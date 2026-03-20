Rendkívüli

Durva kijelentés: a Nyugat elismerte az Oroszországgal és Iránnal történt fiaskót

Védett ár

Kilőttek az üzemanyagárak – a kormány intézkedése nélkül ismét többet fizetnénk a kutakon

Péntektől újabb jelentős drágulás söpör végig a hazai kutakon. A kormány által bevezetett védett üzemanyagárak azonban továbbra is pajzsként védik a magyar autósokat az árak elszállásától.
Jelentős áremelés érkezik a kutakra: mindkét üzemanyagtípus esetében ismét többet kell fizetni péntektől a nem magyar forgalmival rendelkező autósoknak, akik így nem vehetik igénybe a védett üzemanyagárakat. 

Magyarországon a családokat, a fuvarozókat, a gazdákat és a vállalkozókat védett üzemanyagárak várják a kutakon / Fotó: Magyar Nemzet

A Holtankoljak.hu azt írja, 

a benzin nagykereskedelmi bruttó ára 10 forinttal, a dízelé pedig 17 forinttal emelkedik.

Jelenleg a piaci átlagárak a következők:

  • benzin: 662 forint,
  • dízel: 712 forint.

Védett üzemanyagárak tartják kordában a piaci árakat

A közelmúltban bevezetett kormányzati lépések tompítják az áremelkedés hatását, és védelmet nyújtanak a magyar családoknak és vállalkozásoknak az ukrán–Tisza-olajblokád következményeivel szemben.

Ennek köszönhetően a magyar rendszámú autósok továbbra is alacsonyabb, szabályozott árakon tankolhatnak a hazai töltőállomásokon:

  • 95-ös benzin: 595 forint,
  • dízel: 615 forint.

A kormány álláspontja szerint a védett ár bevezetése hozzájárul ahhoz, hogy az energiaválság idején is stabil maradjon az üzemanyag-ellátás, miközben a lakosság és a gazdaság szereplői elkerülhetik a drasztikus áremelkedéseket.

 

