Németországban megrohamozták a benzinkutakat, brutális mértékben emelkednek az üzemanyagárak

A hétvégi eseményekre a tőzsdék azonnal reagáltak: a Brent ára már 80 dollár fölé is emelkedett, míg a holland tőzsdén jegyzett TTF-gázár 44 euróra (utóbbi két nap alatt 90 százalékkal drágult). Ráadásul bekövetkezett a legrosszabb forgatókönyv, amit korábban elképzelni sem lehetett: Irán lezárta a Hormuzi-szorost, ahol a világ olajszállítmányainak körülbelül egyötöde halad át. Ez világszerte jelentős üzemanyagár-emelkedést idézett elő.

Németországban brutális az üzemanyagár-emelkedés

Fotó: Shutterstock

Németországban is brutális drágulás következett be, amivel kapcsolatban a Spiegel azt írja, hogy a tankolni vágyóknak bátraknak kell lenniük: az ország egyes benzinkútjain szerda reggel a benzin és a gázolaj már több mint két euróba került, ami átszámítva 800 forint körüli üzemanyagárakat jelent.

Emiatt a Baloldali Párt a rekordnyereség lefölözésére szólított fel, a Zöldek pedig sürgették a Szövetségi Kartellhivatalt, hogy vizsgálja ki az áremelkedéseket.

A CDU nem zárta ki kategorikusan a piaci beavatkozás lehetőségét – jegyzi meg a német lap, amely emlékeztet rá, hogy az olaj ára meredeken emelkedett a 2022-es ukrajnai orosz támadás után, amire a német politikusok „üzemanyag-kedvezménnyel” reagáltak, és jelentősen csökkentették az üzemanyagok energiaadóját.

A német kormány azonban jelenleg láthatóan nem tervez új adókedvezményeket az autósoknak.

Amikor ugyanis Katherina Reiche gazdasági minisztert az üzemanyagár esetleges korlátozásáról kérdezték Münchenben, azt mondta: „Ez nincs napirenden.” Emellett hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs olaj- és gázhiány Németországban.

Üzemanyagár-emelkedés: színtiszta zsarolás?

Ha viszont jelenleg nem kell ellátási hiányra számítani, akkor miért emelkednek ilyen meredeken az üzemanyagárak? – teszi fel a kérdést a Német Benzinkút-üzemeltetők Szövetsége.

Ez színtiszta zsarolás

– mondta Herbert Rabl, a szövetség szóvivője a Bildnek. A tárolók tele vannak, és a tartályokban lévő összes üzemanyag árát 1,60 és 1,80 euró közötti áron számolták ki. Semmi okunk sincs árakat emelni most – sem tegnap, sem ma” – jelentette ki egyértelműen Rabl. „Ez puszta árfelhajtás. Legalább egy hétbe telik, mire a drága olajár elér minket itt Németországban” – magyarázta, hiszen addig még az olcsóbb készleteket használják fel.