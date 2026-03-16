Cigicsikkből és hulladékból épült meg egy új út hazánkban

Olvasási idő: 6 perc
Hazánkban évente mintegy 2 millió tonna nem hasznosítható hulladék keletkezik. Ez másodlagos felhasználásra és energetikai hasznosításra sem alkalmas, így többnyire a lerakókba kerül. Egy új technológia segítségével azonban most lehetővé vált ennek a hulladékfrakciónak az újbóli hasznosítása: így – mintegy 100 tonna hulladék felhasználásával – egy 100 méteres útszakasz épülhetett meg Tatán.
Kísérleti útszakasz épült a 8119-es főúton többszörösen újrahasznosítható alappal, műanyaghulladék felhasználásával a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a Colas és a Makrópa Kft. összefogásával. A tesztút építésénél az útalaphoz kb. 100 tonna műanyaghulladékot használtak fel.

Mintegy 100 tonna hulladék felhasználásával egy 100 méteres útszakasz épülhetett meg Tatán (illusztráció) Fotó: 123RF
Mintegy 100 tonna hulladék felhasználásával egy 100 méteres útszakasz épülhetett meg Tatán (illusztráció) Fotó: 123RF

Út építése: új esélyt kaptak a nem hasznosítható hulladékok

Az útburkolathoz felhasznált, más módon nem hasznosítható hulladékok között megtalálhatók egyebek mellett: a kompozit vagy festett műanyagok (például fényezett lökhárítók), a hőre keményedő műanyagok vagy az égésgátlóval adalékolt műanyagok, amelyeket elektromos eszközök burkolataként alkalmaznak – mondta el a Magyar Építőknek Bus Károly, a WLC-technológia (waste light concrete) szabadalom tulajdonosa. 

Jó hír, hogy az új módszerrel a legtöbb hulladéktípusból gyártható beton. 

A lehetséges keverékek összetétele rendkívül változatos: könnyű és nehéz műanyagok, elektronikai-ipari eredetű hulladékok, csomagoló- és szigetelőanyagok, valamint fa, falevél, cigarettacsikk, üveg és autógumi is szerepel az összetevők között. Ez pedig kreatív megoldást kínál a hulladékok végfelhasználására fal, építőelem, aljzatbeton vagy útalap formájában. Ráadásul a hulladékanyagok előkészítése nem igényel jelentős többletmunkát. Lényeges viszont, hogy az útalaphoz használt darálékba nem kerülhet be alumíniumpor vagy olajos anyag tartalmú hulladék.

Alább a 8119-es főút kísérleti útszakaszának építésén készült fotók:

A WLC-technológia elterjesztésének egyik fontos állomása a Tata közelében lévő 8119-es főút: itt, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakmai és anyagi hozzájárulásával az 55+820–55+970 km-szelvények között egy 100 méter hosszú kísérleti szakasz létesült, amelyhez további 50 méteres kontroll-/referenciaszakasz is kapcsolódik. A kísérleti út 100 méteres szakaszába 160 m³ ÖkoCKT került bele, ami 130-150 tonna kavics/sóder kiváltását jelentheti. A technológia értékelése nem ér véget a kísérleti út átadásával, évente végeznek majd vizsgálatokat, hogy lássák a WLC-alap hosszú távon hogyan viselkedik a forgalmi és környezeti hatások alatt.

Amennyiben a technológia beválik, az hatalmas áttörést jelentene, hiszen a hulladékfelhasználás mellett a CO₂-kibocsátás is csökkenthető lenne, azzal hogy kisebb a bányászati, a hulladék-lerakási, valamit a szállítmányozási terhelés is. 

 

 

