Most már Orbán Viktor szavait harsogja Ursula von der Leyen 

Az Európai Unióban az atomenergia részarányának csökkentése a villamosenergia-termelési mixben stratégiai hiba volt, tekintettel arra, hogy a közösség sem olaj-, sem gáztermelőnek nem számít – mondta kedden Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Ursula von der Leyen most már az atomenergiára esküszik. Fotó: Nicolas TUCAT / AFP

„Az atomenergia részarányának csökkentése döntés kérdése volt, és úgy vélem, stratégiai hiba volt Európa részéről hátat fordítani egy megbízható, megfizethető, alacsony kibocsátású áramforrásnak” – közölte egy párizsi, atomenergiáról szóló rendezvényen elhangzott beszédében a Reuters beszámolója szerint. Hozzátette, hogy az EU 1990-ben villamos energiájának egyharmadát atomenergiából fedezte, míg ma ez az arány már csak közel 15 százalék.

Tájékoztatása szerint az Európai Unió célja immár az, hogy ösztönözze a kis nukleáris reaktorok fejlesztését, és ezzel Európát kevésbé tegye függővé az importált fosszilis tüzelőanyagoktól. Mindenesetre, amennyiben ez igaz és nem egy újabb semmibe vezető terv, úgy ezzel Magyarország is jól járhat. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tavaly jelentette be, hogy Magyarországon is létesülni fognak kis moduláris reaktorok. A tárcavezető szerint a fejlesztések amerikai technológiával valósulnak meg, ezért a Paks II. vállalatcsoporthoz tartozó, nukleáris fejlesztésekre specializálódott Hunatom megállapodást kötött a Synthos Green Energy-vel az új megoldás magyarországi bevezetésének előkészítéséről.

A nukleáris energia világszinten újjáéled. És Európa is részese akar lenni ennek

– mondta von der Leyen ma, miközben bejelentette, hogy az EU 200 millió eurós (233 millió dolláros) garanciát nyújt a kis moduláris reaktorok fejlesztésébe irányuló beruházások ösztönzésére. Elmondása szerint a pénz az EU kibocsátáskereskedelmi rendszeréből származik.

„Azt szeretnénk, hogy ez az új technológia a 2030-as évek elejére működőképessé váljon” – mondta. Von der Leyen szerint a közel-keleti háború miatt megugró energiaárak „éles emlékeztetőként” szolgáltak Európa sérülékenységére mint fosszilisenergia-importőrre, és rávilágítottak arra, mennyire fontos növelni a megújuló energiaforrásokból és atomreaktorokból származó áramtermelést.