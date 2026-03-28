Friss, vágott virágból is hiány lehet az iráni háború miatt

Az irán háború, valamint annak gazdasági eszkalációjának hatásai következtében a globális kereskedelemben zavarok keletkeztek. Az ellátási láncok működésének töredezése egyre több gazdasági területen, így már a kenyai kertészeti szektorban is érezhető. Az ország központi bankja szerint a közel 1 milliárd dolláros ágazat szereplői arról számoltak be, hogy a virágexportot jelentősen visszavetette a kereslet csökkenése, valamint a szállítási láncok akadozása mind a Közel-Kelet, mind Európa irányába.

Kenya az egyik fontos európai virágbeszállító, az iráni válság azonban fennakadásokat okoz a szállításokban (illusztráció)

Európa virágpiaca jelentős, Magyarország is importál Hollandiából

Bár az, hogy a kenyai vágottvirág-ipar az iráni háború következtében nehéz helyzetbe kerül, akár földrajzi távolsága okán, akár csekélynek feltételezhető magyar vonatkozásai miatt távoli, marginális problémának tűnhet például az üzemanyag-ellátás helyzetéhez képest, ám európai dimenzióban mindenképpen figyelmet érdemel. Miként az Origón több alkalommal bemutattuk, az európai virágpiac egyik fő beszállítója Kenya, ahol óriási iparág épült ki arra, hogy Nairobiból teherszállító repülőkkel az európai, az elosztóhelyszínnek számító Hollandiába juttassák a legkülönbözőbb vágott virágot.

Hollandia pedig a világpiac meghatározó exportálója, az EU-n belül Magyarországra is kerül onnan importnövény, mivel a magyar termesztés éves szinten nem, legfeljebb szezonálisan képes kielégíteni a főként a nagyobb ünnepek környékén – anyák napja, nőnap, ballagási időszak – a felerősödő itteni igényeket.

A holland piacra pedig az egyik fontos beszállítóország Kenya, ahol több vállalat működik a szektorban. Ezek a cégek viszont most nehéz helyzetbe kerülhetnek, mert az európai export költségei nőnek, a közel-keleti piacokra pedig a háború miatt nehézkesen vagy sehogy sem tudják eljuttatni árujukat.

Az AP és az Africanews közös riportja szerint például a Nairobítól 56 kilométerre délre található Isinya Flower Farms exportja több mint 50 százalékkal esett vissza. „Korábban napi 450 ezer szálat exportáltunk, jelenleg viszont csak 150-200 ezer szálat. Így a termés közel felét kénytelenek vagyunk kidobni” – nyilatkozta a cég marketingmenedzsere, Anantha Kumar.