Átverhetik a német autósokat az egyik dízelfajtával, naponta többször emelkednek az árak a kutakon

Miként az Origo oldalán arról beszámoltunk, sokkszerűen hatottak a németekre meredeken emelkedő üzemanyagárak: Európa legnagyobb gazdaságában már brutális drágulásnak lehetünk tanúi, az autósok és a fuvarosok egyaránt megsínylik azt, hogy Európa eredendően energiahiányos régió, és az iráni háború hatásai úgy érik a kontinenst, hogy közben nem áll rendelkezésre a korábban elérhető olcsó energia. A helyzet pedig – derül ki a friss német sajtóbeszámolókból – napról napra kiélezettebb lesz. Ugyanis a benzinkutak gyakran naponta többször is emelik az üzemanyag árát, miközben az úgynevezett klímadízel ára is drágul, noha az nem kőolajipari termék.
Naponta többször változnak az üzemanyagárak a kutakon
A helyzet komolyságát mutatja, hogy már a német szövetségi kormány elé került a napon belüli többszöri üzemanyagár-módosítás kérdése. Stefanie Hubig (SPD) szövetségi igazságügyi miniszter lényegében kategorikusan be is tiltaná azt, az osztrák szabályozáshoz hasonlóan. A Bundestagban az SPD támogatja a minisztert, a CDU óvatos nyitottságot mutat a döntés irányába, de egyértelmű állásfoglalást még nem adott.
A benzinkutaknál jelenleg egyre drágább a tankolás. Az Irán körül kialakult háborús helyzet kezdete óta Németországban meredeken emelkedik a benzin és a dízel ára – gyakran akár naponta többször is. Az autósok egy része már rendszeresen átjár Ausztriába, illetve Csehországba tankolni. A németek szeme előtt emellett egyre inkább az osztrák példa lebeg, vagyis azt, hogy ezt másképp is lehet szabályozni.
Ausztriában rendelet írja elő, hogy az üzemanyagárakat naponta csak egyszer, délben 12 órakor lehet megemelni, miközben az ár csökkentése bármikor lehetséges napon belül.
Stefanie Hubig szövetségi igazságügyi miniszter szerint hasonló szabályozás Németországban is elképzelhető lenne.
„Több millió ingázó érzi meg a magas árakat a saját pénztárcáján” – mondta a miniszter a Spiegelnek. A miniszter teljesen érthetőnek tartja, hogy sokan politikai beavatkozást várnak a helyzet enyhítése érdekében.
A szociális piacgazdaság azt is jelenti, hogy a politika felelőssége: az élet megfizethető maradjon
– fogalmazott Hubig. „S mindenekelőtt nem nézheti tétlenül, ha vállalatok egy válságot a lehető legnagyobb profit érdekében használnak ki” – tette hozzá. A miniszter ezért a versenyjogi vizsgálat mellett az osztrák modell bevezetését is támogatná.
„Ha egy nap alatt többször is emelik az árat a benzinkutaknál, annak bizony erősen átverésszaga van. Ausztriában ez már tiltott. Véleményem szerint érdemes lenne példát venni erről, és szigorítani az árazásra vonatkozó szabályokat” – fejtette ki.
A Bundestag szociáldemokrata képviselői kiálltak a miniszter mellett. Armand Zorn frakcióvezető-helyettes szerint „az áremelés lehetőségét naponta legfeljebb egyszer kellene engedélyezni”.
Jelenleg ugyanis a benzinkutak átlagosan napi 18 alkalommal változtatják meg áraikat.
Így már egyetlen fogyasztó sem tudja átlátni a helyzetet vagy megtalálni a legolcsóbb kutat a megszólaló SPD-s politikusok szerint. Az viszont egyelőre kérdéses, hogy a koalíciós partner támogatja-e a javaslatot. A Spiegel kérdésére a CDU/CSU frakció óvatos nyitottságot jelzett.
