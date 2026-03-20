Brutális drágulásra ébredtek ma a románok – a magyarok is, csak mi nem vettük észre

Az üzemanyagárak ma ismét emelkedtek Romániában, immár negyedik napja egymás után, és a 12. alkalommal az iráni háború kezdete óta – számolt be az Economedia.ro gazdasági portál. A mai üzemanyagár emelkedés volt a legnagyobb az iráni háború kezdete óta. A lap által hagyományosan figyelt bukaresti Petrom benzinkútnál március 20-án reggel a benzin már literenként 8,940 lejre, a dízel pedig literenként 9,59 lejre drágult. Ez 77 forintos lej árfolyamon azt jelenti, hogy a benzin már 693 forintba, a dízel pedig 739 forintba kerül keleti szomszédunknál.

A régiónkban is elszállt az üzemanyagár, Magyarországon a védett ár matt nem érezzük a baj mértékét. Fotó: Pezzetta Umberto

A benzin ára literenként 15 banival, a gázolajé pedig literenként 19 banival emelkedett az előző naphoz képest. Ezek a legnagyobb napi áremelkedések az iráni háború kezdete óta, amely világszerte az olaj-, üzemanyag- és földgázárakat az egekbe szöktette. Ezenkívül az ilyen mértékű áremelkedéseket általában akkor figyelték meg, amikor az adók emelkedtek, nem pedig a piaci helyzet eredményezte.

Üzemanyagár: Magyarországon is drágul, de nem érezzük

Egyébként a közel-keleti háború miatt, Magyarországon is folyamatosan emelkedik az üzemanyagok ár, csak a lakosság ezt nem érzi meg a kormány által a konfliktus kitörése után bevezetett védett áraknak köszönhetően. A Holtankoljak.hu tájékoztatása szerint, ma a benzin nagykereskedelmi bruttó ára 10 forinttal, a dízelé pedig 17 forinttal emelkedett. A friss adatok szerint holnap pedig újabb 9 forinttal drágul a benzin és 15 forinttal a dízel ára.

A magyar családok, fuvarozók, gazdák és vállalkozások, akik hazai rendszámmal rendelkező járműbe tankolnak mindezt meg sem érzik. A védett üzemanyagárak miatt, ugyanis a benzinkutakon továbbra is a korábban rögzített árakkal találkozhatnak:

95-ös benzin: 595 forint,

dízel: 615 forint.

A kormány álláspontja szerint a védett ár bevezetése hozzájárul ahhoz, hogy az energiaválság idején is stabil maradjon az üzemanyag-ellátás, miközben a lakosság és a gazdaság szereplői elkerülhetik a drasztikus áremelkedéseket.

, a védett üzemanyagárak érdekében a kormány 2026. május 1-ig az uniós minimumszintre csökkentette a benzin és a gázolaj jövedéki adóját. Az intézkedés következtében

a jövedéki adó literenként mintegy 20 forinttal mérséklődött,

amely az áfával együtt körülbelül 25 forintos árcsökkenést eredményezhet a benzinkutakon.

Összességében:

a 95-ös benzin jövedéki adója 139,55 forintra esett,

a gázolajé pedig 128,28 forintra literenként.

Az iráni konfliktus lezárásának kitolódása, az ukrán olajblokád, valamint az erőltetve fenntartott, józan megfontolásokkal szembe menő brüsszeli szankciók következtében egyelőre inkább a piaci árak emelkedése várható, azaz az olló a magyarországi piaci ár, valamint a kormányzati beavatkozás nélkül száguldani hagyott nyugat-európai árak között feltehetően még nagyobbra nyílik. Ezen, még magasabb összegektől védi meg a magyarokat a kormánydöntés nyomán alkalmazott védett ár és az alacsony jövedéki adó.