Időben érkezett a védett ár és az adócsökkentés az üzemanyagra – ez is fáj a Tiszának

Magyarország felszabadította tartalékait, csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját, és védett árat vezetett be a benzin és gázolaj esetében. Mivel például Románia vagy Szlovákia ezt nem lépte meg, fontos volt rögzíteni azt is, hogy az olcsóbb üzemanyag a magyar rendszámú járművekbe tankolóknak jár. Az esetleges benzinturizmus vagy tranzitforgalom különben veszélyeztetné az ellátásbiztonságot. Miután Ukrajna brüsszeli és hazai fegyverhordozóinak támogatásával lezárta Közép-Európa fő olajforrását, a Barátság vezetéket, Magyarország és Szlovákia is a stratégiai készleteihez volt kénytelen nyúlni. Még ha nincs is ilyen helyzetben egy ország, akkor sem engedheti meg magának, hogy a külföldi üzemanyag-vásárlók alacsonyabb árai miatt lerohanják és kiürítsék a tartályait. Vagyis a magyar kormány mindezek megelőzésére olyan megoldást választott, amely mindettől megóv, miközben elviselhető szinten tartja az üzemanyag árát az országban.
Azokban az országokban, ahol nem történt semmilyen fogyasztókat védő kormányzati fellépés, tegnap tovább nőttek az árak, vagyis a döntés indokolt volt. És ez még a Holdról is látszik, noha a Tisza Párt úgynevezett szakértői ezt sem bírták akadály nélkül venni. Ismert, még a kormánydöntés előtt, a világpiaci árak emelkedését a kormány nyakába igyekeztek varrni. A Tisza elnöke ismét bohócot csinált magából, amikor a horvát hasonló döntést kiemelve elkezdte szapulni a magyar kormányt. És itt lepleződött le leginkább a Tisza Párt, mert egyértelmű a van sapka, nincs sapka esetére derült fény.
Magyar Péter egyenesen azzal vádolta Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy szándékosan nem cselekszik, azon az alapon, hogy minél rosszabb az országnak, annál jobb neki.
Majd másnap a tiszások a bejelentett döntést azért támadták, mert szerintük az megalapozatlan, és a világpiaci árak egyébként is már csökkennek. – „Én azért gondolom, hogy ez rossz döntés" – fogalmazott kissé sután az ATV-ben a tiszás Holoda Attila, amikor a kormány által bevezetett védett üzemanyagárról kérdezték. Szerinte az ársapka sosem egy jó megoldás, különösen azért, mert a magyar kormány nem fizet elég kompenzációt a benzinkutaknak. Itt fontos megjegyezni, hogy a kereskedők részére a 95-ös benzin és a dízel üzemanyag átadása a védett ár alatti áron történik, vagyis profitjuk biztosított.
Facebook-bejegyzésében Magyar Péter pedig az adócsökkentést hiányolta Orbán Viktor védett üzemanyagárakról szóló bejelentéséből. Márpedig a közlönyben megjelent rendeletben is olvasható, hogy a kormány csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját is, mégpedig az uniós minimumszintre, ami literenként:
- benzin esetében 19,25 forintos (158,8 Ft/literről 139,55 Ft/literre),
- gázolaj esetében pedig 20,48 forintos jövedéki adócsökkentést jelent (148,76 Ft/literről 128,28 Ft/literre).
Magyarország így jelenleg az európai üzemanyagár-mezőny középső részén helyezkedik el. A rögzített árak nagyjából 1,5 euró körüli literenkénti szintnek felelnek meg, ami több nyugat-európai országnál alacsonyabb. Az Origo is megírta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn délután jelentette be, hogy védett árat vezet be a kormány az üzemanyagokra, és más ellátásbiztonsági intézkedések is születtek, s erről már megjelentek a kormányrendeletek, március 10-én hatályba is léptek.
A döntés értelmében a legmagasabb alkalmazható kiskereskedelmi bruttó ár:
- benzin esetében 595 Ft/liter
- dízel esetében 615 Ft/liter
Az értékesítés során egyéb költség vagy díj nem számolható fel. A védett ár a benzinkúton történő tankolásra vonatkozik, egész pontosan arra az esetre, ha azt jármű üzemanyagtankjába történő közvetlen töltéssel értékesítik.
Közben a régió országaiban újabb jelentős áremelések zajlottak a benzinkutaknál. Az alábbi táblázat jól mutatja, hogy is helyezkednek el a magyar árak uniós összehasonlításban (még a tegnapi drágulás előtt).
Romániában az üzemanyagárak tegnap ismét emelkedtek a benzinkutaknál, ebben a hónapban már negyedszer. A román lejt 75,6 forintos árfolyamon számolva, így a benzin ára a keleti szomszédunknál már 627 forint, a gázolajé 661 forint. A Bild beszámolója szerint, a Német Benzinkút-üzemeltetők Szövetsége (TIV) ma arra figyelmeztetett, hogy az olajtársaságok azonnal átháríthatják a növekvő költségeket az autósokra. Várakozásaik szerint átszámolva akár 900 forintra is ugorhat a benzin ára, ami jelenleg több mint 742 forint, 380 forintos euró árfolyammal számolva. A benzin (Euro 95/E10) ára Hollandiában is nagyon magas szintre emelkedett 2026 márciusában. Az országos ajánlott árak eltérőek, de körülbelül 2,19 és 2,45 euró között vannak literenként.
A rezsicsökkentést támadják
A kormányváltást sürgető brüsszeli vezetők, illetve Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének cinkosságával országunk ellen végrehajtott ukrán zsarolással nemcsak az orosz olajat támadják, hanem valójában a rezsivédelem motorját aknázzák alá. A Barátság kőolajvezeték blokkolásával ugyanis a rezsivédelmi alap forrásait szüntetnék meg, vagyis amennyiben elvágnak minket az orosz olajtól nemcsak a benzin ára ugorhat literenként ezer forint fölé, hanem többszörösére nőne a lakosság havi áram és gázszámlája is. A rezsivédelmi alap forrása ugyanis az orosz nyersolaj és a nyugaton irányadó Brent olaj árkülönbözetéből származik. Ugyanis a kormány extraprofitadót és további különadókat (két évig az árbevétel-alapú különadó, folyamatosan az energiaszektort terhelő Robin Hood-adó címén) vetett ki erre. Az elmúlt négy évben a mintegy 650 milliárd forintos extraprofitból, ami az olcsóbb orosz forrásból származna a Mol-nak, 500 milliárd forint landolt a költségvetésbe, és – itt a lényeges pont – azon belül is a rezsivédelmi alapba került. Ezért lehetséges az, hogy Magyarországon a legalacsonyabb a lakossági rezsi európai uniós szinten. A Tisza Párt vezérének beavatásával kitalált terv célja tehát az, hogy energiakáosz alakuljon ki hazánkban, dráguljon az üzemanyag, dőljön össze a rezsivédelmi alap, így váltva ki a szavazók elégedetlenségét a kormánnyal szemben.
Azonban a terv nyilvánosságra került, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök lebukott, hiszen ma már egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes, és az is kiderült, hogy a müncheni védelmi konferencián a tervről a brüsszeli vezetők egyeztettek Magyar Péterrel. Vagyis ha sikerülne a tervük, úgy a magyar családok többszörös energiaszámlákat lennének kénytelenek fizetni, és a magyar gazdaság versenyképessége pedig drasztikusan csökkenne.