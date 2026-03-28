Rendkívüli

Magyar Péterék agresszorokat küldtek Győrbe, teljesen elvadult a Tisza-gárda – videók

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 783,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -168,9 Ft

Változnak a jogosítvány kategóriái az új KRESZ-ben - két fontos módosítás is jön

Hónapok múlva, 2026. szeptember 1-jén hatályba lép az új KRESZ-szabályozás, ami nem csupán a sebességhatárokat és a műszaki feltételeket érinti, hanem a jogosítvány-kategóriák rendszeréhez is hozzányúl. A változások első látásra inkább fogalmi jellegűek, ám az új KRESZ hátterében a jogosultságok és tömeghatárok finomhangolása zajlik úgy, hogy a közlekedés biztonsága ne sérüljön.
Számos újdonságot hoz magával a közúti közlekedésben a szeptemberben hatályba lépő új KRESZ, miként az Origo megírta, a közlekedés új szabályozása iránt nagy a társadalmi érdeklődés. A cél egyértelmű: a szabályozás igazodjon a nagyobb teljesítményű, gyorsabb és nehezebb gépekhez, miközben a közúti közlekedés biztonsága sem sérül. A reform célja, hogy a szabályozás kövesse a technikai fejlődést (például a modern traktorok megnövekedett sebességét és tömegét), így ennek megfelelően változik bizonyos kategóriák elnevezése, illetve a súlyhatárok is tolódnak hívja fel arra a figyelmet a Gépmax összefoglalója.

Az KRESZ-ben a „traktor” váltja a mezőgazdasági vontató kategória elnevezését
Az új KRESZ végre megadja a traktoroknak, ami jár nekik

Az új szabályozásban a korábbi „mezőgazdasági vontató” hivatalos elnevezése traktor lesz. A „T” kategória (traktor) marad a fő kategória a gazdák számára. Ez a vezetői engedély továbbra is feljogosít a traktor és két nehéz pótkocsi vontatására. 

A „B” kategória (azaz a személyautó) kapcsán a tervezetben újdonság, hogy fenntartja azt a jogot, hogy „B” kategóriás jogosítvánnyal is lehessen traktort vezetni, de a vontatási szabályokat egyszerűsíthetik.

A cél a „könnyű” és „nehéz” pótkocsi közötti különbségtétel életszerűbbé tétele).

Egy fontos, uniós irányelven alapuló változás (amely a tervek szerint a 2026-os reform része), hogy 

a „B” kategóriás jogosítvánnyal vezethető járművek tömeghatára bizonyos feltételekkel 3500 kg-ról 4250 kg-ra emelkedhet.

Ezzel már az egyre nagyobb számban megjelenő elektromos autók további terjedésére készül az új KRESZ, amelyeknél az autó súlyán belül jelentős arányt képvisel, illetve a megszokottakhoz képest nehezebbek az akkumulátorok, de a szabályozás érinthet bizonyos kisebb mezőgazdasági kiszolgáló járműveket is.

Változik a gépkezelői szabályozás is

A KRESZ mellett a gépkezelői szabályozás is hangsúlyosabbá válik. Fontos tudni, hogy a közúti vezetéshez szükséges jogosítvány (B vagy T) nem azonos a munkavégzéshez szükséges gépkezelői engedéllyel.

Vagyis továbbra is kötelező a mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő szakképesítés minden olyan traktorhoz, amelynek motorteljesítménye meghaladja a 37 kW-ot (kb. 50 LE). 

Az új szabályozás szigorúbban veheti a digitális és precíziós eszközök használatának ismeretét is.

Az említett újdonságok mellett szigorodhatnak az elektromos rollerekre vonatkozó szabályok is, erről ebben a cikkben olvashat bővebben.

 

