Értelmetlenné vált a kétkedők huhogása: elképesztő, ami az olaj árával történik – időben lépett a kormány

A nyugati világ igyekezete, hogy csökkentse a nyersolaj árát, eddig nem vezetett eredményre. Az árat ugyanis a háború intenzitása határozza meg. Márpedig Irán újabb erőteljes támadásai erősítették az aggodalmakat, így az olaj ára ismét felfelé indult és újra meghaladta a hordónkénti száz dollárt. Ebből is látszik, hogy a kormány jókor parancsolt megálljt a benzin árának, amikor bevezette a védett üzemanyagár intézményét. Az autósok megnyugodhatnak egy időre – pláne, hogy csütörtök reggel megint 100 dollár fölé ugrott a kőolaj jegyzése –, de a benzinkutasok annál kevésbé. A háttérben azonban az a fő kérdés, hogy honnan és mennyi kőolaj érkezhet Magyarországra.

Jól jártak az autósok a védett üzemanyagár bevezetésével. Fotó: Lapis Renáta / Lapis Renáta

Felhasználói oldalról sokkal kellemesebb lett volna literenként ismét 480 forintban maximálni március 9-én a két alapvető üzemanyag egységárát, mint négy és fél éve, de azóta sok minden megváltozott. A most megfékezett drágulásnak ráadásul egészen más oka volt, mint a 2021-esnek. Ám közös bennük, hogy most sem látjuk a sokkoló állapot végét, mert az Magyarország kőolajellátásán múlik - mutat rá cikkében a Világgazdaság.

A március 10-én bejelentett nem védett ár a 95-ös benzin esetében 6 forinttal 617 forintra nő literenként a Holtankoljak szerint, a gázolaj ára pedig 45 forinttal 679 forintra. A változás nem érint a védett árakat, de a nagykereskedőket és a kiskereskedelmi árrést igen. A portál reméli, hogy a Brent olaj áresése megjelenik a hazai árazásban is, és a védett ár rendszere működtethető lesz úgy, hogy a piaci szereplők sem válnak veszteségessé. Csakhogy csütörtök reggelre újra 100 dollár fölé drágult az olaj.

Védett üzemanyagár: nagyon jól jártak az autósok

A 95-ös benzin március 9-én bejelentett, 595 forintos védett, literenkénti ára 115 forinttal magasabb a 2022 december 6-tól hatályos ársapkás egységárnál, a dízel 615 forintja esetében pedig már 135 forint a különbség. Most mégis sokkal jobban jártak az autósok: a 2021 novemberében bevezetett literenként 480 forintos hatósági ár a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) inflációs adatai alapján 2026 márciusára inflációval korrigálva közel 805 forintnak felelne meg.