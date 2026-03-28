Friss, vágott virágból is hiány lehet az iráni háború miatt

Az irán háború, valamint annak gazdasági eszkalációjának hatásai következtében a globális kereskedelemben zavarok keletkeztek. Az ellátási láncok működésének töredezése egyre több gazdasági területen, így már a kenyai kertészeti szektorban is érezhető. Az ország központi bankja szerint a közel 1 milliárd dolláros ágazat szereplői arról számoltak be, hogy a virágexportot jelentősen visszavetette a kereslet csökkenése, valamint a szállítási láncok akadozása mind a Közel-Kelet, mind Európa irányába.
Európa virágpiaca jelentős, Magyarország is importál Hollandiából
Bár az, hogy a kenyai vágottvirág-ipar az iráni háború következtében nehéz helyzetbe kerül, akár földrajzi távolsága okán, akár csekélynek feltételezhető magyar vonatkozásai miatt távoli, marginális problémának tűnhet például az üzemanyag-ellátás helyzetéhez képest, ám európai dimenzióban mindenképpen figyelmet érdemel. Miként az Origón több alkalommal bemutattuk, az európai virágpiac egyik fő beszállítója Kenya, ahol óriási iparág épült ki arra, hogy Nairobiból teherszállító repülőkkel az európai, az elosztóhelyszínnek számító Hollandiába juttassák a legkülönbözőbb vágott virágot.
Hollandia pedig a világpiac meghatározó exportálója, az EU-n belül Magyarországra is kerül onnan importnövény, mivel a magyar termesztés éves szinten nem, legfeljebb szezonálisan képes kielégíteni a főként a nagyobb ünnepek környékén – anyák napja, nőnap, ballagási időszak – a felerősödő itteni igényeket.
A holland piacra pedig az egyik fontos beszállítóország Kenya, ahol több vállalat működik a szektorban. Ezek a cégek viszont most nehéz helyzetbe kerülhetnek, mert az európai export költségei nőnek, a közel-keleti piacokra pedig a háború miatt nehézkesen vagy sehogy sem tudják eljuttatni árujukat.
Az AP és az Africanews közös riportja szerint például a Nairobítól 56 kilométerre délre található Isinya Flower Farms exportja több mint 50 százalékkal esett vissza. „Korábban napi 450 ezer szálat exportáltunk, jelenleg viszont csak 150-200 ezer szálat. Így a termés közel felét kénytelenek vagyunk kidobni” – nyilatkozta a cég marketingmenedzsere, Anantha Kumar.
Normál esetben az Isinya Flower Farms exportjának mintegy 30 százaléka a Közel-Keletre irányul. Országos szinten, azaz Kenya virágexportjában ez az arány körülbelül 15 százalék.
A legnagyobb piac továbbra is Európa, amely akár a kivitel 70 százalékát is felszívja.
Bár a Közel-Kelet nem Kenya elsődleges virágpiaca, az Európába irányuló légi áruszállítás zavarai így is exportcsökkenést és jelentős költségnövekedést okoztak. A fuvardíjak mostanáig, azaz az iráni háború kitörése utáni egy hónap alatt megduplázódtak a szállítókapacitás hiánya miatt, ami sok esetben gazdaságtalanná teszi a termesztést.
A csokrok helybeni összeállítását javasolják a kenyai virágtermesztőknek
A Kenyai Virágtanács – a vágott virágok és dísznövények termesztőit és exportőreit képviselő szakmai szervezet – közlése szerint az ágazat az elmúlt három hétben több mint 4,2 millió dolláros (kb. 1,4 milliárd forint) veszteséget szenvedett el. Ennek fő oka a piacok kiesése, a szállítás akadozása, valamint a megnövekedett fuvardíjak.
„A Közel-Kelet továbbra is nagyon fontos piac számunkra, és a fennakadások azonnali hatással vannak ránk. Csökkent a szállítás volumene, késések tapasztalhatók, hosszabb útvonalakat kell használni, és a szállítási árak rendkívül magasak” – mondta Clement Tulezi, a szervezet vezérigazgatója.
A múlt héten kilogrammonként 5,8 dollár volt a fuvardíj, ami az elmúlt tíz év legmagasabb szintje, és ilyen árak mellett a működés fenntarthatatlan
– tette hozzá.
Tulezi szerint a termelők az elmúlt három hétben mintegy 4,2 millió dollár értékű virágot veszítettek el:
- ebből 2,1 millió dollár a cargo járatok hiányára,
- a fennmaradó rész pedig a késésekre vezethető vissza, ami alatt az áru veszít frissességéből.
„Ha ez így folytatódik, heti szinten akár 1,8 millió dolláros veszteséggel kell számolnunk” – figyelmeztetett a szakember.
Az olyan termelők, mint az Isinya Flower Farms, attól tartanak, hogy ha a konfliktus elhúzódik, az ágazat tovább gyengül, és akár a Covid–19 járvány idején tapasztalt helyzet is megismétlődhet.
Szakértők szerint ez komoly munkahelyvesztéssel járhat egy olyan szektorban, amely közvetlenül akár félmillió kenyainak ad megélhetést.
A következményeket pedig Európa is megérezheti, akár már idén tavasszal: a mezőgazdaságra specializált globális pénzintézet, a Rabobank adatai szerint ugyanis jelenleg Kenya szállítja Európa vágottvirág-importjának mintegy 40 százalékát, valamint a globális virágkereskedelem több mint 15 százalékát adja, például úgy, hogy a Kenya Airways nemzeti légitársaság cargo járatokat üzemeltet ennek kiszolgálására.
S bár a Rabobank szerint 2026-ban stabil az európai vágottvirág-kereslet, a fentebb összefoglalt okok miatt viszont akár hiány is felléphet az európai piacon, ha leállnak a kenyai szállítások.
A Rabobank ezért azt javasolja, hogy időtakarékosság céljából – ami különösen fontos körülmény a frissen vágott virágoknál –, hogy a kenyai termesztők már kész, összeállított csokrokat szállítsanak piacaikra.
A Virágtanács pedig közölte: javaslatokat fogalmaztak meg a kormány számára annak érdekében, hogy közvetlen teherszállító járatok induljanak Európába, ezzel is enyhítve a termelőkre nehezedő nyomást és megőrizve az európai piacokat.
Ugyanakkor arra az Origón a napokban megjelent cikkünk kapcsán utalunk, hogy az iráni válság miatt hamarosan akár az áruszállításhoz szükséges üzemanyag rendelkezésre állása is kérdésessé válhat, tekinthe, hogy Kenyában már április végétől ellátási zavarok fordulhatnak elő.