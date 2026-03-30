Visszatért két évtized után az élet a pécsi repülőtérre, itt a menetrend

Tizennyolc évnyi szünet után újraindult a menetrend szerinti forgalom a Pécs-Pogányi Repülőtérről azzal, hogy megérkezett a SkyHub légitársaság első járata Münchenből – jelentette be Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfőn Pécsen.

Pécs megérdemli, hogy legyen repülőtere

A miniszterhelyettes kiemelte, hogy fontos nap a mai nemcsak Pécsnek, hanem egész Baranyának és az egész Dél-Dunántúlnak, hiszen regionális jelentőségű fejlesztésről van szó.

„Modern gazdaság, modern tudomány és modern turizmus nem elképzelhető jó elérhetőség nélkül. Még egy olyan gyönyörű és gazdag múltú város is, mint Pécs, hogyha nem könnyen elérhető, akkor szenvedni fog. Hosszú éveken keresztül ez probléma volt, amit most sikerül végre helyre tenni" – mondta.

„Ahhoz, hogy egy város jól elérhető legyen, kellenek jó közutak, amelyeket meg lehet közelíteni. A tervek készen is állnak, s van egy ütemterv, hogy hogyan fognak megépülni azok a további gyorsforgalmi utak, amelyek ezt az egész térséget bekapcsolják még jobban az országos hálózatba" – húzta alá Magyar Levente.

„Ahhoz, hogy a szomszédainkkal zavartalanul tudjunk kommunikálni, közlekedni, nyitott határok kellenek. Ez is megadatott most Pécsnek, Baranyának, a Dél-Dunántúlnak azzal, hogy a horvátok beléptek Schengenbe, és gyakorlatilag egy egész új világ, a Balkán fele feltárult" – folytatta.

„És kell a távolsági elérhetőség is, hogy megoldott legyen, ezt pedig a repülőjáratok nyújtják. Egy akkora város, egy olyan jelentős regionális központ, mint Pécs, messzemenve megérdemli, hogy legyen egy olyan repülőtere, amely összeköti a világ főbb pontjait a várossal. És ez a mai nap erről szól, hogy ezt a harmadik fontos feltételét is az elérhetőségnek megoldottuk" – tette hozzá.

Magyar Levente reményét fejezte ki, hogy mostantól kezdve fenntartható lesz a légikikötő működése, és minél többen felfedezhetik maguknak Pécset.

„Nagyon nagy szerepe volt a helyi politikának abban, hogy ez a megoldás megszülethetett, ez a megoldás nem Budapesten született. Helyi kollégák, polgármesterek, országgyűlési képviselő úr, aki végül is átbillentette a lobbit Budapesten, ami ahhoz kellett, hogy a financiális feltételei is a járatnak megteremtődjenek" – sorolta.