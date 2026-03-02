A 600 forintos benzinár már a kanyarban lehet – ebben az esetben fog bekövetkezni

Az iráni háborús konfliktus kirobbanása kapcsán alapvetésként kezelt körülmény, hogy a globális olajpiaci termelés 3 százalékét adó Irán, a közel-keleti országok (elsősorban Szaúd-Arábia) jelentős kőolajtermelése, a legfőbb szállítási útvonalnak számító, vélhetően blokád alá vont Hormuzi-szoros, valamint a fontos iráni olajinfrastruktúrák esetleges kiesése az olajpiac szempontjából külön is kockázati tényezőt jelentnek az árakban. Együttesen pedig – ahogy erre a jelek utalnak, ez most fennáll – különösen veszélyes elegyet jelentenek az olajára, azon keresztül akár a hazai üzemanyagárak alakulásának szempontjából. Az elemzői konszenzus a 100 dolláros Brent olajárra figyel, pontosabban amiatt aggódik. Ez a mérték ugyanis léptékváltást jelente az olapiacon.

A hazai üzemanyagárakban is látszódni fog az iráni krízis (illusztráció)

Fotó: Lapis Renáta

Olaj, üzemanyagár, Brentért 100 dollár: ezt látni most a piacokon

Olajáremelkedéssel reagáltak a piacok a szombati iráni háborús helyzet hírére, miként az Origón megírtuk, nem volt vita az első elemzői értékelések között – és vita azóta sincs a kérdésben –, hogy az olajár emelkedése biztos, pusztán annak mértéke lehet kérdőjeles, ami viszont a háborús konfliktus elhúzódásától, azaz az időtényezőtől függ. Az olajhoz való hozzáférés bizonytalanná válása nagyon hamar előrevetítette a 100 dolláros Brent olajár rémét, ami azt jelenti, hogy az addig nagyjából 70 dolláros hordónkénti szinten mozgó, referenciának tekintett olajfajta mintegy 40 százalékkal drágul.

Cikkünk készítésekor a Brent még nem érte el a 100 dolláros hordónkénti árat, de a 80 dollár elérése – e pillanattól számítva – percekre van.

Ez azt jelenti, hogy a Brent ára napon belül 8, éves viszonylatban több mint 10, havi viszonylatban több mint 17 százalékkal emelkedik (a Brent ára azért szolgál referenciaként, mert a jó minőségű, úgynevezett könnyű kőolaj adja a globális kereskedési volumen kb. kétharmadát).

A nem Brent típusú nyersolaj ára még 72 dollár körül tartja magát (ami így is messze van a néhány hónappal ezelőtt még 60 dollárra várt árszinttől), éves viszonylathan jelenleg 5,7 százalék, ám haviban így is 14 százalék fölötti emelekedésről beszélünk. Az árak ma reggel 8-10 százalékot ugrottak.