Sebastian Steineke fogyasztóvédelmi szóvivő szerint hosszú távú megoldásokra van szükség, mert az üzemanyagárak problémája nem az iráni válsággal kezdődött, de egyetért azzal, hogy a környező országok szabályozási gyakorlatát érdemes lenne megvizsgálni.
A múlt héten mindkét kormánypárt már a múlt héten létrehozott egy energiaárakkal foglalkozó munkacsoportot, ezek várhatóan pár napon belül meghallgatják a nagy olajvállalatok vezetőit is a kialakult helyzetről.
A benzinkutakat képviselő szakmai szövetség – amely szintén támogatja az osztrák szabályozást – már arra készül, hogy az üzemanyag ára hamarosan literenként 2,50 euró fölé emelkedhet.
Lehúzzák az autósokat? Kilőtt a „klímadízel” ára is, pedig nem kőolajból készül
Ha az ellenőrizetlen árazási gyakorlat az eleve meredeken emelkedő üzemanyagárak mellett nem lenne elég probléma Németországban, akkor van egy újabb: úgy tűnik ugyanis, hogy az olajcégek olyan üzemanyagok árának emelésével károsíthatják meg az autósokat, melyek nem is tartalmaznak kőolajat. Ez azért érdemel figyelmet, mert az árak emelésénél az olajcégek hivatkozási alapja jelenleg mindig az iráni helyzet, és az egyre aggasztóbbá váló helyzet a Hormuzi-szorosban.
A nagy német autóklub, az ADAC – nem mellesleg Európa legnagyobb autóipari szövetsége – ugyanis úgy látja, hogy az olajcégek a növényi alapú HVO üzemanyag árát is erősen megemelték, noha az nem tartalmaz kőolajat.
A HVO
- használt sütőolajból,
- növényi olajokból,
- szerves hulladékból, állati zsírokból készülő dízelüzemanyag,
mely a hagyományos dízelhez képest akár 90 százalékkal kevesebb széndioxid-kibocsátással ég. Összetétele okán viszont akár a hagyományos dízellel keverve is használható. Ezek miatt a tulajdonságai miatt gyakran „klímadízelnek” is nevezik.
A ADAC értékelése szerint viszont a klímadízel ára szinte ugyanakkora mértékben emelkedett, mint a hagyományos üzemanyagoké. Jelenleg egy liter E5 benzin átlagosan 2,17 euróba kerül Németországban, a dízel pedig 2,24 euróba. Az iráni konfliktus előtt ezek az árak még 1,75 euró (benzin), illetve 1,70 euró (dízel) körül voltak. A dízel esetében ez akár 54 centes drágulást jelent literenként.
Jelenleg a HVO literenkénti átlagára 2,18 euró, miközben két héttel korábban még 1,74 euró volt.
Az autóklub szerint ez „egyértelmű jele” lehet annak, hogy az iráni konfliktust ürügyként használják az olajcégek az árak emelésére és a profit maximalizálására.
A növényi üzemanyagnak ugyanis semmilyen közvetlen kapcsolata nincs a kőolajjal, az iráni konfliktussal vagy a nyersolaj világpiaci árával.
Az ADAC egyik szóvivője a Bildnek így fogalmazott: „A HVO100 ára ugyanúgy megemelkedett, pedig ezt semmi sem indokolja a kőolaj árával. A HVO nem tartalmaz fosszilis olajat, ezért független a nyersolaj árától.”
Az autóklub ezért felszólította az olajipart, hogy azonnal tegye átláthatóvá a költségstruktúrákat és az árképzés módját.
Miközben Németországban és Európa számos más országában egyelőre az autósok kiszolgáltatottak az üzemenyagárak jelentős áremelkedéssel járó ingadozásának, addig a magyar kormány védett üzemanyagárakat vezetett be a magyar vásárlók védelme érdekében. A már hatályba lépett rendelkezés részleteit az Origón ide kattintva tekintheti át. Régiónkban Horvátországban is árkorlátozásokat vezettek be, hogy mérsékeljék az iráni helyzet és az olajszűkösség hatását.