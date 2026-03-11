Átverhetik a német autósokat az egyik dízelfajtával, naponta többször emelkednek az árak a kutakon

Miként az Origo oldalán arról beszámoltunk, sokkszerűen hatottak a németekre meredeken emelkedő üzemanyagárak: Európa legnagyobb gazdaságában már brutális drágulásnak lehetünk tanúi, az autósok és a fuvarosok egyaránt megsínylik azt, hogy Európa eredendően energiahiányos régió, és az iráni háború hatásai úgy érik a kontinenst, hogy közben nem áll rendelkezésre a korábban elérhető olcsó energia. A helyzet pedig – derül ki a friss német sajtóbeszámolókból – napról napra kiélezettebb lesz. Ugyanis a benzinkutak gyakran naponta többször is emelik az üzemanyag árát, miközben az úgynevezett klímadízel ára is drágul, noha az nem kőolajipari termék.

Naponta többször változnak az üzemanyagárak a kutakon

A helyzet komolyságát mutatja, hogy már a német szövetségi kormány elé került a napon belüli többszöri üzemanyagár-módosítás kérdése. Stefanie Hubig (SPD) szövetségi igazságügyi miniszter lényegében kategorikusan be is tiltaná azt, az osztrák szabályozáshoz hasonlóan. A Bundestagban az SPD támogatja a minisztert, a CDU óvatos nyitottságot mutat a döntés irányába, de egyértelmű állásfoglalást még nem adott.

A benzinkutaknál jelenleg egyre drágább a tankolás. Az Irán körül kialakult háborús helyzet kezdete óta Németországban meredeken emelkedik a benzin és a dízel ára – gyakran akár naponta többször is. Az autósok egy része már rendszeresen átjár Ausztriába, illetve Csehországba tankolni. A németek szeme előtt emellett egyre inkább az osztrák példa lebeg, vagyis azt, hogy ezt másképp is lehet szabályozni.

Ausztriában rendelet írja elő, hogy az üzemanyagárakat naponta csak egyszer, délben 12 órakor lehet megemelni, miközben az ár csökkentése bármikor lehetséges napon belül.

Stefanie Hubig szövetségi igazságügyi miniszter szerint hasonló szabályozás Németországban is elképzelhető lenne.

„Több millió ingázó érzi meg a magas árakat a saját pénztárcáján” – mondta a miniszter a Spiegelnek. A miniszter teljesen érthetőnek tartja, hogy sokan politikai beavatkozást várnak a helyzet enyhítése érdekében.

A szociális piacgazdaság azt is jelenti, hogy a politika felelőssége: az élet megfizethető maradjon

– fogalmazott Hubig. „S mindenekelőtt nem nézheti tétlenül, ha vállalatok egy válságot a lehető legnagyobb profit érdekében használnak ki” – tette hozzá. A miniszter ezért a versenyjogi vizsgálat mellett az osztrák modell bevezetését is támogatná.