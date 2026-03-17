Van, ahol minden szerda munkaszüneti nap a közszolgálatban – mutatjuk az okot!

Mostantól a szerdai napok munkaszüneti napnak számítanak a közszolgáltatásokban dolgozók számára Srí Lankán. A döntéssel az iráni háború miatt fenyegető üzemanyagválság hatásait próbálják mérsékelni a szigetországban. „Fel kell készülnünk a legrosszabbra, miközben a legjobban reménykedünk” – mondta Anura Kumara Dissanayake elnök hétfőn egy rendkívüli egyeztetésen, amelyen magas rangú kormányzati tisztviselőkkel egyeztettek az intézkedésről.
Ezeket az intézkedéseket vezetik be Srí Lankán, hogy spóroljanak az üzemanyagon
A szerdai közszolgálati szabadnapról szóló intézkedés a legújabb azon spórolási lépések sorában, amelyeket több délkelet-ázsiai ország hozott az iráni háború kitörése óta, aminek következtében megbénult a Hormuzi-szoros forgalma. Ez a stratégiai tengeri útvonal korábban naponta több millió hordó olajat szállított a Perzsa-öbölből Ázsiába.
A tavalyi adatok szerint a tengerszoroson áthaladó olaj és gáz közel 90 százaléka Ázsiába tartott, amely a világ legnagyobb olajimportáló régiója, elsősorban a Közel-Keletről vásárolva az energiahordozókat.
A Srí Lankán bevezetett négynapos munkahét az iskolákra és egyetemekre is vonatkozik. A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a létfontosságú állami szolgáltatások – például az egészségügy vagy a bevándorlási hivatalok – működését nem érinti az intézkedés.
A döntéshozók azért szerdát választották plusz szünnapnak péntek helyett, hogy a kormányzati hivatalok ne maradjanak zárva három egymást követő napon.
Eközben az autósoknak kötelező regisztrálniuk az úgynevezett Nemzeti Üzemanyag-kártyára, amely korlátozza, hogy ki mennyi üzemanyagot vásárolhat. Az intézkedés a BBC szerint máris elégedetlenséget váltott ki egyes Srí Lanka-i lakosok körében, akik szerint a kvóták túl alacsonyak:
- 15 liter magánhasználatú autók számára,
- 5 liter motorkerékpárok számára.
Ugyanakkor nem a mostani az első alkalom, hogy Srí Lanka üzemanyag-hiánnyal néz szembe. Miként az Origón megírtuk, Srí Lanka hosszú évtizedek után került az instabilitás szélére, mikor az erősen importfüggő államban vészesen elapadtak a devizatartalékok. A négynapos munkahét rendszerét először 2022-ben, az ország legsúlyosabb gazdasági válsága idején vezették be, amikor Srí Lanka teljesen kifogyott a devizatartalékokból, és nem tudott elegendő alapvető terméket – köztük üzemanyagot – importálni.
Mit tesznek más ázsiai országok?
Délkelet-Ázsia több államában is különféle takarékossági intézkedéseket vezettek be az energiafelhasználás csökkentésére:
- Thaiföldön a kormány arra ösztönzi az embereket, hogy öltöny helyett rövid ujjú pólót viseljenek, így csökkentve a légkondicionálás használatát.
- Mianmarban a magántulajdonú járművek csak minden második nap közlekedhetnek, a rendszámuk alapján meghatározott váltott napokon.
- Bangladesben az egyetemeken előrehozták a ramadáni szünetet, emellett országos szinten tervezett áramszüneteket vezettek be az energiafogyasztás mérséklésére.
- A Fülöp-szigeteken egyes kormányzati hivatalok előírták, hogy az alkalmazottak hetente legalább egy napot otthonról dolgozzanak. Ferdinand Marcos Jr. elnök emellett betiltotta a nem létfontosságú hivatalos utazásokat a közszférában. Az elnök pénzügyi támogatást is bejelentett a triciklit vezető sofőrök, gazdálkodók és halászok számára, hogy segítsen nekik megbirkózni az emelkedő üzemanyagárakkal. A támogatás összege 3 000-5 000 peso (körülbelül 17-29 ezer forint).
Vietnámban a kormány arra ösztönzi a lakosságot, hogy több időt töltsenek otthon, ezzel is csökkentve az üzemanyag-fogyasztást. A hatóságok arra is felszólították az embereket, hogy kerékpározzanak, osszák meg autóikat, használják a tömegközlekedést, és csak indokolt esetben használjanak magánjárművet.
Iráni hadihajók Srí Lanka közelében
Srí Lanka az iráni háború kapcsán a nemzetközi jog értelmében semleges állam, de a háború kitörése utáni első napokban így is érintette volt annak. Március 4-én ugyanis az Iránba visszatérő Irisz Dena nevű hadihajót, mintegy 180 katonával a fedélzetén, nemzetközi vizeken süllyesztette el az amerikai hadsereg.
A süllyedő hajó vészjelzésére helyszínre érkező Sri Lanka-i hadihajók a legénység 87 tagjának már csak a holttestét tudta kiemelni a vízből, 32 embert viszont élve sikerült kimenteniük a vízből, a többieket pedig a hajóról.
A Colombóba delegált iráni diplomaták a mentést követően arra kérték a Sri Lanka-i hatóságokat, hogy engedélyezzék a meghalt iráni katonák földi maradványainak hazaszállítását. A szigetország közölte, hogy a nemzetközi egyezményeket betartva járnak el, de közölték, Washington nyomást gyakorol-e rájuk azon teheráni kérés kapcsán, hogy Iránnak legyen lehetősége a meghalt katonák maradványait hazaszállítani.
Néhány nappal később Srí Lanka humanitárius okokból engedélyezte egy iráni hadihajónak, hogy kiköthessen vizein.