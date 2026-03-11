A benzinárstop védi a magyarokat, Európa-szerte az egekbe szöktek az üzemanyagárak

Az iráni háború és az ukrán olajblokád miatt meredeken emelkedtek nemzetközi olajárak, és ennek hatására az üzemanyagárak is. Ahogy arról az Origo is beszámolt, a negatív hatások kivédése érdekében a kormány a magyar családok, vállalkozások, gazdák és fuvarozók védelme érdekében az üzemanyagokra hétfő éjféltől védett árat vezetett be, amely fölé a kiskereskedelmi árak nem emelkedhetnek.
A 95-ös benzin esetében a maximális ár 595 forint, míg a dízel esetében 615 forint lehet literenként. A kereskedők részére a 95-ös benzin és a dízel üzemanyag átadása a védett ár alatti áron történik. A védett ár csak a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművekre érvényes.
A kormány a 45 napos állami biztonsági termékkészlet felszabadításáról is döntött.
A terhek csökkentése és az ellátásbiztonság növelése érdekében a kormány:
- a benzin literenkénti jövedéki adóját 19,25 forinttal (158,8 forintról 139,55 forintra) csökkenti,
- a gázolajét pedig 20,48 forinttal (148,76 forint/literről 128,28 forintra) mérsékli.
A kormány emellett megtiltja a nyersolaj, valamint a 95-ös benzin és a dízel exportját, és határozottan fellép a visszaélésszerű kereskedelemmel szemben.
Orbán Viktor a Balatonfüredi Kongresszusi Központban tartott lakossági fórumán hangsúlyozta: Magyarország jelentős stratégiai üzemanyagkészletekkel rendelkezik, és Európa egyik legjobban átgondolt készletezési rendszere működik az országban, amely biztosítja az ellátás stabilitását.
Európa-szerte egekben az üzemanyagárak
Eközben Európa nagy részén elszálltak az üzemanyagárak, Nyugat-Európában mindenhol, de a hazánkkal szomszédos országok egy részében is drágább a benzin és a gázolaj, mint nálunk.
A Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter által megosztott adatokból kiderül, hogy szomszédjaink közül Szerbiában, Romániában és Ausztriában is drágábban tankolhatnak az autósok, Franciaországban 700 forint, Dániában és Németországban 800 forint fölött van, Hollandiában pedig már az 1000 forintos lélektani határt közelíti a benzin literenkénti ára.
Minél magasabbak az energiaárak, és minél többet fizetnek a magyar emberek az energiáért, annál többet keresnek a tiszás politikusok – közölte Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Mint írta, több száz milliót kerestek néhány hét alatt. Szerinte így már érthető a tiszások kapálózása az üzemanyagárakat megfékező védett árak miatt.
Stejner Attila energetikai államtitkár közben arról számolt be, hogy üzemanyag-forgalmazói szövetségek jogszabály-módosítási kérelemmel fordultak az Energiaügyi Minisztériumhoz, amely lehetővé tenné, hogy az automata benzinkutakon védett üzemanyag árakat is lehessen alkalmazni, illetve hogy még gördülékenyebbé váljon a védett áron történő kiszolgálás. Mint írta, a minisztérium a nemzetgazdasági tárcával együttműködve keresi a megoldási lehetőségeket.