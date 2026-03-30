Európa második legnagyobb tortillachips-gyártója jelentett be bajai óriásberuházást

A tárcavezető a SUGO FOOD Kft. beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a belga tulajdonosi hátterű élelmiszeripari vállalat 17,5 milliárd forint értékben egyebek mellett új chips feldolgozó üzemet épít, amihez a kormány 4,8 milliárd forint támogatást ad, így segítve harminc új munkahely létrejöttét, illetve kétszáz másik biztossá tételét.

Európa egyik vezető tortillachips-gyártó vállalata fejleszt Magyarországon (illusztráció)

Európa egyik vezető tortillachips-gyártó vállalata fejleszt Baján

Kifejtette, hogy a fejlesztéssel tovább erősödik a hazai élelmiszeripar, mivel

Európa második legnagyobb tortillachips-gyártójáról van szó, és az itt felhasznált alapanyagok 90 százalékát magyar gazdáktól szerzik be.

Tudatta, hogy a cég szoros együttműködést folytat a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel, ami lehetővé teszi, hogy rendkívüli eredmények szülessenek a burgonyatermesztés terén.

„Most a paprika és a brokkoli feldolgozási kapacitása is nő, s a vállalat nagy lépéseket tesz annak érdekében, hogy az egész globális hálózatában a paprika felvásárlását Magyarországról bonyolítsa. Tehát ez még egy olyan lehetőség a magyarországi gazdálkodóknak, a magyar mezőgazdaságnak, a magyar gazdálkodóknak, amely a termékeik iránti keresetet fogja növelni" – mutatott rá a miniszter.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy

a mezőgazdaság a magyar gazdaság lelkét képezi, és az ágazat jóformán egész Európában párját ritkító örökséggel rendelkezik, és nemzetközileg is versenyképes.

„Az elmúlt tíz esztendőben Magyarországon 295 élelmiszeripari nagyberuházás történt, több mint 1500 milliárd forintos értékben, aminek nyomán mostanra a magyar mezőgazdaság termelési értéke abszolút csúcsokat dönt, tavaly meghaladta a 7000 milliárd forintot” – tájékoztatott.

Mára a magyar mezőgazdaság olyan fejlett lesz, hogy húszmillió ember ellátását is tudná biztosítani, vagyis kétszer annyi ember számára tudjuk megtermelni a napi betevőt, mint ahányan élünk ebben az országban

– jegyezte meg.

Arra is kitért, hogy a kormány komoly figyelmet szentel Baja környékének fejlesztésére, az elmúlt időszakban tizenhárom vállalattal kötöttek támogatást megegyezést, aminek nyomán összesen mintegy 12 milliárd forint értékben jöttek létre beruházások, kétezer munkahelyet teremtve.