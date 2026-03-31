Újabb amerikai vállalattal kötött stratégiai megállapodást a kormány

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

24 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kormány megkötötte a 105. stratégiai együttműködési megállapodását, ezúttal a Scrub Daddy-vel, amely másfélmilliárd forint értékben bővítette gyárát Mártélyon, két héten belül immár a hatodik amerikai beruházásként Magyarországon – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint kedden a helyszínen. A mosószivacsokat, mosópasztákat előállító amerikai vállalat fejlesztését a kormányzat 260 millió forinttal támogatta.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A tárcavezető a Scrub Daddy beruházásának átadásán tudatta, hogy a mosószivacsokat, mosópasztákat előállító amerikai vállalat másfélmilliárd forint értékben bővítette a telephelyét a kormányzat 260 millió forint összegű támogatásával, aminek nyomán tizenöt új munkahely jött létre és százötven másik válhat betonbiztossá. Kifejtette, hogy az elmúlt két hét során, Pétfürdő, Komárom, Oroszlány, Zalaegerszeg és Székesfehérvár után ez immár a hatodik amerikai vállalati beruházás, amit Magyarországon bejelentenek.

Szijjártó Péter bejelentése szerint újabb amerikai vállalattal jött létre stratégiai megállapodás
Fotó: MTI

Újabb amerikai vállalat kötelezi el magát a magyar gazdaság mellett

Szijjártó Péter szerint „az nem túlzás, hogy egy új aranykor köszöntött be a magyar-amerikai kapcsolatokban, s ennek az első és talán legfontosabb jele volt, hogy a tavalyi esztendőben a magyar-amerikai gazdasági együttműködés a rekordok éve volt. Soha nem volt akkora kereskedelmi forgalom Magyarország és az Egyesült Államok között, mint tavaly, és soha annyi amerikai vállalati beruházás nem érkezett Magyarországra egy év alatt.

 Tavaly 200 milliárd forintnak megfelelő összegű amerikai vállalati beruházás jött, tizenhat nagy amerikai vállalattal tudtunk megállapodni magyarországi beruházásokról

– tájékoztatott Szijjártó Péter. 

Arra is kitért, hogy Csongrád-Csanád vármegye a magyar gazdaság egyik fontos zászlóshajója, ahol tíz év alatt 

  • megfeleződött a munkanélküliség, és
  • 80 százalékkal nőtt az ipari teljesítmény, tavalyra elérve az 1300 milliárd forintot.

„S ebben a körzetben, ahol most vagyunk, ez a Mártély-Algyő-Hódmezővásárhely háromszög, az elmúlt években tizenhat nagy vállalati beruházásról kötött megállapodást a kormány, mintegy 72 milliárd forint értékben. Ezek a beruházások hétezer munkahelyet tettek itt biztossá" – tette hozzá. 

A miniszter ezután érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben óriási gazdasági bravúrokat hajtott végre. „Mi Magyarországon ezeknek a rendkívüli durva kihívásoknak a dacára is néhány bravúros teljesítményt azért elértünk a gazdaság szereplőivel közösen az elmúlt években. 

Egymillió új munkahely jött létre tíz esztendő alatt. Európa legalacsonyabb munkát terhelő adói itt vannak, és a rezsicsökkentés miatt itt a legalacsonyabbak az energiaárak Európában

– sorolta. 

Majd üdvözölte, hogy az utóbbi négy év a szomszédos Ukrajnában tomboló háború ellenére is a magyar gazdaságtörténet legsikeresebb négy éve volt beruházásösztönzés szempontjából. „Soha annyi megállapodást gyárak építéséről, munkahelyteremtésről, beruházásokról nem kötöttünk a vállalatokkal, mint az elmúlt négy évben. S ebben a bravúrban az amerikai tulajdonban lévő vállalatok óriási szerepet játszottak" – emelte ki.

Végül pedig megerősítette, hogy a magyar kormány továbbra is elkötelezett amellett, hogy kívül tartsa az országot minden háborún, illetve megóvja az embereket és a vállalkozásokat a fegyveres konfliktusok negatív hatásaitól, különösképpen az energiaellátás terén. 

Magyarországon nem fogjuk engedni, hogy úgy elszaladjanak az energiaárak, mint Európában, mi nem fogjuk engedni, hogy a rezsiköltségek növekedjenek, mi nem fogjuk engedni, hogy az üzemanyagárak növekedjenek

  összegzett.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!