhet az atomenergia aránya a következő évtized elejére.
Napjainkban már nincs versenyképesség atomenergia nélkül, így Magyarország komoly előnyre tehet szert a jövőben. Mégis a Paks II beruházást sokan próbálták és próbálják megakadályozni, például az előző amerikai adminisztráció, a brüsszeli liberálisok és egyes hazai ellenzéki szereplők is – hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter február elején, amikor lekerült a földbe az első beton a paksi bővítés részeként.
Kezdenek belátásra térni
A magyar kormány mindig azon az állásponton volt, hogy új világgazdasági korszak kezdődött, amelyben a villamos energia, az áram iránti igény rendkívüli mértékben megnőtt. És azok, akik korábban a nukleáris energiáról lekicsinylően, felsőbbrendűen, lenézően beszéltek, azok rájöttek, hogy a nukleáris energia
- a legmodernebb,
- legolcsóbb és
- legkörnyezetkímélőbb
megoldás, ha megbízhatóan, nagy mennyiségben biztonságosan akarunk villamos energiát előállítani, ha esik, ha fúj. Szijjártó korábban is, de a 2022-es energiaválság idején mindennél egyértelműben jelezte: Európában mára minden idők legsúlyosabb energetikai válsága jött létre, amely helyzetben minden korábbinál világosabb, hogy szükség van atomenergiára az ellátás biztonságához és a zöld átmenethez. Ekkor az Unió még lépten-nyomon igyekezett akadályozni a magyar stratégia végrehajtását.
Emlékezetes, hogy a kormány tavalyi amerikai tárgyalásai során is szóba került annak lehetősége, hogy a további magyar energiaszükséglet kielégítése érdekében magyar–amerikai atomenergetikai együttműködésben amerikai nukleáris technológia is megjelenhet Magyarországon, akár üzemanyag, akár további kis erőművek építése formájában.
Az Európai Unió villamosenergia-rendszere az elmúlt években soha nem látott átalakuláson ment keresztül. A nettó zéró kibocsátás elérését célzó politikák sok országban ideológiai vezérlőelvvé váltak, miközben háttérbe szorultak azok a fizikai, műszaki és gazdasági szempontok, amelyek nélkül egy villamosenergia-rendszer nem tartható fenn. Ugyanakkor már egyfajta realizmus figyelhető meg, hazánk energiamixe pedig már most példaértékű. A témában írt korábbi elemző cikkünk itt olvasható.