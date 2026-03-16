1000 forintos literenkénti benzinár helyett 595 forint – így óvja a magyar autósokat a védett áras kormánydöntés

Három, önmagában is jelentős tényező alakítja most a magyarországi energiaárakat, melyek globális szinten is erőteljesen éreztetik hatásukat, ami az energia, az olaj- és a földgázárak emelkedésében nyilvánul meg. Ezt a tendenciát Európában egészen elrugaszkodott, a családok, vállalkozások költségvetésére pusztítóan ható üzemanyagárak formájában napról napra megtapasztalják. Magyarországon ezzel szemben a kormány elsőként cselekedett: védett üzemanyagárak mellett tankolhatnak a magyarországi bejegyzésű rendszámmal rendelkező autósok. A különbség pedig literenként már most több tíz forintban mérhető a beavatkozás nélküli piaci árhoz képest. A rés még nagyobb, ha a nyugat-európai árakkal vetjük azokat össze.
Olajblokád, hibás szankciók, közel-keleti válság: óvják a védett üzemanyagárak a magyar autósokat ezek hatásaitól
Ukrán olajblokád, a brüsszeli szankciók, valamint a közel-keleti, Irán körül összpontosuló válság az a három tényező, ami együttesen komoly kihívás elé állítja a világot, ezen belül Európát, és a magyar családokat, vállalkozásokat. S míg Európában meglehetősen – és a szokott módon lassan – reagálnak erre a helyzetre, Magyarország kormánya már lépett, hogy megvédje a magyar családokat és vállalkozásokat az emelkedő üzemanyagárak következményeitől, hasonlóan ahhoz, hogy a januári nagyon hideg időjárás miatt emelkedő energiaköltségekből is állami átvállalást tett, szintén a magyar családok védelme érdekében.
A globális olajpiaci felfordulásban a magyar kormány gyorsan és határozottan lépett: Orbán Viktor kormányfő bejelentése nyomán március 9-től védett üzemanyagár lépett életbe egész Magyarországon.
A védett árat benzin esetében 595 forinton, míg a gázolajat 615 forinton rögzítették. A hatósági árat csak magyar rendszámú és magyar forgalmival rendelkező gépjárművek vehetik igénybe.
A döntésnek köszönhetően nemcsak Európa nyugatabbra fekvő országaihoz képest, hanem régiós szinten is bőven versenyképesek maradtak a magyarországi üzemanyagárak. Európában ugyanakkor az elmúlt napokban brutálisan elszálltak az üzemanyagárak, Németországban például napon belül akár többször is átárazzák a töltőállomásokon az árakat az üzemeltetők.
A helyzet tehát Európa-szerte kiélezett, ezért különösen fontos, hogy a cselekvőképes magyar kormány gyorsan és határozottan lépett. Tovább, a védett üzemanyagárak érdekében a kormány 2026. május 1-ig az uniós minimumszintre csökkentette a benzin és a gázolaj jövedéki adóját. Az intézkedés következtében
- a jövedéki adó literenként mintegy 20 forinttal mérséklődött,
- amely az áfával együtt körülbelül 25 forintos árcsökkenést eredményezhet a benzinkutakon.
Összességében
- a 95-ös benzin jövedéki adója 139,55 forintra esett,
- a gázolajé pedig 128,28 forintra literenként.
A lépés szakértői becslések szerint közvetlenül mintegy 0,23 százalékponttal csökkentheti az inflációt március-áprilisban, miközben növeli a háztartások elkölthető reáljövedelmét.
Ezektől a dermesztők összegektől védettek a magyar autósok
Míg Magyarországra (és Szlovákiára) az ukrán olajblokád miatt többletteher nehezedik a két másik, globális körülmény mellett, addig úgy tűnik, a magyarországihoz hasonló határozott kormányzati fellépés nélkül Európa más országaiban ha „ingjük-gatyájuk” még nem is, de az autósok jövedelmének egyre nagyobb része megy el üzemanyag-vásárlásra.
Nézzük számokkal, milyen brutális üzemanyagáraktól védte meg a magyar családokat a kormányzati intézkedés!
Ausztriában a benzin átlagára már 676 forint (euróról átváltott összeg), Németországban 814 forint, Hollandiában pedig 970 forint. Ez több száz forintos, az arányokat nézve pedig kb. 20-40 százalékos különbségeket jelent a magyarországi 595 forintos literenkénti benzinárhoz képest.
Az alábbi táblázat a mostani üzemanyagárakat mutatja, az adatok az egyes országokra nyilvánosan elérhető, hiteles forrásokból származnak.
Hasonló különbségek figyelhetők meg a dízel áránál is. A dízel ára Ausztriában jelenleg 759 forint, Németországban 861, Hollandiában pedig 966 forintnak felel meg. Ezekkel szemben itthon 615 forint a védett árnak köszönhetően a dízel literenkénti ára.
Látható, hogy azokban az országokban, ahol kormányzati beavatkozás történt az árakba, azokban lényegesen alacsonyabbak, mint ott, ahol nem.
Látható az is, hogy jelenleg európai viszonylatban Magyarországon a legolcsóbb a benzin és a dízel ára is.
Ha a magyar autósoknak is piaci áron kellene tankolniuk, azaz nem védett áron, akkor helyszíntől függően 637-687 forint körül kellene fizetniük a benzin, és 687-737 forint intervallumban fizetni a dízelért a mai napon. Az iráni konfliktus lezárásának kitolódása, az ukrán olajblokád, valamint az erőltetve fenntartott, józan megfontolásokkal szembe menő brüsszeli szankciók következtében pedig egyelőre inkább a piaci árak emelkedése várható, azaz az olló a magyarországi piaci ár, valamint a kormányzati beavatkozás nélkül száguldani hagyott nyugat-európai árak között feltehetően még nagyobbra nyílik. Ezen, még magasabb összegektől védi meg a magyarokat a kormánydöntés nyomán alkalmazott védett ár és az alacsony jövedéki adó.