Tűzoltót kell hívni Magyar Péter gigantikus nyíregyházi leégése után – fotó

95-ös benzin piaci ár: 678,5 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -83,5 Ft / Gázolaj piaci ár: 750,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -135,2 Ft

A NAV közölte, mit talált a razzia a benzinkutakon, kik trükköztek a védett árral

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal kiemelt ellenőrzést folytatott a hónapban. Arra voltak kíváncsiak, hogy a benzinkutak és a telephelyek betartják-e a védett árú üzemanyagokra vonatkozó szabályokat. A benzinkutak esetében mintegy 2 600 vizsgálatra mindössze 90 jogsértés jutott, legnagyobb arányban az adminisztratív jellegű (tájékoztatási) kötelezettséget mulasztották el.
Március 10-től kezdődően eddig mintegy 1750 benzinkutat ellenőrzött a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A leggyakrabban a (magyar, angol nyelvű) tájékoztatási, illetve a védett ár feltüntetési kötelezettséget mulasztották el. Illegális kannába tankolás miatt a revizorok hét benzinkutat értek tetten.  Ezt a szabályt minden benzinkúton, telephelyen be kell tartani! A minimumbírság-összeg rendkívül magas, akármilyen kis kannába töltik illegálisan a védett árú üzemanyagot, a NAV köteles a 6 millió forintos bírságot kiszabni.

Védett árak a benzinkutakon
Védett árak a benzinkutakon/Fotó: Lapis Renáta

Betartják a védett árra vonatkozó szabályokat

A nagy üzemanyag-felhasználói telephelyek esetében az eddigi vizsgálati tapasztalat pozitív. A NAV Bevetési Igazgatóságának járőrei a rendőrséggel – vegyes járőrpárost alkotva – március 17-e és 19-e között 2 614 vizsgálatot végeztek. Kiderült, hogy az eddig ellenőrzött nagy üzemanyag-felhasználói telephelyek ismerik, és be is tartják a védett árra vonatkozó szabályokat.

A NAV folytatja az ellenőrzéseket, de egyúttal segíti az érintetteket: folyamatosan tájékoztat, és a honlapján a védett üzemanyaggal kapcsolatosan minden információ megtalálható.

A szabályok mindenkire egyaránt vonatkoznak, azok betartása mindenki számára kötelező! A szabályozást megszegő üzemeltetők súlyos bírságra számíthatnak. Ha például külföldi rendszámú járműnek a kedvezményes, védett áron adják el az üzemanyagot a benzinkúton, vagy a telephelyeken védett árú üzemanyaggal külföldi rendszámú járművet töltenek fel, esetleg azt – a szabályokat kijátszva – nem a benzintankba töltik, akkor a NAV 6 millió forinttól 15 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki.

 

