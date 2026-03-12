Olajárrobbanással fenyeget az iráni háború – Magyarország védett üzemanyagárral fékezi a sokkot

Tovább emelkedtek tegnap az olajárak a nemzetközi árupiacokon. A kereskedők ugyanis kételkedtek abban, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) rekordméretű olajtartalék-felszabadításra vonatkozó bejelentése ellensúlyozhatja-e az USA és Izrael közötti, Iránnal folytatott konfliktusból eredő potenciális kínálati sokkokat. Az IEA tegnap azt javasolta, hogy tagállamai napi 400 millió hordó olajat szabadítsanak fel a készletekből, azt remélve, hogy ezzel csökken az olaj és így az üzemanyagár is világpiacon. A piaci szereplők szerint, viszont végső soron a konfliktus végére, vagy legalábbis a deeszkalációhoz vezető egyértelmű jelre lenne szükség ahhoz, hogy teljes mértékben lecsillapodjon a közel-keleti háború okozta bizonytalanság. A Brent olaj határidős ára emelkedett, de hordónként 100 dollár alatt marad.
Közben Irán katonai parancsnoksága szerdán kijelentette, hogy a világnak fel kell készülnie arra, hogy az olaj ára eléri a hordónkénti 200 dollárt, miután újabb három hajót támadtak meg az elzárt Perzsa-öbölben.
Irán szerdán Izraelre és a Közel-Kelet szerdai célpontjaira lőtt, ezzel bizonyítva, hogy továbbra is képes felvenni a harcot és megzavarni az energiaellátást annak ellenére, hogy a Pentagon az eddigi legintenzívebb amerikai-izraeli csapásnak nevezett eseményeket állította be. Tehát a háború egyértelműen folytatódik.
Az energiaárak emelkedése pedig erőteljesen érinti Európát, miután meghozta azt a hibásnak bizonyuló stratégiai döntést, hogy leválik az orosz gázról és olajról. Ez pedig vezetéken keresztül biztonságosan és olcsóbban érkezhetne az unió piacára, az Ural típusú olaj ára hordónként mintegy 20 dollárral olcsóbb a Bernt áránál. Nagyjából erre világított rá tegnap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kormányülésen, amikor elmondta, hogy az iráni háború és az orosz energiahordozók kizárása miatt Európában lesz a legnagyobb energiahiány és áremelkedés, azonban Magyarország a szuverén energiapolitikával meg tudja magát védeni.
Ettől függetlenül az Európai Bizottság nem kíván felhagyni az átideologizált energiapolitikájával, s ezt Ursula von der Leyen, a testület elnöke tegnap jelentette ki kerek-perec. Tehát nem hogy elismerte a stratégiai hibát, hanem éppen azt állította, az orosz energiához való visszatérés jelentene stratégiai hibát. Figyelembe véve, hogy egy nappal korábban éppen azt vallotta be, hogy a nukleáris energiát mellőző korábbi stratégiájuk hibás volt, remélhető, hogy az olcsó orosz energiától való leszakadás hibáját is belátják, és minél előbb annál jobb.
Mert az Irán által felvázolt forgatókönyv, miszerint készülhetünk a 200 dolláros olajárra, ugyanis brutális csapást mérne az unió gazdaságaira. Nem csak az üzemanyagkutakon éreznék meg az emberek a forintban átszámolva akár kétezer forintos benzinárakat, mint ahogy megérzik már most is a legtöbb nyugati országban az ezer forinthoz közeledő árakat, hanem az összes többi termék áremelkedését is magával hozná, vagyis durva inflációt robbanthat ki.
Üzemanyagár: itthon védett ár, Nyugaton az egekben
Ebben a helyzetben kiemelten fontos, hogy a magyar kormány időben lépet és védett árat jelentett be még hétfőn, amely döntés kedden már életbe is lépett. Az irániak által vizionált hordónkénti kétszáz dolláros brent olajár, figyelembe vége, hogy Volodimir Zelenszkij zsarolási céllal közben elzárta a Barátság olajvezetéket, elvágva minket az orosz olajtól, akár kétezer forintos benzinárral is fenyegetne.
