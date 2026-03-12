Repülőgépek nem fognak lezuhanni, ha fel sem szállnak – beüthet a kerozinhiány

A Hormuzi-szoros gyakorlatilag teljes lezárása a világ tengeri úton szállított repülőgép-üzemanyag-kínálatának közel 21 százalékát vágja el, és az európai importot majdnem 300 ezer hordóval csökkenti naponta – derül ki a Kpler friss árupiaci helyzetértékelésből, amit a vállalat az iráni háborús helyzettel összefüggésben adott ki. Ennek a mennyiségnek a nagyja, mintegy 247 ezer hordó jellemzően Északnyugat-Európába érkezik. E mennyiségek pótlása rendkívül nehéz feladat lesz. A szokásos tartalékforrások – például Dél-Korea és Kína – ugyanis exportkorlátozásokat vezetnek be saját belföldi piacuk védelmében, így a kőolajipari termékek exportjában (ahogy egyébként a saját piac védeleme érdekében Magyarország is megtette a finomított termékekre). Ez azt jelenti, hogy az iráni konfliktussal összefüggésben akár később hiány is lehet Európában a kerozinnak hívott üzemanyagfajtából.

Repülőgép üzemanyaggal töltenek meg egy repülőgépet egy spanyolországi repülőtéren (illusztráció)

Fotó: Wikipedia Commons

Ázsiának is nagyok kell az a repülőgép üzemanyag, ami Európának is kellenne

Február 28-a, azaz az Irán elleni csapások megkezdésének napja óta felbolydult a kőolajpiac. A kőolaj árának emelkedéséről, a Nemzetközi Energiaügynökség most megtett vészhelyzeti lépéséről az Origón beszámoltunk, de érdemes ezekhez azt is hozzátenni, hogy a már úton lévő közel-keleti kőolajszállítmányok egy részét Európából Ázsiába irányították át, mert ott magasabb áron tudják az árut étékesíteni.

Ez erős árkilengéseket okoz a szingapúri piacon, amely Délkelet-Ázsia egyik olajkereskedelmi és -finomítói központja.

Ebben a helyzetben a térsgében az indiai tartalékok szerepe értékelődik fel. Normális esetben az indiai – különösen a jamnagari finomítóból származó – szállítmányokkal lehet enyhíteni a kínálati szűkösséget a finomított termékek piacán. A helyzet azonban - mutatja be a Kpler elemzése - most különösen bonyolult.

Egyrészt fennáll az a körülmény, hogy az EU szankciói tiltják az orosz nyersolajból készült olajtermékek importját, amik miatt az északnyugat-európai vevők eleve elkerülik ezeket a rakományokat a potenciális szankciós kockázatok miatt. Az indiai tartalékoknál a kockázatot az adja, hogy a jamnagari finomító továbbra is vásárol uráli típusú orosz nyersolajat, noha hozzáteszi, hogy azt csak a finomító belföldi felhasználásra termelő részében dolgozza fel, vagyis onnan nem kerülhet exportra (ennek előzménye, hogy India amerikai mentességet kapott arra, hogy továbbra is vásárolhasson orosz nyersolajat). Persze az uniós szabályok enyhítése vagy egyedi mentességek lehetővé tennék, hogy ez az útvonal jelentősebben csökkentse az európai ellátási nyomást – azaz közvetve az EU olcsó és megbízható szállítású energiához juthatna, amire most különösen nagy szüksége van –, de erre hajlandóság egyelőre nincs.