A 600 forintos benzinár már a kanyarban lehet – ebben az esetben fog bekövetkezni

Az iráni háborús konfliktus kirobbanása kapcsán alapvetésként kezelt körülmény, hogy a globális olajpiaci termelés 3 százalékét adó Irán, a közel-keleti országok (elsősorban Szaúd-Arábia) jelentős kőolajtermelése, a legfőbb szállítási útvonalnak számító, vélhetően blokád alá vont Hormuzi-szoros, valamint a fontos iráni olajinfrastruktúrák esetleges kiesése az olajpiac szempontjából külön is kockázati tényezőt jelentnek az árakban. Együttesen pedig – ahogy erre a jelek utalnak, ez most fennáll – különösen veszélyes elegyet jelentenek az olajára, azon keresztül akár a hazai üzemanyagárak alakulásának szempontjából. Az elemzői konszenzus a 100 dolláros Brent olajárra figyel, pontosabban amiatt aggódik. Ez a mérték ugyanis léptékváltást jelente az olapiacon.
Olaj, üzemanyagár, Brentért 100 dollár: ezt látni most a piacokon
Olajáremelkedéssel reagáltak a piacok a szombati iráni háborús helyzet hírére, miként az Origón megírtuk, nem volt vita az első elemzői értékelések között – és vita azóta sincs a kérdésben –, hogy az olajár emelkedése biztos, pusztán annak mértéke lehet kérdőjeles, ami viszont a háborús konfliktus elhúzódásától, azaz az időtényezőtől függ. Az olajhoz való hozzáférés bizonytalanná válása nagyon hamar előrevetítette a 100 dolláros Brent olajár rémét, ami azt jelenti, hogy az addig nagyjából 70 dolláros hordónkénti szinten mozgó, referenciának tekintett olajfajta mintegy 40 százalékkal drágul.
Cikkünk készítésekor a Brent még nem érte el a 100 dolláros hordónkénti árat, de a 80 dollár elérése – e pillanattól számítva – percekre van.
Ez azt jelenti, hogy a Brent ára napon belül 8, éves viszonylatban több mint 10, havi viszonylatban több mint 17 százalékkal emelkedik (a Brent ára azért szolgál referenciaként, mert a jó minőségű, úgynevezett könnyű kőolaj adja a globális kereskedési volumen kb. kétharmadát).
A nem Brent típusú nyersolaj ára még 72 dollár körül tartja magát (ami így is messze van a néhány hónappal ezelőtt még 60 dollárra várt árszinttől), éves viszonylathan jelenleg 5,7 százalék, ám haviban így is 14 százalék fölötti emelekedésről beszélünk. Az árak ma reggel 8-10 százalékot ugrottak.
A Brent „amerikai párja”, a WTI nyersolaj határidős árfolyama
- hétfőn 8 százalékkal, hordónként körülbelül 72,6 dollárra emelkedett,
- ami több mint nyolc hónapja a legmagasabb érték.
A piacok szorosan figyelemmel kísérik a Hormuzi-szorosban bekövetkező zavarok kockázatát is. Teherán hivatalosan ragaszkodik ahhoz, hogy a szoros nyitva marad, de a hajózási társaságok gyorsan elkezdték átirányítani a hajókat a keskeny vízi útról - a helyzetet különösen problémássá azt teszi, hogy a rendelkezésre álló információk szerint nem az iráni hadsereg, hanem az azzal párhuzamos struktúrában, szinte „állam az államban” entitásként létező Forradalmi Gárda fészkelte be magát a szorosba. Állítólag egy olajtankert el is süllyesztettek, de ezt egyelőre nem erősítették meg.
Eközben az OPEC+ vasárnap megállapodott abban, hogy áprilisban napi 206 000 hordóval növeli a termelést, ezzel véget vetve egy három hónapos, kiteremlés növelési szünetnek.
Mindez azonban alighanem kevés lesz a piacok megnyugtatására, különösen, hogy az Oroszországot is magában foglaló OPEC+ szerveződésen belül helyet foglaló közel-keleti államok a kríziszónában vannak, szállítmányaik a térségben ragadhatnak.
Közel lehet a 600 forintos magyar benzinár?
A piac most azt figyeli, mikor éri el a Brent hordónkénti ára a 100 dollárt, és úgy tűnik, nincs nagy kétség afelől, hogy ez megtörténik hamarosan.
A 100 dolláros Brent-ár Magyarország számára is fontos, kevésbé várt új fejezetet jelentene az üzemanyagárakban.
Az elemzői gyorsértékelések szerint bár a harcok több ezer kilométerre folynak, a magyar kormány és a gazdasági szereplők már szombaton lépéseket tettek a helyzetre való felkészülésben.
Magyarország helyzetét különösen nehezíti a Barátság vezeték ukrán újraindításának késedelme, ami 2-3 hónapon belül önamgában árdrágító tényező lehet. Ha pedig a Hormuzi-szoros tartós zárás alatt marad, a Brent ára vélhetően megüti a 100 dollárt.
A szakértői álláspont az, hogy a Hormuzi-szoros zárásának következménye a jövő hét közepére a magyar benzinkutakon is érezhető lesz:
a 95-ös benzin ára pillanatok alatt 600 forint fölé emelkedhet, amennyiben a forint árfolyamának gyengülése felerősíti a krízis hatását.
Azt, hogy ez nem esélylatolgatás, mutatja, hogy március 3-án áremelkedés várható a kutakon, legalábbis a gázolaj tekintetben.
A magyarországi árnyomáson sokat enyhítene, ha a Barátság vezetéken is újraindulnának a szállítások, illetve az Adria-vezetéket üzemeltető Janaf is eleget tenne EU-s kötelezettségeinek nem csak a nem orosz eredetű, hanem a nem szankcionált orosz olaj szállítása kapcsán.