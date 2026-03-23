Üzemanyagválság: szadista terroristákat engedtek el, hogy ne maradjon benzin nélkül a főváros

Szeptember óta az Al-Kaidához köthető, JNIM-csoport ismétlődően célba vette az üzemanyagot szállító tartálykocsik konvojait, ami súlyos üzemanyaghiányt idézett elő. A JIM a Dzsamaát Nuszrat al-Iszlám va al-Muszlimín rövidítése (magyarul kb. Csoport az iszlám és a muszlimok támogatására) egy militáns iszlamista terrorszervezet, mely a Száhel-övezetben aktív, és az utóbbi években mutatott erősödése alapján az ENSZ nagyon komoly veszélyforrásnak minősítette.

Súlyos olajválság van Maliban, terroristákat kellett szabadon engedi azért, hogy biztonságban legyenek az olaj- és üzemanyag-szállító autók

Terroristák szabadsága az üzemanyagért

A most a mali kormányzati közlésekkel bejelentett alku arra utal, hogy a terrorszervezet olyan erős a térségben, hogy a helyi államok időnként egyezkedni kénytelenek vele. Az Afrianews arról ír, hogy egy helyi választott tisztségviselő megerősítette, hogy „több mint 100 dzsihadistát” engedtek szabadon annak fejében, hogy „megnyitnak egy folyosót, amely lehetővé teszi az üzemanyagot szállító kamionkonvojok áthaladását”.

Több biztonsági forrás szerint a fegyverszünet a muszlim Eid al-Adha (Tabaski) ünnepig, május végéig maradhat érvényben. A szabadon engedettek között a fuláni etnikai csoport tagjai is vannak, akiket gyakran – tévesen – azonosítanak dzsihadistákkal.

A tengerparttal nem rendelkező Mali 2012 óta súlyos biztonsági válsággal küzd, amelyet az Al-Kaida és az Iszlám Állam helyi kötődésű csoportjai, valamint bűnszervezetek által elkövetett erőszak súlyosbít.

Miként az Origón megírtuk, az országban nemrég katonai junta vette át az irányítást, s bár azóta formailag visszaállt az elnöki rendszer, az államban most is nagy a bizonytalanság. Ez az aranypiac számára sem mellékes körülmény, tekintve, hogy Mali egyre jelentősebb aranytermelő ország, ugyanakkora a junta egy kanadai vállalattal folytatott vitájában meglepő lépésre szánta rá magát.

Már a Száhel-övezetben is érezteti hatását az iráni válság

A fenti hír aláhúzza azt a globálisan fenyegető energiakrízist, illetve az erre való figyelmeztetést, mely az iráni háború miatt vár a világra. A kőolajpiaci sokk ugyanis a Száhel-övezet országait is érinti, aminek áttételes hatásai igen súlyosak lehetnek.