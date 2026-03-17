Európában tombol a drágulás, itthon fékezik az árakat, a Tisza mindent boríthat

Egy hónapon belül sorozatban a kilencedik üzemanyagár-emeléssel szembesülnek a romániai autósok. A mai drágulás is jelentős volt és ezzel a gázolaj ára már átlépte a literenkénti 9,1 lejt, ami átszámolva több mint 700 forintos árat jelent. A benzin ára is emelkedett és átlag megközelítette az 8,6 lejt, ami több mint 662 forintot jelent. Közben Németországban már több mint két hete panaszkodnak az autósok a literenkénti akár 2,50 eurós vagy annál magasabb üzemanyagárak miatt. A dízel ára átlag 2,5 eurót ért el, a benziné pedig éppen átlépte a 2 eurós szintet, vagyis mai árfolyamon számolva a dízel literje közel 1000 forint, a benzin pedig megközelíti a 800 forintos árat. Ennél durvább a helyzet Hollandiában de igazából az üzemanyag drágulásából csak azok az országok maradtak ki, amelyek ideje korán léptek. Így például Horvátország és Magyarország. Hazánk ráadásul hátrányosabb helyzetben van, mert nem elég, hogy elszenvedi a hibás brüsszeli döntés következményeit, az ukrán zsarolás miatt, jelenleg nem érkezik olaj a Barátság vezetéken.
A közel-keleti válság egyértelműen rámutatott a brüsszeli energiapolitika hibás voltára, ám a háborús propagandájuktól nem tudván lemondani, hiszen az beismeréssel érene fel, hogy hibáztak, továbbra sem oldják fel az orosz fosszilis energiákra bevezetett szankciókat, miközben ezt már Donáld Trump amerikai elnök is meglépte már korábban.
Üzemanyag: jelentős segítséget nyújt a védett ár
Közben a lakosság és a vállalatok szenvedik meg az egekbe szökő energiaárakat. A magyar kormány az iráni háború kitörése és az ennek hatására a nemzetközi árupiacon az egekbe szökő olajár hatásait megelőzve védett árat vezetett be a benzinre és a gázolajra. Emiatt itthon továbbra is 595 forintot fizetünk a benzinért, a gázolajért pedig 615 forintot fizethetünk. Ez azt jelenti, hogy jelenleg a piaci árhoz képest a benzinért 47,6, a gázolajért 84,1 forinttal fizetünk kevesebbet. Ellátási gondok sem merülnek fel, miután hazánk felszabadította tartalékait és a horvátországi kikötőbe elkezdtek megérkezni a korábban (nem orosz forrásból) megrendelt olajszállítmányok is.
A helyzet azonban rendkívül kiélezett és ezt első sorban azért van, mert Ukrajna politikai zsarolási céllal továbbra sem indítja el az orosz olajszállítást a Barátság olajvezetéken.
Ebben a helyzetben különösen veszélyes a Tisza Párt játszmája, konkrétan az, hogy nem áll ki a vezeték újraindítása mellett, sőt inkább továbbra is az orosz energiaforrásokról való lemondást erőlteti.
A Tisza leválna az orosz olajról
Legutóbb a párt második ember Tarr Zoltán buktatta le pártja Janus-arcú politikáját. A brüsszeli Politico cikke szerint a Tisza Párt gazdasági körei már tervet készítettek a Mol „kezelésére”. A portál arról ír, hogy amikor éppen a globális olajválság fenyegeti egész Európát a Tisza teljesen átalakítaná a vállalat vezetői és tulajdonosi struktúráját, vezetőket rúgnának ki csak politikai megfontolásból. Kiderült az is, hogy mindezt milyen célból tennék.
Erről az mondta Tarr Zoltán, hogy bár a tulajdonosi szerkezet nehezen változtatható kétharmados többség nélkül, a vállalat stratégiáját könnyebb lesz módosítani. És a lényegre térve ki is mondta: a Tisza megállítja a Mol orosz olajimportját, mindezt olyan geopolitikai helyzetben állítja magabiztosan, amikor az uniós politikusok láthatóan még a jövő hetet sem látják tisztán.
Egyébként a Mol mellett az OTP ellen is támadást készíthetnek elő, írja az Ellenpont. A cikk szerint a Zelenszkij támogatójaként ismert politológus, Tarasz Zahorodnyij gazdaságilag akarja megsemmisíteni Magyarországot. Szerinte ennek első lépése az kell, hogy legyen, hogy elüldözik, ellehetetlenítik az Ukrajnában is tevékenykedő magyar cégeket, például az OTP-t. Mindkét vállalat nemzetstratégiai jelentőséggel bír, megvédésük, és ügyfeleik, fogyasztóik megóvása elemi érdeke a magyar gazdaságnak.
A rezsicsökkentést támadják
A kormányváltást sürgető brüsszeli vezetők, illetve Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének cinkosságával országunk ellen végrehajtott ukrán zsarolással nemcsak az orosz olajat támadják, hanem valójában a rezsivédelem motorját aknázzák alá. A Barátság kőolajvezeték blokkolásával ugyanis a rezsivédelmi alap forrásait szüntetnék meg, vagyis amennyiben elvágnak minket az orosz olajtól, nemcsak a benzin ára ugorhat literenként ezer forint fölé, hanem többszörösére nőne a lakosság havi áram- és gázszámlája is. A rezsivédelmi alap forrása ugyanis az orosz nyersolaj és a nyugaton irányadó Brent olaj árkülönbözetéből származik. Ugyanis a kormány extraprofitadót és további különadókat (két évig az árbevétel-alapú különadó, folyamatosan az energiaszektort terhelő Robin Hood-adó címén) vetett ki erre.
Az elmúlt négy évben a mintegy 650 milliárd forintos extraprofitból, ami az olcsóbb orosz forrásból származna a Mol-nak, 500 milliárd forint landolt a költségvetésbe, és – itt a lényeges pont – azon belül is a rezsivédelmi alapba került. Ezért lehetséges az, hogy Magyarországon a legalacsonyabb a lakossági rezsi európai uniós szinten. A Tisza Párt vezérének beavatásával kitalált terv célja tehát az, hogy energiakáosz alakuljon ki hazánkban, dráguljon az üzemanyag, dőljön össze a rezsivédelmi alap, így váltva ki a szavazók elégedetlenségét a kormánnyal szemben.
Azonban a terv nyilvánosságra került, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök lebukott, hiszen ma már egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes, és az is kiderült, hogy a müncheni védelmi konferencián a tervről a brüsszeli vezetők egyeztettek Magyar Péterrel. Vagyis ha sikerülne a tervük, úgy a magyar családok többszörös energiaszámlákat lennének kénytelenek fizetni, a magyar gazdaság versenyképessége pedig drasztikusan csökkenne.