Többezer forint megtakarítást jelenthetnek a védett üzemanyagárak

Beárazta a piac, hogy nem várható gyors megoldás a Hormuzi-szoros hajózhatóvá tételére. Szinte naponta drágulnak az üzemanyagok, ezért, mint ismert, több ország megfékezte az árakat. Olaszország a jövedéki adókat huszonöt centtel csökkentette, míg például Horvátország és Magyarország védett árakat vezetett be. (Általános alapfelállás Európa-szerte, hogy a gázolaj akár 20-30 eurócenttel is drágább lehet.)
Valahol követik Magyarország példáját, máshol a lakosság teljes egészében fizeti a növekvő üzemanyagárakat
Amíg Magyarország védett árakkal harcol az áremelkedés ellen, addig Romániában március 4-e óta szinte naponta nőnek az üzemanyagárak, az Economica általában 9-10 banis árváltozásokról számol be, forintban kifejezve ez 6-8 forintos apránkénti drágulást jelent úgy, hogy csütörtökön a Brent nyersolaj hordónkénti ára 113 dollár volt, míg az orosz Urals típusú nyersolaj ettől nagyjából húsz százalékkal olcsóbb – ez az egyik ok, amiért nagyon hiányzik a piacról. A román lap egyébként egy bukaresti Petrom töltőállomás árait veszi referenciának, ott a 95-ös benzin 8,79 lej, azaz 678 forint, illetve a dízel 9,4 lej, azaz 725 forintba került. Összevetésül a magyar piaci árak 648,4 illetve 704 forint, a védett árak pedig 595 és 615 forint.
Ausztriában és Németországban feltűnően drágultak az üzemanyagok, ha az ottani átlagárakat nézzük Ausztriában a 95-ös benzin 1,75-1,79 euró, azaz nagyjából hétszáz forintba kerül (ez az itthoni piaci dízel-átlagárnak feleltethető meg), a gázolaj pedig közel két euró, árfolyamtól függően nagyjából 780 forint.
Nyugati szomszédunk szintén a jövedéki adó mérséklését vette napirendre (összevetésül Magyarországon védett árazás él, és ehhez jön hozzá a jövedéki adócsökkentés), Ausztriában ez tízcentes árcsökkenést hozhat üzemanyagtípusonként. A legkésőbb április 1-jétől hatályba lépő, év végéig érvényes intézkedéseket az osztrák parlamentnek jövő héten kell elfogadnia. Ehhez azonban kétharmados többségre van szükség – írja a Bild.
A németek nem avatkoznak be, esteleg az ingázókat kompenzálnák
Németországban mindkét üzemanyagtípus átlagára két euró felett jár, a benziné 2,04-2,08, a dízelé pedig 2,12-2,16 euró. Azaz Németországban a 95-ös benzin nagyjából kétszáz forinttal kerül többe a hazai védett áras dízelnél, ami a hatósági árazás jelentőségét mutatja.
Németország nem tervez hasonló lépést, náluk arról született döntés, hogy
- az üzemanyagok ára naponta csak egyszer változhat.
- Bajorország miniszterelnöke, Markus Söder az ingázókat kompenzálná.
A kilométerenkénti átalányösszeg azonnali emelését követeli méghozzá január elsejéig visszamenőleges hatállyal.
A már említett Olaszországban a benzin 1,82-1,84 euró, a dízel két euró – minden átlagár esetében fontos, hogy autópályák mentén többet kell fizetni, ez alól a szintén hatósági áras Horvátország a kivétel, mert ott egységes árazást kell alkalmazni, a hatósági árplafon pedig némileg magasabb a magyarnál, 1,55 euró.
Továbbra is a hollandok fizetik a legmagasabb árakat
Franciaország és Svájc az előbbiekhez hasonló árszabást követ, a legtöbbe pedig továbbra is Hollandiában kerülnek az üzemanyagok. Franciaországban a benzin 1,89 eurós átlagáron kapható, a dízel nagyjából két euró, Svájcban a benzin ára hasonló (töltőállomásonként itt is jelentős különbségek lehetnek), a dízel pedig 2,05-2,17 euró, ez árfolyamtól, benzinkúttól függően akár 850 forintos dízelárat is jelenthet.
Hollandiában valóban nincs messze az ezer forintos üzemanyagár. A benzin 2,21-2,26 euróba kerül (866-886 forint), a dízel ára pedig egyes helyeken a kilencszáz forintot közelíti.
Az árösszevetések melletti visszatérő téma, mennyit lehet megtakarítani idehaza a piaci árakhoz képest, ha védett áron tankolunk. A piaci (átlag)árak változása itt sem független az árfolyamtól, így leginkább az arányok emelhetők ki. A védett és a piaci benzinárak között 54 forint a különbség, gázolaj esetében pedig 90 forint. Az általános összehasonlításhoz a legtöbb helyen 50 liter üzemanyag vásárlását veszik alapul: eszerint a 95-ös benzin esetében 2700, gázolaj esetében akár 4500 forint is lehet a különbség a védett és a piaci átlagárak között.