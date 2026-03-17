Van, ahol minden szerda munkaszüneti nap a közszolgálatban – mutatjuk az okot!

Srí Lanka úgy döntött, hogy a közintézmények számára minden szerdát munkaszüneti nappá nyilvánít, hogy üzemanyagot takarítson meg, miközben a szigetország az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújának következményeként esetleges olajhiánnyal néz szembe. 2022-ben már volt üzemanyaghiány az országban, akkor szintén alkalmazták a négynapos munkahét intézményét.
Mostantól a szerdai napok munkaszüneti napnak számítanak a közszolgáltatásokban dolgozók számára Srí Lankán. A döntéssel az iráni háború miatt fenyegető üzemanyagválság hatásait próbálják mérsékelni a szigetországban. „Fel kell készülnünk a legrosszabbra, miközben a legjobban reménykedünk” – mondta Anura Kumara Dissanayake elnök hétfőn egy rendkívüli egyeztetésen, amelyen magas rangú kormányzati tisztviselőkkel egyeztettek az intézkedésről.

Várakozók egy töltőállomás előtt a Colombo városában 2022 májusában, az üzemanyaghiány idején
Fotó: Pradeep Dambarage / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Ezeket az intézkedéseket vezetik be Srí Lankán, hogy spóroljanak az üzemanyagon

A szerdai közszolgálati szabadnapról szóló intézkedés a legújabb azon spórolási lépések sorában, amelyeket több délkelet-ázsiai ország hozott az iráni háború kitörése óta, aminek következtében megbénult a Hormuzi-szoros forgalma. Ez a stratégiai tengeri útvonal korábban naponta több millió hordó olajat szállított a Perzsa-öbölből Ázsiába.

A tavalyi adatok szerint a tengerszoroson áthaladó olaj és gáz közel 90 százaléka Ázsiába tartott, amely a világ legnagyobb olajimportáló régiója, elsősorban a Közel-Keletről vásárolva az energiahordozókat.

A Srí Lankán bevezetett négynapos munkahét az iskolákra és egyetemekre is vonatkozik. A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a létfontosságú állami szolgáltatások – például az egészségügy vagy a bevándorlási hivatalok – működését nem érinti az intézkedés.

A döntéshozók azért szerdát választották plusz szünnapnak péntek helyett, hogy a kormányzati hivatalok ne maradjanak zárva három egymást követő napon.

Eközben az autósoknak kötelező regisztrálniuk az úgynevezett Nemzeti Üzemanyag-kártyára, amely korlátozza, hogy ki mennyi üzemanyagot vásárolhat. Az intézkedés a BBC szerint máris elégedetlenséget váltott ki egyes Srí Lanka-i lakosok körében, akik szerint a kvóták túl alacsonyak:

  • 15 liter magánhasználatú autók számára,
  • 5 liter motorkerékpárok számára.

Ugyanakkor nem a mostani az első alkalom, hogy Srí Lanka üzemanyag-hiánnyal néz szembe. Miként az Origón megírtuk, Srí Lanka hosszú évtizedek után került az instabilitás szélére, mikor az erősen importfüggő államban vészesen elapadtak a devizatartalékok. A négynapos munkahét rendszerét először 2022-ben, az ország legsúlyosabb gazdasági válsága idején vezették be, amikor Srí Lanka teljesen kifogyott a devizatartalékokból, és nem tudott elegendő alapvető terméket – köztük üzemanyagot – importálni.

Mit tesznek más ázsiai országok?

Délkelet-Ázsia több államában is különféle takarékossági intézkedéseket vezettek be az energiafelhasználás csökkentésére:

  • Thaiföldön a kormány arra ösztönzi az embereket, hogy öltöny helyett rövid ujjú pólót viseljenek, így csökkentve a légkondicionálás használatát.
  • Mianmarban a magántulajdonú járművek csak minden második nap közlekedhetnek, a rendszámuk alapján meghatározott váltott napokon.
  • Bangladesben az egyetemeken előrehozták a ramadáni szünetet, emellett országos szinten tervezett áramszüneteket vezettek be az energiafogyasztás mérséklésére.
  • A Fülöp-szigeteken egyes kormányzati hivatalok előírták, hogy az alkalmazottak hetente legalább egy napot otthonról dolgozzanak. Ferdinand Marcos Jr. elnök emellett betiltotta a nem létfontosságú hivatalos utazásokat a közszférában. Az elnök pénzügyi támogatást is bejelentett a triciklit vezető sofőrök, gazdálkodók és halászok számára, hogy segítsen nekik megbirkózni az emelkedő üzemanyagárakkal. A támogatás összege 3 000-5 000 peso (körülbelül 17-29 ezer forint).

Vietnámban a kormány arra ösztönzi a lakosságot, hogy több időt töltsenek otthon, ezzel is csökkentve az üzemanyag-fogyasztást. A hatóságok arra is felszólították az embereket, hogy kerékpározzanak, osszák meg autóikat, használják a tömegközlekedést, és csak indokolt esetben használjanak magánjárművet.

Iráni hadihajók Srí Lanka közelében

Srí Lanka az iráni háború kapcsán a nemzetközi jog értelmében semleges állam, de a háború kitörése utáni első napokban így is érintette volt annak. Március 4-én ugyanis az Iránba visszatérő Irisz Dena nevű hadihajót, mintegy 180 katonával a fedélzetén, nemzetközi vizeken süllyesztette el az amerikai hadsereg. 

A süllyedő hajó vészjelzésére helyszínre érkező Sri Lanka-i hadihajók a legénység 87 tagjának már csak a holttestét tudta kiemelni a vízből, 32 embert viszont élve sikerült kimenteniük a vízből, a többieket pedig a hajóról. 

A Colombóba delegált iráni diplomaták a mentést követően arra kérték a Sri Lanka-i hatóságokat, hogy engedélyezzék a meghalt iráni katonák földi maradványainak hazaszállítását. A szigetország közölte, hogy a nemzetközi egyezményeket betartva járnak el, de közölték, Washington nyomást gyakorol-e rájuk azon teheráni kérés kapcsán, hogy Iránnak legyen lehetősége a meghalt katonák maradványait hazaszállítani.

Néhány nappal később Srí Lanka humanitárius okokból engedélyezte egy iráni hadihajónak, hogy kiköthessen vizein.

 

