Olajárrobbanással fenyeget az iráni háború – Magyarország védett üzemanyagárral fékezi a sokkot

Tovább emelkedtek tegnap az olajárak a nemzetközi árupiacokon. A kereskedők ugyanis kételkedtek abban, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) rekordméretű olajtartalék-felszabadításra vonatkozó bejelentése ellensúlyozhatja-e az USA és Izrael közötti, Iránnal folytatott konfliktusból eredő potenciális kínálati sokkokat. Az IEA tegnap azt javasolta, hogy tagállamai napi 400 millió hordó olajat szabadítsanak fel a készletekből, azt remélve, hogy ezzel csökken az olaj és így az üzemanyagár is világpiacon. A piaci szereplők szerint, viszont végső soron a konfliktus végére, vagy legalábbis a deeszkalációhoz vezető egyértelmű jelre lenne szükség ahhoz, hogy teljes mértékben lecsillapodjon a közel-keleti háború okozta bizonytalanság. A Brent olaj határidős ára emelkedett, de hordónként 100 dollár alatt marad.

Az üzemanyagár megugrásán nagyot kaszálnak a multicégek és azok részvényesei.

Fotó: Shutterstock

Közben Irán katonai parancsnoksága szerdán kijelentette, hogy a világnak fel kell készülnie arra, hogy az olaj ára eléri a hordónkénti 200 dollárt, miután újabb három hajót támadtak meg az elzárt Perzsa-öbölben.

Irán szerdán Izraelre és a Közel-Kelet szerdai célpontjaira lőtt, ezzel bizonyítva, hogy továbbra is képes felvenni a harcot és megzavarni az energiaellátást annak ellenére, hogy a Pentagon az eddigi legintenzívebb amerikai-izraeli csapásnak nevezett eseményeket állította be. Tehát a háború egyértelműen folytatódik.

Az energiaárak emelkedése pedig erőteljesen érinti Európát, miután meghozta azt a hibásnak bizonyuló stratégiai döntést, hogy leválik az orosz gázról és olajról. Ez pedig vezetéken keresztül biztonságosan és olcsóbban érkezhetne az unió piacára, az Ural típusú olaj ára hordónként mintegy 20 dollárral olcsóbb a Bernt áránál. Nagyjából erre világított rá tegnap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kormányülésen, amikor elmondta, hogy az iráni háború és az orosz energiahordozók kizárása miatt Európában lesz a legnagyobb energiahiány és áremelkedés, azonban Magyarország a szuverén energiapolitikával meg tudja magát védeni.

Ettől függetlenül az Európai Bizottság nem kíván felhagyni az átideologizált energiapolitikájával, s ezt Ursula von der Leyen, a testület elnöke tegnap jelentette ki kerek-perec. Tehát nem hogy elismerte a stratégiai hibát, hanem éppen azt állította, az orosz energiához való visszatérés jelentene stratégiai hibát. Figyelembe véve, hogy egy nappal korábban éppen azt vallotta be, hogy a nukleáris energiát mellőző korábbi stratégiájuk hibás volt, remélhető, hogy az olcsó orosz energiától való leszakadás hibáját is belátják, és minél előbb annál jobb.