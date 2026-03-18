Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

95-ös benzin piaci ár: 643,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -48,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 700,1 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -85,1 Ft

üzemanyag

Tisza-felárral már 700 forintot fizetnénk a dízelért

59 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tovább nőtt az olaj ára a nemzetközi piacon, ennek hatásá pedig begyürűzik az üzemanyagárakba. A környező országokban ezt a lakosság meg is érzi az átszámolva, 800-900 forintos üzemanyagárban, Magyarorszgáon a védett ár viszont jelentősen fékezi a drágulást. A mai napon már közel 700 forintot kellene a gázolajért fizetni a benzinkutakon, ha nem lenne a 615 forintos védett ár.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A világpiacon brutálisan megugrott az olaj ára és Európa-szerte elszálltak az üzemanyagárak, amely helyzetet Magyarországon az ukrán olajblokád nehezíti. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormmánynak magyar családok, vállalkozások, gazdálkodók és fuvarozók érdekei az elsők ezért azonnal cselekedtek annak érdekében, hogy kivédjék a negatív világpiaci hatásokat és védett árat vezetett be.

védett ár, Benzinárstop. A kormány védett árat vezetett be a benzinkutakon.A benzin ára 595 forint, míg a gázolaj ára 615 forint lesz.fotó: Mirkó István MIMw
Védett ár intézményével vette eljét a kormány a drágulásnak. Fotó: Mirkó István  / MI

Emlékeztetett arra, hogy a kormány a közel-keleti háború kitörése után azonnal bevezette a védett üzemanyagárakat, ami azt jelenti, hogy:

  • a benzin esetében literenkénti 595 forinton
  • a gázolaj esetében pedig literenkénti 615 forinton 

rögzítették az árakat. 

Ennyibe került az üzemanyag tegnap is, ennyi ma, és ennyi lesz holnap is - szögezte le. Hozzátette: „megvédjük a magyar családokat, vállalkozásokat, gazdálkodókat és fuvarozókat!"

Amennyiben a kormány nem lépett volna időben, Magyarországon ma a piaci árak alapján:

  • a benzinért már literenként 651 forintot, autópályán 701 forintot
  • a dízelért pedig már 698 forintot, autópályán 748 forintot

kellene fizetni. 

Eközben Európában még drasztikusabb a helyzet: Franciaországban, Olaszországban 700 forint felett, Németországban és Dániában 800 forint felett, míg Hollandiában majdnem 1000 forint a benzin literenkénti ára. A védett magyar üzemanyagárak tehát továbbra is jelentősen alacsonyabbak a nyugat-európai országokénál - szögezte le Nagy Márton.

A kormány nemcsak bevezette a védett árat, hanem a teljes ellátási láncot stabilizálta:

  • rendelkezésre állnak a stratégiai készletek,
  • uniós minimumra csökkentette az üzemanyagok jövedékiadó-tartalmát.

A szakminiszter szerint, a jelenlegi helyzetben gyors és határozott lépésekre van szükség, a Barátság kőolajvezetéket meg kell nyitni. Mint írta, a kormány nem engedi, hogy a háborúk, a nemzetközi nyomás vagy politikai zsarolás árát a magyar családok, vállalkozások, gazdák vagy fuvarozók fizessék meg.

Ebben a kiélezett helyzetben ezért különösen veszélyesek a Tisza Párt politikusainak nyilatkozatai, amelyek az orosz olajról való lelvállást, sőt a magyar olajcég, a Mol struktúrjánának és vezetésének átalakításáról szólnak. Legutóbb Tarr Zoltán, a Tisza Párt második emberének Politico újságnak adott nyilatkozata vol ilyen. A portál arról írt, hogy amikor éppen a globális olajválság fenyegeti egész Európát a Tisza teljesen átalakítaná a Mol vezetői és tulajdonosi struktúráját, vezetőket rúgnának ki csak politikai megfontolásból. Kiderült az is, hogy mindezt milyen célból tennék. Erről azt mondta Tarr Zoltán, hogy bár a tulajdonosi szerkezet nehezen változtatható kétharmados többség nélkül, a vállalat stratégiáját könnyebb lesz módosítani. És a lényegre térve ki is mondta: a Tisza megállítja a Mol orosz olajimportját, mindezt olyan geopolitikai helyzetben állítja magabiztosan, amikor az uniós politikusok láthatóan még a jövő hetet sem látják tisztán.

A Barátság olajvezeték ügyében teganap Szijjártó Péter külügyminiszter és Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt. 

A választás után is harcolni kell az olcsó orosz kőolajért, s a jelenlegi nemzeti szuverén kormány kész is erre, azonban ha a Tisza Párt nyer, akkor nem fog tudni nemet mondani Brüsszelnek, és akkor vége a rezsicsökkentésnek - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Salgótarjánban. A tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon kijelentette, hogy Ukrajnának érdeke, hogy olyan kormány legyen Magyarországon, amelyik nem akadályozza Európa hadba lépését, az európai emberek pénzének elküldését és az ország integrációját. A külügyminiszter szerint Brüsszel olyan jogszabályt készít elő, amely komoly hatással lehet Magyarország energiaellátására. Kijev, Brüsszel és Berlin összehangolt politikai akciót indított Magyarország ellen. Olajválságot előidézve próbálják hatalomra segíteni a Tisza Pártot.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!