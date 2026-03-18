Tisza-felárral már 700 forintot fizetnénk a dízelért

A világpiacon brutálisan megugrott az olaj ára és Európa-szerte elszálltak az üzemanyagárak, amely helyzetet Magyarországon az ukrán olajblokád nehezíti. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormmánynak magyar családok, vállalkozások, gazdálkodók és fuvarozók érdekei az elsők ezért azonnal cselekedtek annak érdekében, hogy kivédjék a negatív világpiaci hatásokat és védett árat vezetett be.

Védett ár intézményével vette eljét a kormány a drágulásnak. Fotó: Mirkó István / MI

Emlékeztetett arra, hogy a kormány a közel-keleti háború kitörése után azonnal bevezette a védett üzemanyagárakat, ami azt jelenti, hogy:

a benzin esetében literenkénti 595 forinton

a gázolaj esetében pedig literenkénti 615 forinton

rögzítették az árakat.

Ennyibe került az üzemanyag tegnap is, ennyi ma, és ennyi lesz holnap is - szögezte le. Hozzátette: „megvédjük a magyar családokat, vállalkozásokat, gazdálkodókat és fuvarozókat!"

Amennyiben a kormány nem lépett volna időben, Magyarországon ma a piaci árak alapján:

a benzinért már literenként 651 forintot, autópályán 701 forintot

a dízelért pedig már 698 forintot, autópályán 748 forintot

kellene fizetni.

Eközben Európában még drasztikusabb a helyzet: Franciaországban, Olaszországban 700 forint felett, Németországban és Dániában 800 forint felett, míg Hollandiában majdnem 1000 forint a benzin literenkénti ára. A védett magyar üzemanyagárak tehát továbbra is jelentősen alacsonyabbak a nyugat-európai országokénál - szögezte le Nagy Márton.

A kormány nemcsak bevezette a védett árat, hanem a teljes ellátási láncot stabilizálta:

rendelkezésre állnak a stratégiai készletek,

uniós minimumra csökkentette az üzemanyagok jövedékiadó-tartalmát.

A szakminiszter szerint, a jelenlegi helyzetben gyors és határozott lépésekre van szükség, a Barátság kőolajvezetéket meg kell nyitni. Mint írta, a kormány nem engedi, hogy a háborúk, a nemzetközi nyomás vagy politikai zsarolás árát a magyar családok, vállalkozások, gazdák vagy fuvarozók fizessék meg.

Ebben a kiélezett helyzetben ezért különösen veszélyesek a Tisza Párt politikusainak nyilatkozatai, amelyek az orosz olajról való lelvállást, sőt a magyar olajcég, a Mol struktúrjánának és vezetésének átalakításáról szólnak. Legutóbb Tarr Zoltán, a Tisza Párt második emberének Politico újságnak adott nyilatkozata vol ilyen. A portál arról írt, hogy amikor éppen a globális olajválság fenyegeti egész Európát a Tisza teljesen átalakítaná a Mol vezetői és tulajdonosi struktúráját, vezetőket rúgnának ki csak politikai megfontolásból. Kiderült az is, hogy mindezt milyen célból tennék. Erről azt mondta Tarr Zoltán, hogy bár a tulajdonosi szerkezet nehezen változtatható kétharmados többség nélkül, a vállalat stratégiáját könnyebb lesz módosítani. És a lényegre térve ki is mondta: a Tisza megállítja a Mol orosz olajimportját, mindezt olyan geopolitikai helyzetben állítja magabiztosan, amikor az uniós politikusok láthatóan még a jövő hetet sem látják tisztán.