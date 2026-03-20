Baj van: üzletei felét zárja be a szakáruházlánc, kiárusítást hirdettek

A német Hammer lakberendezési termékeket és textíliákat kínáló üzletlánc nehéz helyzetbe került, mert anyavállalata, a Brüder Schlau GmbH & Co. nem tud megbirkózni a csőddel. A vállalat 2025 júniuásban jelentett csődött, majd az újonnan alapított, a csődből a kivezetést felvállaló vállalat is földbe állt, és idén január 27-én szintén csődvédelmet kért a bielefeldi bíróságon.

Kiárusítás zajlik a német Hammer üzletláncnál, akár 44 üzlet is lehúzhatja véglegesen a rolót

Nem dob senki második mentőövet az üzlelánc egészének

A horvát-német hírportál Fenix Magazine cikke szerint a vállalat megmentésére gründolt Hammer Raumstylisten GmbH 2026. január 27-én fizetésképtelenséget jelentett. A cég bedőlése mögött a vállalat 2025 októberi újraalapítását követően az áruszállítás késedelme áll, amely elsősorban technikai kihívásokból eredt. Bár ezeket a problémákat mára nagyrészt megoldották, a cég forgalma visszaesett, és úgy tűnik, második esélyt már nem kapnak.

Ezt valószínűsíti a vállalat honlapján megjelent tájékoztató, ami szerint az üzletlánc 2025. október 1-jétől egy befektetői konzorciummal egyeztetve indult volna újra, ám végül a talpra állás helyett nem marad más, mint a bezárás előtti utolsó, fogyasztókat is érintő döntés megvalósítása: nagyszabású kiárusítás, ami a 87 üzletből a várhatóan bezáró 44 üzletet érinti.

Ugyanakkor a cég most is azt kommunikálja a fogyasztók felé, hogy az üzletek nyitva vannak, és továbbra is végzik lakberendezési szolgáltatásaikat, sőt, megrendeléseket is vesznek fel azokra.

Ezért nem sikerük megmenteni az üzleteket

Az üzletek jelentős részének bezárása azért tűnik elkerülhetetlennek, mert nincs elegendő befektető ahhoz, hogy az üzletmenet a jelenlegi modellben fenntartható legyen. „Az üzletek mintegy felére jelenleg nincs olyan érdeklődő, aki ezt a szakáruház-koncepciót folytatni szeretné” – nyilatkozta az ideiglenes csődgondnok, Stefan Meyer szóvivője a BILD napilapnak.

Az érintett üzletekben már megkezdődött a teljes készletkisöprés, egyúttal körülbelül 1100 alkalmazott jövője válik bizonytalanná, bár bérüket 2026 márciusának végéig a szövetségi munkaügyi hivatal (csődtámogatás keretében) biztosítja.

Ugyanakkor az áruházlánc környékén most vannak befektetők, akik ugyan a teljes láncot nem, de annak legalább egy részét megmenthetik:

két potenciális jelölt kisebb számú üzlet működtetését vállalnák,

míg van néhány olyan szereplő, aki a jelenlegi modell átalakításával, új koncepcióval vállalná a működtetést.

A vállalat sorsáról várhatóan a következő két hétben születik döntés. A cél az, hogy 2026 áprilisáig – amikor hivatalosan is megnyílik a csődeljárás – minél több munkahelyet sikerüljön megmenteni.