A védett ár már most is jelentős segítséget nyújt a magyar gazdaságnak és az autósoknak, mivel jóval olcsóbban tankolhatnak az uniós átlagnál, sőt már elmondható, hogy immár régiós szinten is előnyösebb helyzetbe kerültünk.
Romániában, a szlovákoknál és osztrákoknál is újabb emelések történtek tegnap, nem beszélve Németországról, ahol már két euró fölött volt a benzin átlagára, vagyis megközelítette a nyolcszáz forintot.
Mindeközben Magyarországon a védett ár miatt a 95-ös benzin literenkénti ára maximálisan 595 forint lehet, míg a dízelé 615 forint. Európa más országaiban már most akár 200-300 forinttal is magasabbak lehetnek az üzemanyagárak. A védett ár csak a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművekre érvényes. Itt érdemes megjegyezni azt is, hogy mindeközben az üzemanyag jövedéki adóját is csökkentették az uniós minimumra.
A pánikkeltés elkerülése érdekében azt is fontos kiemelni, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a Balatonfüredi Kongresszusi Központban tartott akossági fórumán hangsúlyozta: Magyarország jelentős stratégiai üzemanyagkészletekkel rendelkezik, és Európa egyik legjobban átgondolt készletezési rendszere működik az országban, amely biztosítja az ellátás stabilitását.
A Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter által tegnap megosztott adatokból kiderül, hogy szomszédjaink közül Szerbiában, Romániában és Ausztriában is drágábban tankolhatnak az autósok, Franciaországban 700 forint, Dániában és Németországban 800 forint fölött van, Hollandiában pedig már az 1000 forintos lélektani határt közelíti a benzin literenkénti ára.
A rezsicsökkentést támadják
Nem lehet szó nélkül elmenni amellett sem, hogy a Tisza Párt a közel-keleti háború kirobbanása után előbb a kormány nyakába akarta varrni az olajáremelkedést, árstopot és adócsökkentést követelve, majd miutuán ez megtörtént, ezt igen rossz lépésként kezdék kommunikálni. Az erról szóló korábbi cikkünket itt olvashatja. De a kormányváltást sürgető brüsszeli vezetők, illetve Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének cinkosságával országunk ellen végrehajtott ukrán zsarolással nemcsak az orosz olajat támadják, hanem valójában a rezsivédelem motorját aknázzák alá. A Barátság kőolajvezeték blokkolásával ugyanis a rezsivédelmi alap forrásait szüntetnék meg, vagyis amennyiben elvágnak minket az orosz olajtól nemcsak a benzin ára ugorhat literenként ezer forint fölé, hanem többszörösére nőne a lakosság havi áram és gázszámlája is. A rezsivédelmi alap forrása ugyanis az orosz nyersolaj és a nyugaton irányadó Brent olaj árkülönbözetéből származik. Ugyanis a kormány extraprofitadót és további különadókat (két évig az árbevétel-alapú különadó, folyamatosan az energiaszektort terhelő Robin Hood-adó címén) vetett ki erre. Az elmúlt négy évben a mintegy 650 milliárd forintos extraprofitból, ami az olcsóbb orosz forrásból származna a Mol-nak, 500 milliárd forint landolt a költségvetésbe, és – itt a lényeges pont – azon belül is a rezsivédelmi alapba került. Ezért lehetséges az, hogy Magyarországon a legalacsonyabb a lakossági rezsi európai uniós szinten. A Tisza Párt vezérének beavatásával kitalált terv célja tehát az, hogy energiakáosz alakuljon ki hazánkban, dráguljon az üzemanyag, dőljön össze a rezsivédelmi alap, így váltva ki a szavazók elégedetlenségét a kormánnyal szemben.
Azonban a terv nyilvánosságra került, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök lebukott, hiszen ma már egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes, és az is kiderült, hogy a müncheni védelmi konferencián a tervről a brüsszeli vezetők egyeztettek Magyar Péterrel. Vagyis ha sikerülne a tervük, úgy a magyar családok többszörös energiaszámlákat lennének kénytelenek fizetni, a magyar gazdaság versenyképessége pedig drasztikusan csökkenne.
Magyarországon egyébként a legalacsonyabb a lakossági rezsi az Európai Unióban. Erről zsebre menő tényeket közölt Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó amiről itt olvashat bővebben.