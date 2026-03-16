1000 forintos literenkénti benzinár helyett 595 forint – így óvja a magyar autósokat a védett áras kormánydöntés

Három, önmagában is jelentős tényező alakítja most a magyarországi energiaárakat, melyek globális szinten is erőteljesen éreztetik hatásukat, ami az energia, az olaj- és a földgázárak emelkedésében nyilvánul meg. Ezt a tendenciát Európában egészen elrugaszkodott, a családok, vállalkozások költségvetésére pusztítóan ható üzemanyagárak formájában napról napra megtapasztalják. Magyarországon ezzel szemben a kormány elsőként cselekedett: védett üzemanyagárak mellett tankolhatnak a magyarországi bejegyzésű rendszámmal rendelkező autósok. A különbség pedig literenként már most több tíz forintban mérhető a beavatkozás nélküli piaci árhoz képest. A rés még nagyobb, ha a nyugat-európai árakkal vetjük azokat össze.

Védett ár óvja a magyar autósokat a piaci üzemanyagárak jelentette pénzügyi tehertételtől

Olajblokád, hibás szankciók, közel-keleti válság: óvják a védett üzemanyagárak a magyar autósokat ezek hatásaitól

Ukrán olajblokád, a brüsszeli szankciók, valamint a közel-keleti, Irán körül összpontosuló válság az a három tényező, ami együttesen komoly kihívás elé állítja a világot, ezen belül Európát, és a magyar családokat, vállalkozásokat. S míg Európában meglehetősen – és a szokott módon lassan – reagálnak erre a helyzetre, Magyarország kormánya már lépett, hogy megvédje a magyar családokat és vállalkozásokat az emelkedő üzemanyagárak következményeitől, hasonlóan ahhoz, hogy a januári nagyon hideg időjárás miatt emelkedő energiaköltségekből is állami átvállalást tett, szintén a magyar családok védelme érdekében.

A globális olajpiaci felfordulásban a magyar kormány gyorsan és határozottan lépett: Orbán Viktor kormányfő bejelentése nyomán március 9-től védett üzemanyagár lépett életbe egész Magyarországon.

A védett árat benzin esetében 595 forinton, míg a gázolajat 615 forinton rögzítették. A hatósági árat csak magyar rendszámú és magyar forgalmival rendelkező gépjárművek vehetik igénybe.

A döntésnek köszönhetően nemcsak Európa nyugatabbra fekvő országaihoz képest, hanem régiós szinten is bőven versenyképesek maradtak a magyarországi üzemanyagárak. Európában ugyanakkor az elmúlt napokban brutálisan elszálltak az üzemanyagárak, Németországban például napon belül akár többször is átárazzák a töltőállomásokon az árakat az üzemeltetők.