Németországban megrohamozták a benzinkutakat, brutális mértékben emelkednek az üzemanyagárak

A hétvégi eseményekre a tőzsdék azonnal reagáltak: a Brent ára már 80 dollár fölé is emelkedett, míg a holland tőzsdén jegyzett TTF-gázár 44 euróra (utóbbi két nap alatt 90 százalékkal drágult). Ráadásul bekövetkezett a legrosszabb forgatókönyv, amit korábban elképzelni sem lehetett: Irán lezárta a Hormuzi-szorost, ahol a világ olajszállítmányainak körülbelül egyötöde halad át. Ez világszerte jelentős üzemanyagár-emelkedést idézett elő.
Németországban is brutális drágulás következett be, amivel kapcsolatban a Spiegel azt írja, hogy a tankolni vágyóknak bátraknak kell lenniük: az ország egyes benzinkútjain szerda reggel a benzin és a gázolaj már több mint két euróba került, ami átszámítva 800 forint körüli üzemanyagárakat jelent.
Emiatt a Baloldali Párt a rekordnyereség lefölözésére szólított fel, a Zöldek pedig sürgették a Szövetségi Kartellhivatalt, hogy vizsgálja ki az áremelkedéseket.
A CDU nem zárta ki kategorikusan a piaci beavatkozás lehetőségét – jegyzi meg a német lap, amely emlékeztet rá, hogy az olaj ára meredeken emelkedett a 2022-es ukrajnai orosz támadás után, amire a német politikusok „üzemanyag-kedvezménnyel” reagáltak, és jelentősen csökkentették az üzemanyagok energiaadóját.
A német kormány azonban jelenleg láthatóan nem tervez új adókedvezményeket az autósoknak.
Amikor ugyanis Katherina Reiche gazdasági minisztert az üzemanyagár esetleges korlátozásáról kérdezték Münchenben, azt mondta: „Ez nincs napirenden.” Emellett hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs olaj- és gázhiány Németországban.
Üzemanyagár-emelkedés: színtiszta zsarolás?
Ha viszont jelenleg nem kell ellátási hiányra számítani, akkor miért emelkednek ilyen meredeken az üzemanyagárak? – teszi fel a kérdést a Német Benzinkút-üzemeltetők Szövetsége.
Ez színtiszta zsarolás
– mondta Herbert Rabl, a szövetség szóvivője a Bildnek. A tárolók tele vannak, és a tartályokban lévő összes üzemanyag árát 1,60 és 1,80 euró közötti áron számolták ki. Semmi okunk sincs árakat emelni most – sem tegnap, sem ma” – jelentette ki egyértelműen Rabl. „Ez puszta árfelhajtás. Legalább egy hétbe telik, mire a drága olajár elér minket itt Németországban” – magyarázta, hiszen addig még az olcsóbb készleteket használják fel.
Rabl szerint a pszichológia jelentős szerepet játszik a benzinkutaknál. A német „biztonságtudatos nemzet”. Sok autós attól tart, hogy az üzemanyagárak még tovább emelkednek – ezért most tankolnak. Az olajvállalatok kihasználják ezt a félelmet, és már most emelik az áraikat. A kúttulajdonosoknak ez nem jelent hasznot, magyarázta Rabl a Bildnek: „Literenként egy-két cent jutalékot kapunk.” A pénz az olajvállalatok kasszájába kerül.
Rabl konkrét beavatkozásokat követel: „Az áraknak naponta egyszer kellene emelkedniük, utána pedig csak csökkenniük.” (Normál napokon a benzin és a gázolaj Németországban általában több mint 10 centtel drágább reggel, mint este.) Továbbá a kartellhivatalnak „alaposabban meg kellene vizsgálnia, hogy mit is csinálnak valójában az olajcégek”. Végezetül felhívást intézett a politikusokhoz: „Jó lenne, ha egy kicsit több gerincesebbek lennének, amikor a nagyvállalatokkal tárgyalnak” – fogalmazott.
A jelenlegi tendenciák alapján valószínűsíthető az átlagárak további emelkedése a német piacon.
A gázolaj ára legutóbb 2022 szeptemberében haladta meg a 2 eurót Németországban.
Az olajárak szerdán is folytatták emelkedő tendenciájukat. Donald Trump amerikai elnök bejelentése, miszerint az amerikai haditengerészet szükség esetén tartályhajókat kísér át a Hormuzi-szoroson, csak átmenetileg állította meg az emelkedést.
- A korai kereskedésben az Északi-tengerből származó, májusi szállítású Brent nyersolaj hordónként ára átlépte a 84 dollárt. Ez valamivel több mint három százalékkal volt magasabb az előző napi szintnél.
- Kedden pedig már átmenetileg elérte a 85,12 dollárt is, ami 2024 júliusa óta a legmagasabb szint.
Az Irán elleni hétvégi amerikai és izraeli támadások kezdete óta a Brent nyersolaj ára mintegy 16 százalékkal emelkedett. Az olaj ára – a dollár árfolyamával együtt – az üzemanyagárak változásának legfontosabb mozgatórugója.
Sokat keresnek az olajtársaságok a mostani krízisen
A közel-keleti válság hatására megugró olajárak következtében meredek emelkedésnek indultak az olajvállalatok részvényárai is. A londoni tőzsdén jegyzett Shell és BP papírjai egyaránt meredek emelkedéssel reagáltak az iráni háborús konfliktusra.
Az olajcégek árfolyamát a JPMorgan is megtámogatta. Az amerikai befektetési bank európai olaj- és gázipari elemzőcsapata megerősítette többek között a Shellre már korábban kiadott vételi ajánlását.
Itt érdemes felidézni azt, hogy az Origo korábban megírta:
Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője 1987-től 37 évet töltött a Shellnél, ebből tíz évig, 2014 és 2024 között a nagyvállalat globális ügyvezető alelnökének székében, mialatt jelentős mértékű vagyongyarapodást érhetett el.
Ha figyelembe vesszük a Shell vállalati modelljét, akkor egész biztos, hogy ez alatt az idő alatt több százezer Shell-részvényt kapott az amúgy sem gyenge fizetése mellé, a kérdés csupán az, hogy mennyit. Ugyan pontos adatok nem állnak rendelkezésre Kapitány személyes részvényportfóliójáról, a Shell többi ügyvezetőinek nyilvánosan elérhető juttatásaiból viszonylag könnyű egy nagyságrendileg helytálló becsléssel előállni.
Még jószándékú becslésnél is hatalmas számok jönnek ki a tízéves pályafutás után: a háború következtében Kapitány Shell-részvényeinek értéke megháromszorozódhatott (mintegy 37,6 millió dollárra), az osztalékjövedelme pedig megkétszereződhetett, elérve a 23,4 millió dollárt. A kettő együtt már megközelíti a húsz milliárd forintot.