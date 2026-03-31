Újabb amerikai vállalattal kötött stratégiai megállapodást a kormány

A tárcavezető a Scrub Daddy beruházásának átadásán tudatta, hogy a mosószivacsokat, mosópasztákat előállító amerikai vállalat másfélmilliárd forint értékben bővítette a telephelyét a kormányzat 260 millió forint összegű támogatásával, aminek nyomán tizenöt új munkahely jött létre és százötven másik válhat betonbiztossá. Kifejtette, hogy az elmúlt két hét során, Pétfürdő, Komárom, Oroszlány, Zalaegerszeg és Székesfehérvár után ez immár a hatodik amerikai vállalati beruházás, amit Magyarországon bejelentenek.

Szijjártó Péter bejelentése szerint újabb amerikai vállalattal jött létre stratégiai megállapodás

Újabb amerikai vállalat kötelezi el magát a magyar gazdaság mellett

Szijjártó Péter szerint „az nem túlzás, hogy egy új aranykor köszöntött be a magyar-amerikai kapcsolatokban, s ennek az első és talán legfontosabb jele volt, hogy a tavalyi esztendőben a magyar-amerikai gazdasági együttműködés a rekordok éve volt. Soha nem volt akkora kereskedelmi forgalom Magyarország és az Egyesült Államok között, mint tavaly, és soha annyi amerikai vállalati beruházás nem érkezett Magyarországra egy év alatt.

Tavaly 200 milliárd forintnak megfelelő összegű amerikai vállalati beruházás jött, tizenhat nagy amerikai vállalattal tudtunk megállapodni magyarországi beruházásokról

– tájékoztatott Szijjártó Péter.

Arra is kitért, hogy Csongrád-Csanád vármegye a magyar gazdaság egyik fontos zászlóshajója, ahol tíz év alatt

megfeleződött a munkanélküliség, és

80 százalékkal nőtt az ipari teljesítmény, tavalyra elérve az 1300 milliárd forintot.

„S ebben a körzetben, ahol most vagyunk, ez a Mártély-Algyő-Hódmezővásárhely háromszög, az elmúlt években tizenhat nagy vállalati beruházásról kötött megállapodást a kormány, mintegy 72 milliárd forint értékben. Ezek a beruházások hétezer munkahelyet tettek itt biztossá" – tette hozzá.

A miniszter ezután érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben óriási gazdasági bravúrokat hajtott végre. „Mi Magyarországon ezeknek a rendkívüli durva kihívásoknak a dacára is néhány bravúros teljesítményt azért elértünk a gazdaság szereplőivel közösen az elmúlt években.

Egymillió új munkahely jött létre tíz esztendő alatt. Európa legalacsonyabb munkát terhelő adói itt vannak, és a rezsicsökkentés miatt itt a legalacsonyabbak az energiaárak Európában

– sorolta.