Egy hónapon belül sorozatban a kilencedik üzemanyagár-emeléssel szembesülnek a romániai autósok. A mai drágulás is jelentős volt és ezzel a gázolaj ára már átlépte a literenkénti 9,1 lejt, ami átszámolva több mint 700 forintos árat jelent. A benzin ára is emelkedett és átlag megközelítette az 8,6 lejt, ami több mint 662 forintot jelent. Közben Németországban már több mint két hete panaszkodnak az autósok a literenkénti akár 2,50 eurós vagy annál magasabb üzemanyagárak miatt. A dízel ára átlag 2,5 eurót ért el, a benziné pedig éppen átlépte a 2 eurós szintet, vagyis mai árfolyamon számolva a dízel literje közel 1000 forint, a benzin pedig megközelíti a 800 forintos árat. Ennél durvább a helyzet Hollandiában de igazából az üzemanyag drágulásából csak azok az országok maradtak ki, amelyek ideje korán léptek. Így például Horvátország és Magyarország. Hazánk ráadásul hátrányosabb helyzetben van, mert nem elég, hogy elszenvedi a hibás brüsszeli döntés következményeit, az ukrán zsarolás miatt, jelenleg nem érkezik olaj a Barátság vezetéken.

Nem csak a nyugati országokban, Romániában is elszállt az üzemanyag ára.

A közel-keleti válság egyértelműen rámutatott a brüsszeli energiapolitika hibás voltára, ám a háborús propagandájuktól nem tudván lemondani, hiszen az beismeréssel érene fel, hogy hibáztak, továbbra sem oldják fel az orosz fosszilis energiákra bevezetett szankciókat, miközben ezt már Donáld Trump amerikai elnök is meglépte már korábban.

Üzemanyag: jelentős segítséget nyújt a védett ár

Közben a lakosság és a vállalatok szenvedik meg az egekbe szökő energiaárakat. A magyar kormány az iráni háború kitörése és az ennek hatására a nemzetközi árupiacon az egekbe szökő olajár hatásait megelőzve védett árat vezetett be a benzinre és a gázolajra. Emiatt itthon továbbra is 595 forintot fizetünk a benzinért, a gázolajért pedig 615 forintot fizethetünk. Ez azt jelenti, hogy jelenleg a piaci árhoz képest a benzinért 47,6, a gázolajért 84,1 forinttal fizetünk kevesebbet. Ellátási gondok sem merülnek fel, miután hazánk felszabadította tartalékait és a horvátországi kikötőbe elkezdtek megérkezni a korábban (nem orosz forrásból) megrendelt olajszállítmányok is.

A helyzet azonban rendkívül kiélezett és ezt első sorban azért van, mert Ukrajna politikai zsarolási céllal továbbra sem indítja el az orosz olajszállítást a Barátság olajvezetéken.

Ebben a helyzetben különösen veszélyes a Tisza Párt játszmája, konkrétan az, hogy nem áll ki a vezeték újraindítása mellett, sőt inkább továbbra is az orosz energiaforrásokról való lemondást erőlteti.