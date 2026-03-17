Van, ahol minden szerda munkaszüneti nap a közszolgálatban – mutatjuk az okot!

Mostantól a szerdai napok munkaszüneti napnak számítanak a közszolgáltatásokban dolgozók számára Srí Lankán. A döntéssel az iráni háború miatt fenyegető üzemanyagválság hatásait próbálják mérsékelni a szigetországban. „Fel kell készülnünk a legrosszabbra, miközben a legjobban reménykedünk” – mondta Anura Kumara Dissanayake elnök hétfőn egy rendkívüli egyeztetésen, amelyen magas rangú kormányzati tisztviselőkkel egyeztettek az intézkedésről.

Várakozók egy töltőállomás előtt a Colombo városában 2022 májusában, az üzemanyaghiány idején

Ezeket az intézkedéseket vezetik be Srí Lankán, hogy spóroljanak az üzemanyagon

A szerdai közszolgálati szabadnapról szóló intézkedés a legújabb azon spórolási lépések sorában, amelyeket több délkelet-ázsiai ország hozott az iráni háború kitörése óta, aminek következtében megbénult a Hormuzi-szoros forgalma. Ez a stratégiai tengeri útvonal korábban naponta több millió hordó olajat szállított a Perzsa-öbölből Ázsiába.

A tavalyi adatok szerint a tengerszoroson áthaladó olaj és gáz közel 90 százaléka Ázsiába tartott, amely a világ legnagyobb olajimportáló régiója, elsősorban a Közel-Keletről vásárolva az energiahordozókat.

A Srí Lankán bevezetett négynapos munkahét az iskolákra és egyetemekre is vonatkozik. A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a létfontosságú állami szolgáltatások – például az egészségügy vagy a bevándorlási hivatalok – működését nem érinti az intézkedés.

A döntéshozók azért szerdát választották plusz szünnapnak péntek helyett, hogy a kormányzati hivatalok ne maradjanak zárva három egymást követő napon.

Eközben az autósoknak kötelező regisztrálniuk az úgynevezett Nemzeti Üzemanyag-kártyára, amely korlátozza, hogy ki mennyi üzemanyagot vásárolhat. Az intézkedés a BBC szerint máris elégedetlenséget váltott ki egyes Srí Lanka-i lakosok körében, akik szerint a kvóták túl alacsonyak:

15 liter magánhasználatú autók számára,

5 liter motorkerékpárok számára.

Ugyanakkor nem a mostani az első alkalom, hogy Srí Lanka üzemanyag-hiánnyal néz szembe. Miként az Origón megírtuk, Srí Lanka hosszú évtizedek után került az instabilitás szélére, mikor az erősen importfüggő államban vészesen elapadtak a devizatartalékok. A négynapos munkahét rendszerét először 2022-ben, az ország legsúlyosabb gazdasági válsága idején vezették be, amikor Srí Lanka teljesen kifogyott a devizatartalékokból, és nem tudott elegendő alapvető terméket – köztük üzemanyagot – importálni.