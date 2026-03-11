Időben érkezett a védett ár és az adócsökkentés az üzemanyagra – ez is fáj a Tiszának

Magyarország felszabadította tartalékait, csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját, és védett árat vezetett be a benzin és gázolaj esetében. Mivel például Románia vagy Szlovákia ezt nem lépte meg, fontos volt rögzíteni azt is, hogy az olcsóbb üzemanyag a magyar rendszámú járművekbe tankolóknak jár. Az esetleges benzinturizmus vagy tranzitforgalom különben veszélyeztetné az ellátásbiztonságot. Miután Ukrajna brüsszeli és hazai fegyverhordozóinak támogatásával lezárta Közép-Európa fő olajforrását, a Barátság vezetéket, Magyarország és Szlovákia is a stratégiai készleteihez volt kénytelen nyúlni. Még ha nincs is ilyen helyzetben egy ország, akkor sem engedheti meg magának, hogy a külföldi üzemanyag-vásárlók alacsonyabb árai miatt lerohanják és kiürítsék a tartályait. Vagyis a magyar kormány mindezek megelőzésére olyan megoldást választott, amely mindettől megóv, miközben elviselhető szinten tartja az üzemanyag árát az országban.

Az üzemanyag esetében a fenti árakkal érdemes barátkozni, egy ideig maradnak Fotó: MW

Azokban az országokban, ahol nem történt semmilyen fogyasztókat védő kormányzati fellépés, tegnap tovább nőttek az árak, vagyis a döntés indokolt volt. És ez még a Holdról is látszik, noha a Tisza Párt úgynevezett szakértői ezt sem bírták akadály nélkül venni. Ismert, még a kormánydöntés előtt, a világpiaci árak emelkedését a kormány nyakába igyekeztek varrni. A Tisza elnöke ismét bohócot csinált magából, amikor a horvát hasonló döntést kiemelve elkezdte szapulni a magyar kormányt. És itt lepleződött le leginkább a Tisza Párt, mert egyértelmű a van sapka, nincs sapka esetére derült fény.

Magyar Péter egyenesen azzal vádolta Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy szándékosan nem cselekszik, azon az alapon, hogy minél rosszabb az országnak, annál jobb neki.

Majd másnap a tiszások a bejelentett döntést azért támadták, mert szerintük az megalapozatlan, és a világpiaci árak egyébként is már csökkennek. – „Én azért gondolom, hogy ez rossz döntés" – fogalmazott kissé sután az ATV-ben a tiszás Holoda Attila, amikor a kormány által bevezetett védett üzemanyagárról kérdezték. Szerinte az ársapka sosem egy jó megoldás, különösen azért, mert a magyar kormány nem fizet elég kompenzációt a benzinkutaknak. Itt fontos megjegyezni, hogy a kereskedők részére a 95-ös benzin és a dízel üzemanyag átadása a védett ár alatti áron történik, vagyis profitjuk biztosított.