Nincs megállás: tovább drágul a benzin és a gázolaj, ennyivel fizetünk többet holnaptól a kutakon

Csütörtökön is folytatódik az üzemanyagárak emelkedése a hazai kutakon. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, a gázolaj ára bruttó 8 forinttal kúszik feljebb – írta a holtankoljak.hu

Folytatódik az üzemanyagárak emelkedése (Fotó: Lapis Renáta)

2026. 03. 04-én az alábbi üzemanyagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 571 Ft/liter

Gázolaj: 600 Ft/liter

Az elmúlt napok eseményei alapján nem várható, hogy a drágulás lassulna vagy megállna, sőt, ellenkezőleg, ha a háború folytatódik, a helyzet tovább romlik majd.

Ahogy arról korábban az Origo is írt, ijesztő, egy napon belüli 8-10 százalékos áremelkedést látni az olajárnál, a földgázénál pedig még ennél is markánsabbat: az iráni háború kitörése globális energiapiaci sokkot idézett elő, melynek önmagában újabb, további kedvezőtlen löketet adhat, hogy Irán hivatalosan bejelentette a Hormuzi-szoros, a világ legfontosabb tengeri energiakereskedelmi átjárójának lezárását.

Hétfőn több szempontból is az eszkaláció jeleit mutatta a közel-keleti konfliktus – értékelte a fejleményeket az OTP Market elemzése, mely az energiaárak további emelkedése mellett a látható részvénypiaci hatásokat, illetve a devizapiaci mozgásokat is összegezte. Például a forint egyértelműen a helyzet vesztesei közé tartozik, mivel Magyarország energetikai kitettsége nagy, a krízis miatt a kialakult helyzetben némileg gyengülésben lévő fizetőeszközre alapozva kell majd fizetni a dráguló energiáért, miközben a svájci frank erősödésének jelére az ottani jegybank már most jelezte, készen áll a beavatkozásra a már kártékonyan erős frank megelőzése érdekében.

Maradjunk az energiánál, mely területen – a földgázár további emelkedése mellett – a legerőteljesebb kedd reggeli fejlemény, hogy a referenciának tekintett Brent olaj ára 80 dolláros szintre ugrott (hétfőn még 73 dollárnál járt). Ez már egyértelműen az iráni helyzet hatása, ahogy az is, hogy a már 330 forintos dollárárfolyam irányába mozgó forintnak is köszönhetően március 4-ére tovább emelkedett az üzemanyagok ára hazánkban is. S ez még a 80 dolláros Brent, ami könnyen lehet, hogy hamarosan 100-108 dollár lesz, mivel számos elemző már a háború első napján – szombaton – jelezte, hogy erre az árra kell készülni, ha Irán lezárja az átjárót.