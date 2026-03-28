Változnak a jogosítvány kategóriái az új KRESZ-ben - két fontos módosítás is jön

Számos újdonságot hoz magával a közúti közlekedésben a szeptemberben hatályba lépő új KRESZ, miként az Origo megírta, a közlekedés új szabályozása iránt nagy a társadalmi érdeklődés. A cél egyértelmű: a szabályozás igazodjon a nagyobb teljesítményű, gyorsabb és nehezebb gépekhez, miközben a közúti közlekedés biztonsága sem sérül. A reform célja, hogy a szabályozás kövesse a technikai fejlődést (például a modern traktorok megnövekedett sebességét és tömegét), így ennek megfelelően változik bizonyos kategóriák elnevezése, illetve a súlyhatárok is tolódnak – hívja fel arra a figyelmet a Gépmax összefoglalója.

Az KRESZ-ben a „traktor” váltja a mezőgazdasági vontató kategória elnevezését

Az új KRESZ végre megadja a traktoroknak, ami jár nekik

Az új szabályozásban a korábbi „mezőgazdasági vontató” hivatalos elnevezése traktor lesz. A „T” kategória (traktor) marad a fő kategória a gazdák számára. Ez a vezetői engedély továbbra is feljogosít a traktor és két nehéz pótkocsi vontatására.

A „B” kategória (azaz a személyautó) kapcsán a tervezetben újdonság, hogy fenntartja azt a jogot, hogy „B” kategóriás jogosítvánnyal is lehessen traktort vezetni, de a vontatási szabályokat egyszerűsíthetik.

A cél a „könnyű” és „nehéz” pótkocsi közötti különbségtétel életszerűbbé tétele).

Egy fontos, uniós irányelven alapuló változás (amely a tervek szerint a 2026-os reform része), hogy

a „B” kategóriás jogosítvánnyal vezethető járművek tömeghatára bizonyos feltételekkel 3500 kg-ról 4250 kg-ra emelkedhet.

Ezzel már az egyre nagyobb számban megjelenő elektromos autók további terjedésére készül az új KRESZ, amelyeknél az autó súlyán belül jelentős arányt képvisel, illetve a megszokottakhoz képest nehezebbek az akkumulátorok, de a szabályozás érinthet bizonyos kisebb mezőgazdasági kiszolgáló járműveket is.

Változik a gépkezelői szabályozás is

A KRESZ mellett a gépkezelői szabályozás is hangsúlyosabbá válik. Fontos tudni, hogy a közúti vezetéshez szükséges jogosítvány (B vagy T) nem azonos a munkavégzéshez szükséges gépkezelői engedéllyel.

Vagyis továbbra is kötelező a mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő szakképesítés minden olyan traktorhoz, amelynek motorteljesítménye meghaladja a 37 kW-ot (kb. 50 LE).

Az új szabályozás szigorúbban veheti a digitális és precíziós eszközök használatának ismeretét is.