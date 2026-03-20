Többezer forint megtakarítást jelenthetnek a védett üzemanyagárak

Beárazta a piac, hogy nem várható gyors megoldás a Hormuzi-szoros hajózhatóvá tételére. Szinte naponta drágulnak az üzemanyagok, ezért, mint ismert, több ország megfékezte az árakat. Olaszország a jövedéki adókat huszonöt centtel csökkentette, míg például Horvátország és Magyarország védett árakat vezetett be. (Általános alapfelállás Európa-szerte, hogy a gázolaj akár 20-30 eurócenttel is drágább lehet.)

Magyarországon a stratégiai készleteket folyamatosan újratöltik, ezért az üzemanyag-ellátás biztosított.

Valahol követik Magyarország példáját, máshol a lakosság teljes egészében fizeti a növekvő üzemanyagárakat

Amíg Magyarország védett árakkal harcol az áremelkedés ellen, addig Romániában március 4-e óta szinte naponta nőnek az üzemanyagárak, az Economica általában 9-10 banis árváltozásokról számol be, forintban kifejezve ez 6-8 forintos apránkénti drágulást jelent úgy, hogy csütörtökön a Brent nyersolaj hordónkénti ára 113 dollár volt, míg az orosz Urals típusú nyersolaj ettől nagyjából húsz százalékkal olcsóbb – ez az egyik ok, amiért nagyon hiányzik a piacról. A román lap egyébként egy bukaresti Petrom töltőállomás árait veszi referenciának, ott a 95-ös benzin 8,79 lej, azaz 678 forint, illetve a dízel 9,4 lej, azaz 725 forintba került. Összevetésül a magyar piaci árak 648,4 illetve 704 forint, a védett árak pedig 595 és 615 forint.

Ausztriában és Németországban feltűnően drágultak az üzemanyagok, ha az ottani átlagárakat nézzük Ausztriában a 95-ös benzin 1,75-1,79 euró, azaz nagyjából hétszáz forintba kerül (ez az itthoni piaci dízel-átlagárnak feleltethető meg), a gázolaj pedig közel két euró, árfolyamtól függően nagyjából 780 forint.

Nyugati szomszédunk szintén a jövedéki adó mérséklését vette napirendre (összevetésül Magyarországon védett árazás él, és ehhez jön hozzá a jövedéki adócsökkentés), Ausztriában ez tízcentes árcsökkenést hozhat üzemanyagtípusonként. A legkésőbb április 1-jétől hatályba lépő, év végéig érvényes intézkedéseket az osztrák parlamentnek jövő héten kell elfogadnia. Ehhez azonban kétharmados többségre van szükség – írja a Bild.

A németek nem avatkoznak be, esteleg az ingázókat kompenzálnák

Németországban mindkét üzemanyagtípus átlagára két euró felett jár, a benziné 2,04-2,08, a dízelé pedig 2,12-2,16 euró. Azaz Németországban a 95-ös benzin nagyjából kétszáz forinttal kerül többe a hazai védett áras dízelnél, ami a hatósági árazás jelentőségét mutatja.