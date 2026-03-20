Kilőttek az üzemanyagárak – a kormány intézkedése nélkül ismét többet fizetnénk a kutakon

Jelentős áremelés érkezik a kutakra: mindkét üzemanyagtípus esetében ismét többet kell fizetni péntektől a nem magyar forgalmival rendelkező autósoknak, akik így nem vehetik igénybe a védett üzemanyagárakat.
A Holtankoljak.hu azt írja,
a benzin nagykereskedelmi bruttó ára 10 forinttal, a dízelé pedig 17 forinttal emelkedik.
Jelenleg a piaci átlagárak a következők:
- benzin: 662 forint,
- dízel: 712 forint.
Védett üzemanyagárak tartják kordában a piaci árakat
A közelmúltban bevezetett kormányzati lépések tompítják az áremelkedés hatását, és védelmet nyújtanak a magyar családoknak és vállalkozásoknak az ukrán–Tisza-olajblokád következményeivel szemben.
Ennek köszönhetően a magyar rendszámú autósok továbbra is alacsonyabb, szabályozott árakon tankolhatnak a hazai töltőállomásokon:
- 95-ös benzin: 595 forint,
- dízel: 615 forint.
A kormány álláspontja szerint a védett ár bevezetése hozzájárul ahhoz, hogy az energiaválság idején is stabil maradjon az üzemanyag-ellátás, miközben a lakosság és a gazdaság szereplői elkerülhetik a drasztikus áremelkedéseket.