A benzinárstop védi a magyarokat, Európa-szerte az egekbe szöktek az üzemanyagárak

Az iráni háború és az ukrán olajblokád miatt meredeken emelkedtek nemzetközi olajárak, és ennek hatására az üzemanyagárak is. Ahogy arról az Origo is beszámolt, a negatív hatások kivédése érdekében a kormány a magyar családok, vállalkozások, gazdák és fuvarozók védelme érdekében az üzemanyagokra hétfő éjféltől védett árat vezetett be, amely fölé a kiskereskedelmi árak nem emelkedhetnek.

Európa nagy részén elszálltak, Magyarországon stabilan alacsonyak az üzemanyagárak: a kormány védett árat vezetett be/Fotó: Mediaworks

A 95-ös benzin esetében a maximális ár 595 forint, míg a dízel esetében 615 forint lehet literenként. A kereskedők részére a 95-ös benzin és a dízel üzemanyag átadása a védett ár alatti áron történik. A védett ár csak a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművekre érvényes.

A kormány a 45 napos állami biztonsági termékkészlet felszabadításáról is döntött.

A terhek csökkentése és az ellátásbiztonság növelése érdekében a kormány:

a benzin literenkénti jövedéki adóját 19,25 forinttal (158,8 forintról 139,55 forintra) csökkenti,

a gázolajét pedig 20,48 forinttal (148,76 forint/literről 128,28 forintra) mérsékli.

A kormány emellett megtiltja a nyersolaj, valamint a 95-ös benzin és a dízel exportját, és határozottan fellép a visszaélésszerű kereskedelemmel szemben.

Orbán Viktor a Balatonfüredi Kongresszusi Központban tartott lakossági fórumán hangsúlyozta: Magyarország jelentős stratégiai üzemanyagkészletekkel rendelkezik, és Európa egyik legjobban átgondolt készletezési rendszere működik az országban, amely biztosítja az ellátás stabilitását.

Európa-szerte egekben az üzemanyagárak

Eközben Európa nagy részén elszálltak az üzemanyagárak, Nyugat-Európában mindenhol, de a hazánkkal szomszédos országok egy részében is drágább a benzin és a gázolaj, mint nálunk.

Európa legtöbb országában a benzin és a gázolaj is jóval drágább, mint nálunk/Forrás: Facebook/Nagy Márton

A Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter által megosztott adatokból kiderül, hogy szomszédjaink közül Szerbiában, Romániában és Ausztriában is drágábban tankolhatnak az autósok, Franciaországban 700 forint, Dániában és Németországban 800 forint fölött van, Hollandiában pedig már az 1000 forintos lélektani határt közelíti a benzin literenkénti ára.