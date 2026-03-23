Üzemanyagválság: szadista terroristákat engedtek el, hogy ne maradjon benzin nélkül a főváros

Szeptember óta az Al-Kaidához köthető, JNIM-csoport ismétlődően célba vette az üzemanyagot szállító tartálykocsik konvojait, ami súlyos üzemanyaghiányt idézett elő. A JIM a Dzsamaát Nuszrat al-Iszlám va al-Muszlimín rövidítése (magyarul kb. Csoport az iszlám és a muszlimok támogatására) egy militáns iszlamista terrorszervezet, mely a Száhel-övezetben aktív, és az utóbbi években mutatott erősödése alapján az ENSZ nagyon komoly veszélyforrásnak minősítette.
Terroristák szabadsága az üzemanyagért
A most a mali kormányzati közlésekkel bejelentett alku arra utal, hogy a terrorszervezet olyan erős a térségben, hogy a helyi államok időnként egyezkedni kénytelenek vele. Az Afrianews arról ír, hogy egy helyi választott tisztségviselő megerősítette, hogy „több mint 100 dzsihadistát” engedtek szabadon annak fejében, hogy „megnyitnak egy folyosót, amely lehetővé teszi az üzemanyagot szállító kamionkonvojok áthaladását”.
Több biztonsági forrás szerint a fegyverszünet a muszlim Eid al-Adha (Tabaski) ünnepig, május végéig maradhat érvényben. A szabadon engedettek között a fuláni etnikai csoport tagjai is vannak, akiket gyakran – tévesen – azonosítanak dzsihadistákkal.
A tengerparttal nem rendelkező Mali 2012 óta súlyos biztonsági válsággal küzd, amelyet az Al-Kaida és az Iszlám Állam helyi kötődésű csoportjai, valamint bűnszervezetek által elkövetett erőszak súlyosbít.
Miként az Origón megírtuk, az országban nemrég katonai junta vette át az irányítást, s bár azóta formailag visszaállt az elnöki rendszer, az államban most is nagy a bizonytalanság. Ez az aranypiac számára sem mellékes körülmény, tekintve, hogy Mali egyre jelentősebb aranytermelő ország, ugyanakkora a junta egy kanadai vállalattal folytatott vitájában meglepő lépésre szánta rá magát.
Már a Száhel-övezetben is érezteti hatását az iráni válság
A fenti hír aláhúzza azt a globálisan fenyegető energiakrízist, illetve az erre való figyelmeztetést, mely az iráni háború miatt vár a világra. A kőolajpiaci sokk ugyanis a Száhel-övezet országait is érinti, aminek áttételes hatásai igen súlyosak lehetnek.
Az iráni válság 2026 márciusára kritikus helyzetbe sodorta Mali kőolajellátását, ahol a globális piaci folyamatok és a helyi biztonsági kihívások együttesen okoznak súlyos üzemanyaghiányt.
Mali tengerparttal nem rendelkező országként szinte teljes mértékben a külföldi finomított kőolajtermékektől függ, annak ellenére, hogy van egy saját finomítója is.
Az üzemanyag jellemzően Szenegál (Dakar) vagy Elefántcsontpart (Abidjan) kikötőin keresztül érkezik közúton.
A nemzetközi szállítási költségek emelkedése és a tengeri útvonalak átrendeződése késéseket és drágulást okoz a teljes, amúgy is töredezett ellátási láncban.
Az ország belső biztonsági helyzete pedig tovább rontja az ellátást; fegyveres csoportok tavaly ősz óta gyakran támadják vagy blokád alá veszik az üzemanyagszállító konvojokat, ami Bamako fővárosban is fizikai üzemanyag-hiányt idézett elő. A mali vezetés szubvenciókkal próbálja enyhíteni az üzemanyagárak miatti nyomást, ám a források jelentős részét elviszik a katonai kiadások. A következmények pedig már jelentkeznek:
- az üzemanyagárak emelkedése begyűrűzik az élelmiszerárakba és a közlekedési költségekbe,
- ami a lakosság körében elégedetlenséget és a vásárlóerő drasztikus csökkenését okozza.
A WFP (Világélelmezési Program) figyelmeztetése szerint a magas üzemanyagárak drágítják a segélyszállítmányok célba juttatását is, tovább súlyosbítva a mali humanitárius válságot.
Kaminsofőröket gyilkolnak meg, hogy így fokozzák a válságot
A helyzet drámai. A Timbuktu Institute az olajpiaci válság gazdasági és biztonsági összefüggéseivel foglalkozó friss elemzésében azt írja, hogy a terroristák és bűnszervezetek mindent megtesznek a válság növelésére, azon keresztül az állam destabilizálására.
A teherautó-sofőrök kivégzése egy fegyveres iszlamista csoport részéről a terror új szintjét jelzi Mali logisztikai szektorában.
Azzal, hogy tudatosan a közlekedési ágazat civil dolgozóit veszik célba, a terroristák az ország teljes kereskedelmi és létfontosságú hálózatának megbénítására törekszenek.
A stratégiai cél egy úgynevezett „logisztikai vákuum” létrehozása: ha a sofőrök a meggyilkolástól való félelem miatt nem hajlandók munkába állni, a piacok gyorsan kiürülnek, az élelmiszerárak pedig azonnal az egekbe szöknek – írja az elemzés.
Ez a módszer a termelő régiók és a főváros közötti természetes gazdasági kapcsolatok megszakítására irányul.
A totális gazdasági hadviselés egyik formájáról van szó, amelyben a civilek is legitim célponttá válnak az állam ellenálló képességének megtörése érdekében.
Az ilyen fellépéssel a fegyveres csoportok arra kényszerítik a fuvarozókat, hogy vagy súlyos „védelmi” pénzeket fizessenek – ezzel finanszírozva a terrorista tevékenységet –, vagy teljesen beszüntessék működésüket, ami élelmiszer-ellátási bizonytalanságot idéz elő a lakosság körében.